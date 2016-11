Rådgiver: Trump vil ikke etterforske Clinton

USAs påtroppende president Donald Trump har ikke lenger planer om å ansette en spesialetterforsker for å etterforske Hillary Clinton.

Det sier Trumps tidligere kampanjesjef Kellyanne Conway, ifølge CNN.

I et intervju med TV-stasjonen MSNBC tirsdag sa Conway at Trump ikke vil forfølge saken videre, og at dette er et viktig signal til andre republikanske politikere.

I valgkampen truet Trump med å iverksette en ny gransking av Clintons bruk av en privat epostserver da hun var utenriksminister. Under valgkampmøtene hans skjedde det ofte at Trump-tilhengere ropte «sperr henne inne» om Clinton.

– Hillary Clinton må i fengsel. Hun er skikkelig skyldig , sa blant annet Trump under et valgkamparrangement i San Jose i California i juni.

Endret tone i forrige uke



Men i det siste har den påtroppende presidenten hatt en litt annen tone.

Da han under CBS-programmet «60 Minutes» i forrige uke ble spurt om han fortsatt har planer om å ansette en spesialetterforsker for å etterforske Clinton, svarte han følgende:

– Jeg skal tenke på det. Jeg vil ikke skade dem. De er bra folk. Jeg skal gi deg et veldig godt og endelig svar neste gang.

Han var imidlertid klar på at han fortsatt vurderer å be FBI-direktør James Comey om å trekke seg etter beslutningen om å avslutte etterforskningen av e-postsaken.

Ikke grunnlag for siktelse



Det føderale politiet FBI har allerede etterforsket server-bruken, men konkludert med at det ikke var grunnlag for å ta ut siktelse mot Clinton. Konklusjonen ble gjentatt tre dager før valget 8. november.

I tillegg til «60 Minutes»-intervjuet sa han også i ett av sine første intervjuer etter valgseieren at valgløftet om en ny etterforskning av Clinton kunne bli brutt.

I intervjuet med Wall Street Journal sa Trump at han ikke hadde tenkt så mye på denne saken, siden han var opptatt av å bedre helsevesenet, skape arbeidsplasser og andre saker.

Det er ventet at Trump denne uken vil annonsere sin nye administrasjon. Hittil har kun et fåtall av navn kommet ut, og blant annet er sikkerhetsteamet rundt den påtroppende presidenten offentliggjort.