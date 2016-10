Partikolleger ber Trump trekke seg

ST. LOUIS (VG) Reaksjonene er sterke og mange etter lekkasjen av opptaket hvor Donald Trump snakker nedlatende og seksualiserende om kvinner.

Det har stormet rundt republikanernes presidentkandidat Donald Trump (70) en rekke ganger før, men nå har stormen nådd sitt foreløpige høydepunkt.

Det skjedde sent fredag kveld norsk tid da Washington Post publiserte en lekket video fra 2005 hvor Trump blant annet sier:

– Jeg må ta noen mint-pastiller i tilfelle jeg begynner å kysse henne, sier Trump i opptaket som er gjort samme året som han giftet seg med sin nåværende kone, Melania Trump.

Kvinnen han snakker om er skuespiller Arianne Zucker i såpeserien «Days of Our Lives», som han møtte den aktuelle dagen.

– Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner – jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem, sier Trump og fortsetter:

– Klå dem i skrittet. Du kan gjøre hva som helst.



I opptaket snakker han også om at han har prøvd seg på en gift, uidentifisert kvinne.

PARTILEDER: Reince Priebus. Foto: Eric Thayer , Reuters

Ber Pence ta over

Reaksjonene hagler nå inn. Republican National Committee, organet i Det republikanske partiet som koordinerer valgkampanjer, legger ingenting imellom:

– Ingen kvinne skal fremstilles eller bli snakket om på denne måten. Aldri, sier partileder Reince Priebus i en uttalelse.

Få timer etter lekkasjen melder leder i Kongressen, Paul Ryan (R), at Trump likevel ikke deltar på et planlagt arrangement som de to skulle delta på i Wisconsin lørdag ettermiddag.

– Guvernør Mike Pence vil representere meg i Wisconsin i morgen. Jeg vil tilbringe dagen i New York med debatt-forberedelser med partileder Reince Priebus, guvernør Chris Christie og senator Jeff Sessions, og deretter fly til St. Louis for den andre presidentdebatten søndag, melder Trump i en ny uttalelse ved 03.30-tiden norsk tid.

Samtidig ber to av Trumps partikolleger, tidligere Utah-guvernør Jon Huntsman og Illinois-senator Mark Kirk, Trump om å trekke seg som presidentkandidat,

– I en valgkamp som kun har vært et løp mot bunnen, på et så kritisk punkt for nasjonen vår og med så mange som har forsøkt å være respektfull for en rekordstor oppslutning i primærvalget, så har tiden kommet for at guvernør Pence (Trumps visepresidentkandidat journ.anm) ta over, sier Huntsman til The Hill.

KLAR MELDING: Tidligere Utah-guvernør Jon Huntsman ber Donald Trump om å trekke seg som presidentkandidat. Foto: Chris Keane , Reuters

Huntsman var republikansk kandidat i primærvalget i 2012.

– Donald Trump bør trekke seg. Det republikanske partiet bør innføre regler for en nøderstatning, skriver Mark Kirk på Twitter.

ILLINOIS-SENATOR: Mark Kirk. Foto: , SipaUSA

– Finnes ingen unnskyldning

Også Trumps tidligere rival fra primærvalget, Jeb Bush, raser mot Trump:

– Som bestefar til to dyrebare jenter finnes det ingen unnskyldning som kan bortforklare Donald Trumps kritikkverdige kommentarer som degraderer kvinner, skriver Bush på Twitter.

Ifølge CNN oppholder Trump seg i Trump Tower på Manhattan hvor kampanjen nå jobber med å hvordan de skal takle dette.

Selv avfeier Trump det hele som uskyldig «gutteprat» og en privat samtale som fant sted for mange år siden.

– Bill Clinton sa mye verre ting til meg på golfbanen – ting som ikke er i nærheten en gang. Jeg ber om unnskyldning hvis noen er fornærmet, legger han til.

Det er uklart om Trump vil komme med noen oppfølgende uttalelse, men mange medier har nå tatt oppstilling utenfor Trump Tower, hvor forretningsmannen både bor og har sitt hovedkvarter.

– Fullstendig upassende

Mitt Romney, som var republikanernes presidentkandidat i 2012, skriver følgende på Twitter:

Den republikanske senatoren fra delstaten New Hampshire, Kelly Ayotte, kaller Trumps uttalelser som «fullstendig upassende og krenkende».

Ayotte, som kjemper om å bli gjenvalgt, har tidligere sagt at hun kommer til å støtte Trump, men har ikke gitt ham en offisiell støtteerklæring.

Senator Pat Toomey (R) fra Pennsylvania omtaler uttalelsene som «skandaløse og uakseptable» på sin Twitter-konto.

Søndag skal Trump i ilden i sin andre direktesendte debatt mot sin rival, demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton. Hun var raskt ute med sin reaksjon på lekkasjen.

– Dette er forferdelig. Vi kan ikke tillate denne mannen å bli president, skriver hun på Twitter.

