Norske Kjetil (30) flyr for Trump

MIAMI (VG) Kjetil Madland (30) fra Bryne jobber som pilot i USA. Nylig fikk han et oppdrag utenom det vanlige.

– Jeg tenkte at dette var svære greier, sier Madland til VG om da han fikk spørsmål om å fly for Donald Trumps kampanje.

Oppdraget gikk ut på å være styrmann på flyet kampanjen har leid inn for å fly pressefolk på kryss og tvers av USA på valgmøter i følge med Trumps eget privatfly – en Boeing 757.

30-åringen fra Klepp stasjon på Bryne har nylig begynt å jobbe i charterselskapet som har fått dette oppdraget fra Donald Trump.

Disse turene med Trump ble Madlands første turer for selskapet med 737-maskinen som er dekorert med Trump og visepresident Mike Pences navn – samt slagordet «Make America Great Again».

På kryss og tvers



I dette flyet er alle økonomisetene byttet ut med førsteklasseseter – totalt 60 i tallet. Nordmannen anslår at det var med mellom 40 og 50 pressefolk fra hele verden da han fløy flyet.

15. oktober fløy Madland fra La Guardia-flyplassen i New York til Portsmouth i New Hampshire og videre til Bangor i Maine hvor Trump møtte velgere.

Det var på disse valgmøtene at Trump anklaget media for å publisere flere kvinners antastingsanklager mot ham for å hjelpe Clinton mot seier.

Samme dag returnerte Madland med pressekorps-flyet til New York, og hadde to dagers pause mens Trump forberedte seg til den siste debatten i Las Vegas noen dager senere.

ENIG MED TRUMP: Kjetil Madland sier at han er enig med Donald Trump i mye av politikken, og at han hadde hatt større problemer med å fly Hillary Clinton. Foto: Thomas Nilsson

– Ikke problematisk



17. oktober var nordmannen i luften igjen, denne gang på vei til Green Bay i Wisconsin og Colorado Springs i Colorado. Siden Madland flyr følgeflyet har han ikke kommet i nærheten av Trump.

– Jeg har sett ham gå av flyet, det er det eneste.

– Hva tenker du om å fly ham?

– Det er jo tøft. Spesielt hvis han vinner valget. Sjansene er vel ikke så store, men hvis han vinner har jeg vært med på noe historisk. I alle fall hvis han blir en god president, hvis ikke så er det ikke så bra.

– Har du problemer med å fly for Trump?

– Nei, det har jeg ikke. Mange av de tingene han sier er riktige mener jeg.

EGET FLY FOR PRESSE: Dette er flyet Kjetil Madland fløy – et Boeing 737 dedikert til pressefolk som følger den republikanske presidentkandidaten. Foto: Privat

– Enig med Trump i mye



30-åringen tok flysertifikatet i Florida i 2010, og har de siste to årene bodd fast i USA. Siden han ikke er amerikansk statsborger kan han ikke stemme ved valget 8. november, men er engasjert i valgkampen og liker Trumps politikk.

– Jeg er enig med Trump i mye, så jeg hadde hatt større problem med å fly Hillary Clinton. Det er mye rundt henne som ikke er bra.

Madland sier at det er flere piloter i selskapet han jobber for som ikke vil fly den republikanske presidentkandidaten, og som forsøker å unngå disse oppdragene.

Det er ikke faste piloter som flyr presseflyet, så det er tilfeldig hvem som får oppdragene. Denne uken flyr en kamerat av nordmannen flyet rundt i Florida hvor Trump holder en rekke valgmøter.

Madland sier at han ikke vet om han får flere oppdrag for Trump, men at han håper det.

– Jeg er bare glad for å fly, jeg. Det spiller veldig liten rolle hvem som sitter bak i flyet eller hvem man jobber for.

