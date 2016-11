Obama lovet endring. De stemte på ham. Trump lovet endring. Nå stemte de på ham.

FREELAND (VG) Småbarnsmoren Taylor Deliro (22) og gruvearbeideren William Huss jr. (47) støttet og stemte på Barack Obama som president. Denne gangen gikk de for Donald Trump.

– Obama lurte meg og mange andre i dette området, sier Huss til VG.

Han er områdesjef for kullgruveselskapet Blaschaks gruveområdet Milnesville i byen Freeland, som ligger i fylket Luzerne i staten Pennsylvania.

I dette området vant Barack Obama flertallet i både 2008 (53,3 prosent av stemmene) og 2012 (53,2 prosent) med klar margin.

Men på tirsdag denne uken hadde velgerne i gruvebyen Freeland og de andre velgerne i Luzerne fått nok:

Med hele 58,4 prosent av stemmene slo Trump knockout på Hillary Clinton. Og Trump vant også hele staten Pennsylvania. Det er første gang en republikansk kandidat har vunnet presidentvalget i Pennsylvania siden 1988.

UT AV MØRKET: Gruvearbeider William Huss Jr (47) stemte på Barack Obama ved forrige valg. Nå stemte han på Trump. Foto: Kyrre Lien , VG

Tryggere arbeidsplasser

– Jeg stemte for Obama fordi han sa at han var for kullgruvene. Samtidig hadde vi da hatt åtte år med president George W. Bush, og han var en idiot. Jeg ville ha forandring, og Obama lovet det. Og på noen områder har det blitt forandring og ting er blitt litt bedre. Likevel har Obama også skuffet meg stort fordi han også snudde, og nå vil legge ned gruvedriften, sier Huss, som er på vei ut av et titimers skift da VG møter ham.

Han er lykkelig over utfallet av tirsdagens presidentvalg, hvor Donald Trump ble valgt til USAs 45. president.

– Det kiler i magen. Jeg er veldig glad. Nå er jeg i hvert fall trygg på at vi ikke må legge ned arbeidsplassene her, og det er det viktigste for meg. Hovedgrunnen til at jeg ikke stemte på Hillary er at hun sa rett ut at hun ville stenge ned kullgruvene på grunn av klimaendringer. Også tror jeg på at landet bør drives mer som en bedrift, og ikke av politikere. Og nå får vi en president som har vært og er en suksessfull forretningsmann, sier Huss.

INDUSTRI: I den lille gruvelandsbyen Freeland i Pennsylvania er det mange som har stemt på Donald Trump til å bli landets president. Foto: Kyrre Lien , VG

Første valg

I Freeland sentrum trøster Taylor Deliro datteren Arayahsunshyne (1 år), mens hun setter opp igjen et nedblåst Trump-skilt i hagen. Den 22 år gamle småbarnsmoren stemte for første gang på tirsdag, og sier hun følte at valget betydde noe også for henne denne gangen.

Utenfor huset hun og samboeren Anthony Piccione (30) nylig flyttet inn i, står familiens bil. Den har Taylor dekorert med slagord som «Hillary for prison 2016» og Trump-hyllest.

– Jeg valgte ikke å stemme i 2012, men jeg likte Obama og støttet ham. Men etter hvert som jeg har blitt eldre, fått barn og satt meg inn i ting, så bestemte jeg meg for at jeg skulle stemme på Trump.

TRUMP-FAN: Arayahsunshye (1) titter fram bak et valgkampskilt. Foto: Kyrre Lien , VG

– Hva synes du om Obama som president?

– Jeg mener ikke at han har gjort noe alvorlig galt. Hans første år som president gjorde han veldig mye bra, og jeg kan egentlig ikke klage over hans presidentperiode. Men mye har gått i nedoverbakke, og særlig i hans andre periode, sier Deliro.

Anthony har på seg sin Trump-genser, og sier han alltid har støttet republikanerne.

– Hva forventer du at skal skje de neste fire årene?

– Vi kommer til å få arbeidsplassene tilbake, økonomien kommer til å komme i gang igjen, drivstoffprisene kommer til å bli lavere, og late folk kommer til å bli satt i arbeid. Det er vel det, sier Piccione.

ARBEIDSFOLKET GA TRUMP SEIEREN: Fra høyre Scott Delanco (29), Jim Boskjy (38) og Kelly Mcklween (27) reparerer i den lille gruvelandsbyen Freeland i Pennsylvania. Foto: Kyrre Lien , VG

Klar tale

Piccione sier seg enig med samboeren:

– Jeg tror også det. Jeg tror på det Trump har lovet i valgkampen. Hele veien har han sagt ting på en enkel og ærlig måte. Han er en veldig tydelig person, og hans løfter har også vært veldig klare. Jeg tror ikke han ville vært det om han ikke kunne holde løftene sine.

– Trump har også fått mye kritikk for sine uttalelser?

– Ja, men for meg har det vært positivt at han snakker klart. Vi trenger ikke en president som pakker inn ting i bomull og forsøker å snakke alle etter munnen, sier Taylor.

Taylor sier hun aldri vurderte å stemme på Hillary Clinton.

– Hun er uærlig, korrupt og en løgner. Jeg støtter mye av Obamas politikk, som hun ville videreført, men hennes person har jeg problemer med. Og også tanken på mannen hennes, som jo ble stilt for riksrett på grunn av utroskap og løgner da han var president, sier hun.

