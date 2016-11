OSLO (VG) Nordmenn VG har snakket med er sjokkerte og triste over valgresultatet.

– Jeg ble kvalm da jeg våknet og hørte hvordan det hadde gått. Dette er helt forferdelig. Det var ikke to gode kandidater i utgangspunktet, men dette er helt tragisk, sier Marit Sellevold.

Hun våknet, i likhet med resten av verden, til den overraskende nyheten om at Donald Trump blir USAs neste president.

– En ekkel fyr



Sellevold er ingen fan av Trump, og synes han virker som en lite hyggelig mann ut fra inntrykket hun har fått i media.

– Ja, jeg synes han virker som en usympatisk og ekkel fyr, egentlig. Det går på menneskesynet hans, synet på kvinner og folk fra andre land. Dette var ikke noen hyggelige nyheter å våkne opp til i dag, sier hun.

– Jeg er kjempeskuffet. Jeg hadde holdt en knapp på Clinton, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kjell Idar Juvik.

Han opplever måten Trump har uttalt seg på som brutal.

– Det har med måten han står fram på, som jeg ikke har noen forståelse for. Det er jo en showmann, det har han spilt på hele tiden, og vært ganske brutal i uttalelsene. Jeg har liten sans for den type politikere, sier han.

– Det er en skremmende tanke

På gata i Oslo møter VG flere som er negative til nyheten.

– Dette synes jeg er skremmende. Trump har noen uttalelser som er skremmende for en som skal lede et så stort land. Jeg håpet tallene ville snu, men jeg skjønte jo etter hvert at det ikke kom til å skje, sier Ingebjørg Grimsrud.

Ketil Midtbø er enig, og opplever valget som skremmende.

– Han er en løs kanon, og vi vet ikke hva som skjer videre.



Hva var det første du tenkte da du hørte nyheten?

– Jeg tenkte at dette kan ikke stemme. Det må være fusk, tenkte jeg. Trump som person er en bajas, en showmann, som sier veldig mye rart. Jeg er veldig skeptisk, sier han.