Protesterer mot Trump i New York

Demonstranter marsjerer nå mot Trump Tower i New York for å vise sin avsky mot gårsdagens valgresultat.

Demonstranter samlet seg onsdag kveld lokal tid på Union Square i New York for å demonstrere mot Donald Trump.



– De roper «Not my president», «Black lives matter», og «See you in hell, Trump». Mange er sinte, lei seg og opprørte over at man har valgt Trump som president. Men det er ingen voldelige protester foreløpig, forteller VGs reporter på stedet, Elise Alexandra Gulbrandsen. Hun anslår at flere tusen har samlet seg på plassen.

En av demonstrantene er Caitlyn Murray. Hun sier til VG at hun har møtt opp for å vise sin skrekk og avsky mot gårsdagens valgresultat.

— Jeg har et skilt der det står «fuck Trump». Det er en oppsummering av de vonde tankene jeg har i hodet nå. En som er imot både kvinner og innvandreres rettigheter... Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn dette i 2016.

Hva har du følt som gjør at du står her med et skilt?

— Jeg har vært så sint. Jeg har følt på frykt. Jeg syns vi må sammen tenke på vi skal gjøre for å bevege oss vekk fra denne retningen.