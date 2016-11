NUPI-sjef Ulf Sverdrup: Like dramatisk som Berlinmurens fall

Valget av Donald Trump som USAs president markerer slutten av en nøyaktig 27 år lang periode siden Berlinmurens fall, 9.november 1989, ifølge NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

– Jeg tror at omfanget etter nattens presidentvalg er av samme type som Berlinmurens fall, sier Sverdrup, som er en av Norges mest anerkjente sikkerhetspolitiske eksperter.

En enorm usikkerhet var stikkordet da Sverdrup åpnet et seminar om militærmakt i Oslo onsdag morgen, like før Donald Trump gikk på scenen på sin valgvake.

– Vi aner ikke hva den nye amerikanske presidentens nye politikk vil være. Det er et hav av spørsmål her: Vil USA fortsatt være en internasjonal stabilisator? Vil de fortsette samarbeidet i samsvar med internasjonal lov? Det er uklart hvordan han vil samarbeide med Europa, med Russland og Kina. Hvilken politikk vil han føre, spurte Sverdrup.

Aldri opplevd maken



– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Jeg har holdt på med dette i 53 år, og jeg har aldri opplevd maken hverken i valgkampen eller i avslutningen, sa USA-ekspert Ole Moen i VGTVs studio onsdag morgen.

Da det 07.40 ble klart at Donald Trump vant Pennsylvania, var det ikke lenger noe tvil: Eiendomsmogulen og den tidligere reality-programlederen blir nå USAs neste president.

– Det er merkelig. Jeg har sagt at det er en rar valgkamp fordi det bare er én kvalifisert kandidat. Når det da er den andre som velges, er det litt spesielt, tilføyer han.

Moen peker på det han kaller «Brexit-effekten» – nemlig at en stor folkemengde føler et behov for å si fra om at de ikke er fornøyde.

– Det er et opprør mot det etablerte, mener han.

VGs reporter i Miami, Eirik Mosveen, rapporterte grytidlig onsdag morgen om en helt spesiell stemning der ingen helt trodde det de så.

– Hvis Trump vinner, er det snakk om et av de største valgsjokkene i vestlig moderne historie. Jeg overdriver ikke når jeg sier det, sa VG-journalisten omkring klokken 3.30 i natt.

Alf Tomas Tønnesen ved Høgskolen i Volda er ikke fullt så overrasket over Trumps gode resultater. Han forklarer suksessen med den tøffe satsingen på industristatene.

– I industribeltet, med Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, har han appellert til de frustrerte hvite velgerne, sier han til VG onsdag morgen.

Han peker også på «the hidden Trump-vote».

– Dette handler om skjulte Trump-velgere som ikke har vært åpne om det i meningsmålingene. Det er ikke alltid stuerent å stemme Trump. Det handler om hans oppførsel mot kvinner og minoriteter, sier Tønnesen.

