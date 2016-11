Mennene som ga Trump seieren

YOUNGSTOWN (VG) Hvordan kunne det skje? Mye av svaret til Donald Trumps suksess ligger i byer som Youngstown.

Bladene har begynt på falle av tærne, men utenom det ser veien helt lik ut. Det er tredje gang vi kjører Interstate 80 fra Cleveland til Youngstown i løpet av de siste fire månedene. Det er det samme ærendet denne gangen også:

Donald Trump.

Med sine 65.000 innbyggere ligger Youngstown midt i rustbeltet der stål- og bilindustrien en gang sørget for at regionen blomstret. Nå er det ikke igjen et eneste stålverk i byen, og bilindustrien har for lengst havarert – flagget ut til land hvor produksjonskostnadene er en brøkdel.

Resultatet: Misnøye, sinne, politikerforakt, mindre penger på konto og et tøffere liv.

Denne fortvilelsen har gitt grobunnen til det som skjedde tirsdag. Ohio og Pennsylvania ble helt avgjørende for Trumps seier – vippestater i rustbeltet der innbyggerne drømmer om en bedre hverdag.

– Holy shit!

Det er her mange av hans kjernevelgere befinner seg: Lavtlønnede menn uten høyere utdannelse, ofte industriarbeidere, som er misfornøyde med retningen USA er på vei. Folk som ikke føler at deres stemme blir hørt.

Endelig hadde de funnet en mann som ga dem håp – en som har lovet å jobbe for å få fart på økonomien og hente jobbene tilbake fra Kina og Mexico. Mange av dem hadde ikke stemt før, andre hadde tidligere stemt på Demokratene. Nå strømmet de til valglokalene for å stemme på han som lovet å hjelpe dem.

– Jeg tenkte: Holy shit! Mannen vant, sier industriarbeideren Rick Papp.

SAMTALETEMA: Det er politikk og USAs nye president det snakkes om i pauserommet ved Youngstown Thermal om dagen. Jim Mullen (t.v) og Steve Sipus (t.h) er sikker på at Trump blir en god president. Rick Papp (i midten) er litt nervøs. Foto: Thomas Nilsson/VG

Vi er tilbake på Youngstown Thermal, en fabrikk vi besøkte for en drøy måned siden da vi skulle lage en reportasje om Trumps sinte menn. Ingressen lød som følger:

«De er menn, hvite, middelaldrende – og forbannet. For Donald Trump går veien til Det hvite hus gjennom rustbeltet».

Og jammen var det slik det gikk.

Vi vil høre hva disse mennene tenker et drøyt døgn etter Trumps seierstale, og blir invitert inn på pauserommet av Jim Mullen (49). Av de seks som jobber på dette skiftet stemte fem på Trump.

– Det kommer til å bli forandringer nå, det tror jeg virkelig. Trumps hjerte er i Amerika og han vil gjøre det som trengs, sier Mullen.

– Herregud, hva har jeg gjort?



Steve Sipus (53) og Rick Papp (62) har også matpause. Sistnevnte forteller med stor innlevelse hvordan det var da han våknet onsdag morgen og sjekket nyhetene.

– Etter det første sjokket tenkte jeg: Herregud, hva har jeg gjort? Det var så overveldende alt sammen. Hadde jeg gjort riktig? For det har vært så mange som har ropt og skreket at de frykter for landet.

– Jeg krysser fingrene, sier 62-åringen og holder opp begge hendene med langfingrene og pekefingrene i kors.

DÅRLIGE NYHETER: Fra januar forsvinner over 1200 jobber ved General Motors-fabrikken i Lordstown, like ved Youngstown. Foto: Thomas Nilsson/VG

I lokalavisen The Vindicator, som ligger oppslått midt på bordet, handler en av hovedsakene om at 1245 personer i januar mister jobben hos General Motors (GM) i Lordstown, en enorm fabrikk som vi passerte på veien hit.

Det er her Chevrolet Cruze har blitt produsert siden 2010. I juni kunngjorde GM at de skulle begynne å ta inn Cruze-biler bygd på fabrikken i Mexico, der produksjonskostnadene er langt lavere.

