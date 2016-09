Silicon Valley-ekspertise om Trump: Han vil være en katastrofe for bransjen

SAN FRANCISCO (VG) Teknologiarbeidere i Silicon Valley frykter Donald Trumps innvandringspolitikk vil ødelegge for dem.

Derfor motarbeider de presidentkandidaten med penger og maktspill.

– Hvis det blir vanskeligere å få visum enn det er i dag, så er det umulig for oss å drive dette selskapet, sier Charlie Sheng (26) til VG.

Hun er medgrunnlegger av appen MailTime og kom til USA fra Hong Kong i 2014 etter å ha vunnet en gründerkonkurranse i Silicon Valley.

Tjenesten deres får e-postkontoen din til å fungere som kjappere meldingstjenester som Messenger, noe som gjør eposten mer brukervennlig. Nå jobber selskapet med å slå seg opp globalt og er avhengig av kompetansen i Silicon Valley.

– Vi forsøker å hyre teknologer som trenger visum og det er veldig vanskelig. Det koster oss masse penger til advokater og noen får ikke bli. Som følge av dette har vi mistet noen gode ingeniører, sier hun.

VG treffer MailTime-duoen på teknologimessen TechCrunch Disrupt i San Francisco.

INNVANDRINGSSKEPSIS: Begrensninger på hvem som får komme til USA er blant Donald Trumps fanesaker. Foto: Thomas Nilsson , VG

Avhengig av innvandring

Her sliter både store og små teknologibedrifter med samme problem: Mangel på dataprogrammerere i toppklasse i USA.

De fleste bedriftene er derfor avhengig av internasjonal arbeidskraft. Eksempelvis viser Googles siste mangfoldsrapport at 32 prosent av staben er asiatisk, en andel som går igjen i de største teknoselskapene, ifølge Fortune.

Selskaper som Apple og Facebook dominerer listen over USAs ti største bedrifter og har enorm påvirkningskraft på verden, men de får gjort lite med amerikanske innvandringsregler.

– Silicon Valley er bygget av mennesker fra hele verden. Trump bør ikke prøve å kjempe mot teknologibransjen, fordi om han gjør det så kødder han med verdens mangfold og jeg tror ikke Silicon Valley kommer til å tillate at det skjer, advarer teknologientreprenør Rodrigo Lopez (42) som driver hotellappen Arrivedo.

Nytt innvandringsregime og visumreform

ADVARER: Teknologientreprenørene Rodrigo Lopez og Alonso Franco driver en hotell-app. De advarer Donald Trump mot å utfordre Silicon Valleys behov for arbeidsinnvandring. Foto: Leif-åge Reme

Donald Trump lover velgerne et strengt innvandringsregime og visumreformer som vil gjøre det vanskelig og dyrere for selskaper å hente ekstern arbeidskraft.

Spesielt vil han endre arbeidsvisumet H-1B som mange store selskaper bruker for å hente arbeidskraft. Planen til Trump er å gjøre det dyrere å bruke arbeidskraft fra utlandet, altså skal selskapene tvinges til å lønne dem høyere.

Trump har også lovet å tvinge Apples produksjon av smarttelefoner fra Kina til USA. Med unntak av den omstridte teknologi-profilen Peter Thiel, som talte på republikanernes landsmøte i sommer, ser de fleste i Silicon Valley rødt.

– Den største begrensingen for vekst og utvikling her borte er mangelen på programmerere. Folk frykter at Trumps politikk blir skapt for å blidgjøre hans velgerbase hvor det er mye fremmedfrykt. Det vil i så fall være en katastrofe for Silicon Valley. De er urolige for tilgangen til ansatte i toppklasse, sier den norske teknologientreprenøren Edvard Gangeskår som står bak den Silicon Valley-baserte appen Nurx.

PENGER MOT TRUMP: Facebook med-grunnlegger Dustin Moskovitz ga nylig over 160 millioner kroner til demokratene og Hillary Clinton i håp om å stoppe Trump. Foto: Eric Risberg/AP

Brukte 160 millioner for å stoppe Trump

Facebook-medgrunnlegger og entreprenør Dustin Moskovitz (32) donerte nylig over 160 millioner kroner til Det demokratiske parti i håp om å øke Hillary Clintons sjanser til å vinne over Trump den 8. november.

Dette er en av de største donasjonene fra en enkeltperson i årets valgkamp.

«Hvis Donald Trump vinner, havner landet vårt bakpå og blir mer isolert fra det internasjonale samfunnet», skriver Moskovitz i en post på nettstedet Medium.

Han trekker frem Trumps innvandringspolitikk som spesielt farlig.

Moskovitz er ikke alene. Apple-sjef Tim Cook, HPs Meg Whitman og Facebooks Mark Zuckerberg har begge kommet med direkte og indirekte kritikk av Trump.

I sommer signerte 145 ytterlige toppledere i Silicon Valley et åpen protestbrev mot republikanernes kandidat, hvor de blant annet kaller Trump en «katastrofe for innovasjon».

GRÜNDER: Vijay Shanmugan (45) er grunnlegger av et nettverk for deling av talenter mellom bedrifter. Foto: Leif-Åge Reme

– Kompetansemangel i USA

California gir 55 valgmenn i valget og er en sterkt demokratisk delstat. De siste målingene gir Hillary Clinton en 60 prosents ledelse over Trump.

Vijay Shanmugan (45) er grunnlegger av et nettverk for deling av talenter mellom bedrifter. Han er på TechChrunch sammen med sine to nærmeste medarbeidere. Alle tre kom til USA på det såkalte H-1B visumet og har nå permanent oppholdstillatelse. For dem kan en innstramning i reglene få stor betydning.

– Vi ønsker at folk fra andre land skal kan komme inn og samarbeide og dele ansatte. Kompetanse i fysikk og matte mangler i USA. Hvis Trumps politikk påvirker folks mulighet til å komme hit, vil det stagnere både veksten i innovasjon og selskapet vårt, sier Shanmugan til VG.

Onsdag ble det kjent at Trump nå leder i den svært viktige vippestaten Ohio, mens det er jevnt i thriller-oppgjøret i Florida.