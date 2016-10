ST. LOUIS/OSLO (VG) Opptaket av Donald Trump som snakker om kvinner og sex har slått ned som en bombe i den amerikanske valgkampen. Flere eksperter tror de grove uttalelsene kan bety slutten for ham.

Sent fredag kveld norsk tid smalt det. Washington Post publiserte en lekket video fra 2005 hvor Trump blant annet sier:

– Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner. Jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis, kan du gjøre hva du vil med dem.

– Grip dem i skrittet. Du kan gjøre hva som helst, fortsetter Trump.

Opptaket er gjort samme året som han giftet seg med sin nåværende kone, Melania Trump. Kvinnen han snakker om i klippet er skuespiller Arianne Zucker i såpeserien «Days of Our Lives», som han møtte den aktuelle dagen.

Katastrofe for Trump



Timingen kunne knapt vært verre. Ikke bare er det kun en måned til valgdagen: Natt til mandag norsk tid skal Donald Trump møte Hillary Clinton til sin andre viktige TV-debatt.

Reaksjonene har vært mange og sterke. Flere republikanske partikolleger ber Trump trekke seg.

Professor David A Schultz ved Hamline University følger valgkampen tett. Han tror at det nå blir ekstra viktig for Trump å holde på de få kvinnelige støttespillerne han har i partiet og kuppe stemmer fra kvinnelige velgere som fortsatt ikke har bestemt seg.

– Disse kommentarene gjør det enda vanskeligere for ham enn det allerede var. Flere ganger tidligere har uttalelsene hans sett ut til å kunne felle ham, men ikke gjort det fordi han har hatt tid til å rette det opp. Han kan ha for lite tid til det nå, sier David A Schultz til VG.

Han er professor ved Hamline University og følger valgkampen i USA tett.

Kan Trump gå av?



Schultz påpeker at Republican National Committee, organet i Det republikanske partiet som koordinerer valgkampen, har mulighet til å erstatte Trump om han selv går av. Men hva skjer da? Det har ikke Schultz noe enkelt svar på.

– La oss anta at Trump blir erstattet. Da oppstår det et problem med stemmesedlene. I noen stater kan et bytte bli komplisert. Det er mange forhold her, og det er ingen enkle svar som gjelder for alle 50 delstater, sier Schultz.

Lahlum: – Mest alvorlige tabben fra Donald Trump

USA-ekspert Hans Olav Lahlum sier uttalelsene er ytterst alvorlig for Trump.

– Dette er en slik sak som er enda mer alvorlig i USA, som har hatt en nesten puritansk tradisjon for omtale av sex i offentligheten. Samtidig er - heldigvis - aksepten for kvinnediskriminerende uttalelser i USA mye mindre enn for noen tiår siden, sier Lahlum.

– Uttalelsene er helt håpløse og timingen nesten den verst tenkelige for Trump.



De siste ti dagene har vært et marertittscenario for Donald Trump. Helt siden han «tapte» den siste debatten mot Clinton har det stormet rundt ham. Likevel tror Lahlum at han ikke vil trekke seg.

– Det er helt usannsynlig at Trump trekker seg. Det har aldri skjedd at en kandidat har trukket seg så tett på valget, og Trump er for selvsikker til å gjøre det.

– Dette er den mest alvorlige tabben fra Donald Trump sin side så langt.

– Hva kan redde Trump?

– Bare en skandale fra den andre siden. Om Clinton blir syk, eller det kommer en ny avsløring.

– Forventer at han håndterer dette dårlig

Den erfarne politiske skribenten og redaktøren for Crowley Political Report, Brian E. Crowley, mener debatten natt til mandag norsk tid blir veldig viktig for Trump.

– Mye avhenger av hvordan Trump vil håndtere dette temaet i løpet av debatten. Han må være angrende og ikke forsøke å legge fokuset over på Bill Clinton, slik han gjorde i uttalelsen sin, sier Crowley og legger til:

– Jeg forventer at han håndterer dette dårlig.

Historiker: Unnskyldningen er ikke noe punktum



Historiker og forfatter av boka «Amerikansk valgkamp», Hallvard Notaker, sier til VG at en unnskyldning ikke kommer til å få dette til å gå over.

– Den er ikke noe punktum for de som lurer på om dette er noe han har drevet med jevnlig. Det vil vise seg om det dukker opp andre med lignende erfaringer. Da blir det vanskelig å unnskylde med å si «jeg gjorde en feil», sier Notaker.

Han sier at det største problemet for Trump er å få kvinnelige republikanske velgere til å stemme på ham. Det har ikke blitt noe lettere nå.

– Dette er ekstra vanskelig for Trump å sno seg ut av fordi det bekrefter et inntrykk mange har av hans kvinnesyn.

Professor Eric J. Ostermeier ved University of Minnesota påpeker at dette er langt fra første gangen Trump har kommet med kontroversielle uttalelser om kvinner i løpet av valgkampen.

– Det gjør at folk kan bli litt numne, og det kan synes som om meningsmålingene er immune mot dem. Men siden denne samtalen som nå er lekket er spesielt vulgær, tror jeg Trumps oppslutning vil bli målbar, men ikke stor.

Mener Trump må stille på debatten

Han synes likevel at det er for tidlig å hevde at uttalelsene vil være nok til å skade Trump så sterkt at Clinton er garantert å vinne i november.

– Trump kan fortsatt nå igjen Clinton om hun blir fanget i en ny kontrovers som gjør at folk får mistillit til henne.

Han mener det er viktig at Trump nå deltar i den kommende debatten mot Clinton.

– Om han bestemmer seg for å droppe den, vil det gjøre mer skade for ham.