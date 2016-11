Professor om USA-valget: – Alle målingene var feil - vi tok alle feil

MILWAUKEE (VG) Wisconsin var staten hvor Hillary Clinton ledet så mye på målingene at hun valgte ikke å drive kampanje der. Men så tok målingene feil.

Ikke siden 1984 har Wisconsin stemt på en republikansk presidentkandidat, men på tirsdag valgte innbyggerne Midtvest-staten å gi sin støtte til Donald Trump fremfor Hillary Clinton.

Avgjørelsen var et sjokk for Hillary Clinton valgkampanje. Sammen med statene Michigan, Virginia, Colorado, Pennsylvania og New Hampshire var Wisconsin en del av den såkalte Clinton-brannmuren av stater som Trump ikke skulle klare å vinne.

Les også: 11 måter Trump kan bestemme over verden

På snittet av målingene før valgdagen ledet Hillary Clinton med 6,5 prosentpoeng i Wisconsin – en ledelse som skulle vært nær umulig å ta igjen på noen få dager.

Så sikker var Clinton på å vinne Wisconsin at hverken hun, president Barack Obama eller førstedame Michelle Obama besøkte staten i løpet av valgkampen.

REPUBLIKANSK: Milwaukee sentrum i Wisconsin. Ekspertene var sikre på at Clinton skulle vinne delstaten. Det skjedde ikke. Foto: Kyrre Lien , VG

– Veldig uventet

Men så slo Trump knock-out på Clinton i både Pennsylvania og Wisconsin, og brøt seg gjennom brannmuren og vant presidentembetet.

Professor Charles Franklin driver meningsmålingsinstituttet ved Marquette-Wisconsin universitetet i Milwaukee. Han er fortsatt i villrede over hva som gikk galt når VG møter ham på universitetet.

– Det var veldig, veldig uventet. Ikke bare her, men også i Michigan og Pennsylvania. De har ikke stemt på en republikaner på mange år. Det var ikke en eneste måling her som viste noe annet enn at Clinton skulle vinne denne staten med trygg margin, sier Franklin til VG.

På bilverkstedet Bennett Coachworks like utenfor Milwaukee sentrum har de fleste arbeiderne stemt på Trump, til tross for at Clinton fikk rundt 60 prosent av stemmene i storbyen.

Wisconsin var staten hvor Hillary Clinton ledet så mye på meningsmålingene at hun valgte å ikke drive kampanje der. Men så endte Trump opp med å vinne i staten. Gary Mensinger (53) har snakket med flere venner av seg som støtter Clinton, men som lot være å stemme. Foto: Kyrre Lien, VG Foto: Kyrre Lien , VG

– Lot være å stemme

Gary Mensinger (53) har snakket med flere venner av seg som støtter Clinton, men som lot være å stemme.

– Det var ingen som trodde at Trump kunne vinne Wisconsin, så de lot være å stemme. Jeg så også på TV-nyhetene fra en av demonstrasjonene her i byen at en kvinne der kritiserte at Trump var blitt valgt. Da hun ble spurt om hun selv hadde stemt på Clinton, så ble hun helt stille, sier Mensinger til VG.

Les også: Derfor tok meningsmålingene feil om Trump

Kollegaen hans, James Stevens (31), var overrasket da valgresultatet ble klart.

– Det var ingenting som tilsa at Trump skulle vinne her i Wisconsin, og jeg ble overrasket over at han faktisk klarte det. Jeg stemte på Trump fordi han var den eneste kandidaten som har noen reell mulighet til å tilby en forandring for vanlige folk. Jeg er glad for at han vant og spent på hva

han kan få til, sier Stevens.

STATEN HUN IKKE KUNNE TAPE: Lek i Milwaukee sentrum, i Wisconsin. Staten hvor Hillary Clinton ledet så mye på meningsmålingene at hun valgte å ikke drive kampanje der. Men så endte Trump opp med å vinne i staten. Foto: Kyrre Lien , VG

Tilbake på universitetet løper Charles Franklin fra det ene intervjuet til det andre. «Alle» vil vite hvordan meningsmålingene kunne ta så feil.

Franklin, som var med på starte nettstedet Pollster.com og som er en anerkjent statistiker, har ulike teorier på hva som var årsaken.

– Når resultatet nå er så dramatisk annerledes, så reiser det selvsagt spørsmålet: Ble Trump-velgerne oversett i målingene hele veien? Eller var det i løpet av de siste to ukene en betydelig forflytning av velgere til Trump? Valgdagsmålingen her viser at 16 prosent bestemte seg for hva de skulle stemme i løpet av den siste uken, og av dem valgte hele 59 prosent Trump, mens 39 prosent valgte Clinton. Det er et nesten utrolig høyt tall for Trump, sier Franklin.

I tillegg viser valgdagsmålingene at Clinton vant gruppen velgere under 30 år med knappe 4 prosentpoeng - en gruppe Obama vant med hele 23 poeng for fire år siden.

STANDHAFTIG: Andre Abalistreri (39) har alltid vært en republikaner. Det var på tide med en forandring bort fra Bush og Clinton-gjengen. Derfor stemte han på Trump. Foto: Kyrre Lien , VG

– Vi tok alle feil

GRÅTKVALT: Meningsmålingene holdt alle Hillary Clinton som favoritt til å flytte inn i Det hvite hus i januar måned, men presidentembetet glapp for den tidligere utenriksministeren. Foto: Jewel Samad , AFP

I innspurten av valgkampen anklaget Trump systemet, mediene og meningsmålingene for å være rigget mot ham. Franklin mener det kan være et snev av sannhet i påstanden fra den nyvalgte presidenten.

– Alle målingene var feil! Vi tok alle feil. Hvis du ser bredt på det, ikke bare fra oss som driver med meningsmålinger, så har alle fra den politiske klassen tatt feil. Det gjelder både politikere, journalister, kommentatorer. Ingen av dem trodde at det var mulig for et forretningsmann uten politisk erfaring å vinne presidentvalget. Nå har han gjort nettopp det, sier Franklin, og legger til:

– Jeg tror kanskje at dette var så fremmed og utenkelig for mange av de som tilhører den politiske klassen at de kanskje ble blendet av fakta som lå foran dem. Det kan ha påvirket, selv om det er jobben vår å se forbi det.

– Er du sikker på det?

– Nei, selvsagt ikke. Det har ikke gått en uke siden valgdagen engang.