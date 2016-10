Ny kvinne står frem: Anklager Trump for antasting

NEW YORK (VG) En kvinne anklager Trump for å ha befølt henne under miniskjørtet på 90-tallet. Hun føyer seg inn i rekken av kvinner som fremsetter slike anklager mot ham.

Det er Washington Post som har intervjuet kvinnen ved navn Kristin Anderson (46), som kommer med påstandene.

Hun har fortalt avisen om en episode fra starten på 1990-tallet på et utested på Manhattan i New York. Mens hun pratet med bekjente på det folksomme stedet skal hun ha blitt befølt i skrittet under miniskjørtet.

Anderson hevder at denne mannen var Donald Trump (70), som nå kjemper om å bli USAs neste president.

– Han hadde et så karakteristisk utseende, med håret og øyebrynene. Jeg mener, ingen andre har slike øyebryn, sier hun i intervjuet.

Trump var på den tiden et svært kjent ansikt i USA – og også i verden – på grunn av sine forretninger, kjendisstatus og det turbulente ekteskapet med Ivanka Trump.

Flere kvinner

Da denne hendelsen skal ha funnet sted var Anderson i begynnelsen av 20-årene og forsøkte å bli modell.

46-åringen sier at hun og de hun pratet med ble satt ut og fylte avsky. Washington Post har også snakket med en venninne av Anderson, Kelly Stedman, som sier at hun ble fortalt om hendelsen noen dager senere.

Onsdag intervjuet New York Times to kvinner som hevder å ha blitt antastet av Trump. Den ene av dem, Jessica Leeds (74), anklager presidentkandidaten for å ha befølt henne under en flytur for 30 år siden. Det skal ha skjedd da både hun og Trump reiste på første klasse til New York. De to skal aldri ha møttes før, men ifølge henne skal Trump ha tatt tak i brystene hennes og forsøkt å skyve hånden oppunder skjørtet hennes.

Den andre kvinnen, Rachel Crooks, forteller til avisen om et ubehagelig første møte med Donald Trump. Det skal ha skjedd i 2005, da hun møtte ham for første gang ved heisen i Trump Tower.

Avviser aklagene

Ifølge Crooks skal Trump ha holdt fast i hånden hennes og kysset henne både på kinnene og på munnen.

– Det var så upassende. Jeg ble så opprørt over at han så på meg som så lite verdt at han kunne gjøre noe sånt.

Også andre medier, blant annet The Palm Beach Post, BuzzFeed og People Magazine, har også rapportert om lignende tilfeller.

Kvinnene har stått frem i kjølvannet av at Washington Post forrige fredag publiserte et videoopptak fra 2005 der man hører Trump fortelle at han kan tafse på kvinner og ta dem i skrittet fordi han er en kjent person. Trump har beklaget uttalelsene og kaller det hele «garderobeprat».

På et valgmøte i Florida torsdag, etter New York Times-intervjuet med de to kvinnene, avviste Trump anklagene på det sterkeste.

– Dette er intet annet enn et samordnet, ondskapsfullt angrep fra mediene og fra Clintons valgkamp, sa Trump på valgmøtet torsdag.

