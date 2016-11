Obama irritert på Trump-velger: – Ta av deg den capsen!

COLUMBUS (VG) President Barack Obama (55) lot seg provosere av en Donald Trump-supporter som dukket opp på valgmøte i vippestaten Ohio.

– Kom igjen, ta av den capsen. I samme slengen hadde jeg tatt en titt på hvor den er laget, for jeg vedder på at det er i Kina, sa Obama fra scenen i Columbus sent tirsdag kveld norsk tid.

Med kun én uke igjen til presidentvalget, er han i full gang med å drive valgkampanje for Hillary Clinton.

Det var midt under talen på Capital University Field House om hvorfor Clinton er best egnet som landets nye president, at en svoren supporter av Donald Trump blant publikum avbrøt presidenten med å rope «lock her up, lock her up, lock her up».

Det ble raskt dårlig stemning. Obama stoppet å snakke og så på mannen. Publikum begynte å bue, mens sikkerhetsvakter jobbet med å nå frem til Trump-supporteren som sto foran scenen.

– Vent, vent. Ikke bu! Buing hjelper ikke, gå og stem, sa Obama.

– Det er mange hardtarbeidende folk her i Ohio, flere av dem sier at Trump ikke er så ille. Men kom igjen, en ting er hvis han hadde hatt det tøft tidligere, slitt med å få ting til å gå rundt, ikke hatt råd til utdannelse. Da hadde man kunnet tro på han, men ikke Trump. Han har ikke engang gått med en baseballcaps før han begynte å selge dem, fortsatte han.

Obama fortsatte tilsynelatende uberørt etter episoden. Faktisk ble han mer positivt energisk jo mer han fortsatte å snakke om årets valgkamp.

Etter å ha fortalt om sitt eget presidentskap og alle fremskrittene som forsvinner hvis Clinton taper, gikk han kategorisk til verks på Trumps kvaliteter og mangel på erfaring, før han igjen rettet seg til Trump-supporteren på første rad.

– Vi har alle republikanske venner. Ta denne gutten på første rad med capsen. Han virker som en hyggelig fyr. De fleste republikanske vennene våre snakker ikke slik Trump gjør, men situasjonen i landet vårt er så polarisert nå at flere unnskylder det Trump sier. Dette er ikke en mann dere vil ha som president, fordi våre barn vil lære av det, sier Obama.

SUR: President Barack Obama la ikke skjul på at han ble irritert på Trump-velgeren blant publikum under valgmøte i Ohio. Foto: , Klaudia Lech, VG

Vippestaten Ohio er et av valgets viktigste slagmarker. Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinneren enn denne. Samtidig har ingen republikaner noensinne blitt president uten å vinne her.

Siste måling gir Trump en ledelse på tre prosentpoeng over Clinton, ifølge Fivethirtyeight.

Gode målinger for Trump

Nyheten om at FBI-sjef James Comey opplyste kongressen om at det var funnet nye e-poster som kan være relevante for etterforskningen av Clintons bruk av en privat e-postserver, har gitt demokratenes kampanje en real kalddusj.

Clintons nasjonale ledelse over Trump har sunket til tre prosentpoeng, ifølge Morning Consults nye måling for Politico, som ble utført etter nyheten om de nye e-postene.

Og i en måling foretatt av Langer Research Associates for de anerkjente nyhetsmediene ABC News og Washington Post går Trump foran Clinton nasjonalt med 0,7 prosentpoeng.

Trump får 48 prosents oppslutning og Clinton 47 når de spurte i målingen blir bedt om å velge mellom de to. Når to andre kandidater med langt lavere oppslutning blir inkludert, får Trump 46 og Clinton 45.