Ikke noe nytt for folk her, men nyheten minner dem på hvor glemt og forlatt de føler seg.

At Trump vil reforhandle Nafta, en handelsavtale mellom USA, Mexico og Canada, klinger godt i ørene deres. Siden avtalen ble innført i 1994 har den kostet området tusenvis av arbeidsplasser.

I 2010 hadde byen en arbeidsledighet på nesten 17 prosent. Under Obama har den bedret seg, men ifølge tall fra US census buerau er gjennomsnittsinntekten i Mahoning fylke, hvor Youngstown ligger, hele 15 prosent lavere i dag enn den var i 2000.



Utbredt fattigdom

I 2014 ble Youngstown rangert som den sjette fattigste byen i USA. Mer enn 40 prosent av innbyggerne lever under fattigdomsgrensen.

Rick Papp forteller at han i dag tjener 60 prosent mindre enn da han jobbet på et stålverk i nabobyen Warren. I 2012 stengte de dørene for godt.

– Man er bare nødt til å legge om livsstilen, sier 62-åringen.

PAKKER SAMMEN: VG var til stede da kampanjekontoret til Hillary Clinton i Youngstown ble tømt. Foto: Thomas Nilsson/VG

Ti minutters kjøretur unna bærer Spencer Dixon (25) ut Clinton-skilt fra kampanjekontoret og inn i bagasjerommet på en bil som er rygget inntil døren.

– Det er en trist dag, sier han med blanke øyne.

Hillary Clinton vant faktisk Mahoning fylke med 49 mot 46 prosent, men det hjalp henne ikke i kampen om Ohio. Trump rasket med seg den og de andre rustbeltstatene. Marginen i dette fylket var på 3500 stemmer – en dramatisk nedgang fra forrige valg da Obama vant med 35.000 stemmer mot Mitt Romney. I 2008 var Obamas margin omtrent like stor i kampen mot John McCain.

Hun hadde ikke sjans når det kom til den såkalte «blue collar vote» – stemmer fra industriarbeidere i rustbeltet. New York Times skrev nylig at Bill Clinton ba om at konas kampanje også måtte sette inn støtet mot denne gruppen, men det skjedde i liten grad.

SISTE REST: Kampanjeeffekter ligger igjen på kampanjekontoret til Clinton i Youngstown. Foto: Thomas Nilsson/VG

Jubler for Obamacare-avskaffing

Tallene illustrerer problemene Demokratene har i Ohio. Rick Papp har stemt på Demokratene i hele sitt liv, men i år gikk hans stemme til Trump.

I Youngstown har tusenvis gjort det samme.

– Hillary har vært i politikken i 30 år uten å ha utrettet noe. Derfor trenger vi en som kan gi forandring, sier han.

Nede i byen er ikke alle enige med arbeiderne på fabrikken.

– Donald Trump skremmer meg, sier pensjonisten Steve Buranich (68) som ga sin stemme til Clinton.

SKREMT AV TRUMP: Steve Buranich (68) stemte på Hillary Clinton. Foto: Thomas Nilsson/VG

68-åringen er trygdet og frykter at Trump vil kutte i sosiale goder. Han er også redd for at Trumps lovnad om å avskaffe Obamacare kan gjøre hverdagen økonomisk tøffere.

Tilbake på fabrikken får de helseforsikring dekket av arbeidsgiveren, men de må betale en egenandel. Siden Obamacare ble innført har summen de må betale økt med 108 dollar (cirka 900 kroner) per måned. Derfor jubler de for at Trump vil kvitte seg med ordningen.

Industriarbeiderne har tro på fremtiden. De tror at Trump har en gjennomføringsevne som kan skape forandringene de trenger. De tror på muren, flere jobber, mindre nasjonal gjeld og opprydning i økonomien.

– Landet må drives som en forretning, sier Mullen.

Han mener Trump må få en sjanse og spør seg: Hva har de egentlig å tape her?

– Dette er en seier for hele rustbeltet.