Reuters: 90 prosent sjanse for Clinton-seier

Kun timer før valglokalene åpner er det Hillary Clinton som ligger best an til å bli USAs neste president.

Ifølge en beregning gjort av Reuters og Ipsos har Clinton 90 prosent sjanse til å vinne presidentvalget.

Det eneste som kan vippe utfallet over i Trumps favør er ifølge Reuters en lite sannsynlig kombinasjon av valgdeltakelse blant hvite, svarte og velgere med latinamerikansk bakgrunn i seks eller sju stater.

303 valgmenn

Undersøkelsen viser en oppslutning på 45 prosent på landsbasis for Clinton, mot 42 prosent for Trump. Langt viktigere er det at Clinton antas å sikre seg 303 valgmannsstemmer, mens Trump ender på 235.

Det er valgmannskollegiet som formelt utnevner presidenten, og det kreves minst 270 av de 538 valgmennene for å sikre valgseieren.

Det er spesielt vippestatene Florida, Michigan, North Carolina og Ohio som pekes ut, og hvor kampen er for jevn til at det er mulig å spå utfallet. I tillegg kommer Pennsylvania, der Clinton leder med tre prosentpoeng.

Senatet

I en lignende beregning fra Upshot og New York Times , gis Clinton 84 prosent sjanse til å vinne, mot 16 prosent for Trump.

Avisen har også sett på muligheten for at Demokratene skal overta flertallet i Senatet og mener sjansen for dette er 55 prosent.

Republikanerne har i dag flertall i Senatet med 54 plasser, mens Demokratene har 44, og det er to uavhengige senatorer. 34 av disse er på valg tirsdag: 24 republikanere og 10 demokrater.

Valgmennene er fordelt slik at delstatene har like mange valgmenn som de har kongressmedlemmer. I tillegg har hovedstaden Washington tre valgmenn – like mye som de minste statene – selv om Washington ikke er representert i Kongressen.