Norske Janne ble valgt til delstatssenator

Hun flyttet fra Skien som 20-åring. Fra 2017 er republikaneren Janne Myrdal (54) en del av delstatssenatet i Nord-Dakota.

– Nå flyter champagnen her. Vi er veldig fornøyde, men det føles nesten litt surrealistisk, sier Myrdal på telefon til VG kort tid etter at hun fikk vite resultatet natt til onsdag.

Myrdal fikk hele 64 prosent av stemmene. I natt er hjemmet hennes fylt opp av venner og familie som tar del i feiringen.

– Det er helt utrolig. Vi vant med «a landslide», som amerikanerne sier.

VG besøkte Myrdal i hennes svært lille hjemby, Edinburg i Nord-Dakota med bare 118 innbyggere, i sommer. Da var valgkampen godt i gang for henne.

– Etter norsk standard blir jeg nok regnet som hyperkonservativ, fortalte hun den gangen.

Myrdal er mot abort, for retten til å bære skytevåpen og hun beundrer Sarah Palin. Dette til tross for at hun vokste opp i et ihuga Arbeiderparti-hjem, først på Rjukan, så i Skien.

– Vi jobbet knallhardt

Myrdal, som er blitt amerikanske statsborger, stilte til valg for Det republikanske partiet i distrikt 10 til delstatssenatet i Nord-Dakota. Der har hun nå altså slått Demokraten Quentin Wenzel.

– Vi har jobbet knallhardt i 311 dager. Jeg tror det er norsk arbeidsmoral som har hjulpet meg, sier Myrdal.

SMÅBY: Edinburg i Nord-Dakota, hvor Myrdal bor på en gård med familien, er en svært liten by med bare 118 innbyggere. FOTO: ØRJAN ELLINGVÅG / VG Foto: Ørjan Ellingvåg , VG

I valgkampen, som hun har brukt til å banke på tusenvis av dører og stilt på en rekke såkalte «townhall»-møter, har Myrdal vært særlig opptatt av tre saker; Utdanning, landbruk og økonomi. Hun er opptatt av at delstaten skal få bestemme så mye som mulig selv. Føderal innblanding tror hun bare gjør ting verre. Disse tingene vil hun fortsatt være opptatt av nå når hun skal sitte i senatet.

Myrdal har også veldig tydelige standpunkter i andre saker Det ene er abortspørsmålet. Her viker hun ikke en tomme. Livet starter ved unnfangelse, mener Myrdal.

– Der er jeg uten kompromiss. Jeg tror ikke på å drepe barnet sitt. Jeg VET at abort ikke er løsningen, sa Myrdal til VG i sommer.

Ikke overrasket over Trump

Medlemmene av senatet i Nord-Dakota møtes bare annethvert år. Da samles alle de valgte i delstateshovedstaden Bismarck 3. januar og blir der i 80 arbeidsdager for å vedta nye lover.

Janne Myrdal ser frem til å ta fatt på arbeidet.

– Det føles som at det verste nå er over. Nå kan jeg ta fatt på jobben, og den vet jeg at jeg kan. Jeg tror dette blir veldig artig, sier Myrdal.

Når det gjelder presidentvalget er Myrdal tydelig på at Donald Trump ikke er noen stor helt for henne, men Hillary Clinton misliker hun langt mer. Hun støtter Trumps uttalelser om at Clinton er uærlig, korrupt og ikke egnet til å styre USA. Derfor gikk hennes stemme til Trump. Hun er ikke overrasket over hvor bra han har gjort det.

– Folk er drittlei. De ønsker å prøve noe nytt, sier hun på telefonen, før hun går tilbake til champagnen og feiringen.