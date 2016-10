ST. LOUIS (VG) Melania Trump (46) sier at hun har godtatt ektemannens unnskyldning, og ber velgerne om å gjøre det samme.

Opptakene fra 2005 som fredag ble publisert av Washington Post har skapt stor oppmerksomhet i USA og internasjonalt. I videoen sier Trump, som i dag er republikanernes presidentkandidat, blant annet dette om kvinner:



– Når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem, sier han før han fortsetter:

– Gripe dem i fitta. Du kan gjøre hva som helst, legger han til.

VGTV: Se deler av det lekkede opptaket her

Uttalelsene har fått flere republikanske toppolitikere til å be ham trekke seg. Andre har trukket sin støtte til ham, og sier at de ikke kommer til å stemme på ham i presidentvalget om nøyaktig én måned.

Ber folk godta beklagelsen

Lørdag kveld norsk tid sendte Trumps valgkampanje ut en pressemelding signert presidentkandidatens kone, Melania Trump. De to giftet seg i et storslått bryllup i 2005 – samme år som ektemannen kom med uttalelsene som nå hjemsøker ham.

– Ordene min mann brukte er for meg uakseptable og krenkende. Dette representerer ikke mannen jeg kjenner. Han har hjertet og sjelen til en leder. Jeg håper at folk vil godta hans beklagelse – slik som jeg har – og fokusere på de viktige sakene som landet vårt og verden står overfor, heter det i pressemeldingen.

Trump og hans rådgivere sitter nå i krisemøte i Trump Tower. Samtidig må han forberede seg til den kritisk viktige debatten mot Hillary Clinton i St. Louis søndag.



Pence ut mot Trump

Lørdag skulle Trump egentlig delta på et arrangement i Wisconsin sammen med leder i Kongressen, Paul Ryan. Sistnevnte har uttalt at han «kjenner avsky» av Trumps uttalelser.

Trump varslet etter lekkasjene at han likevel ikke kom til å delta på arrangementet med Ryan, og at visepresidentkandidat Mike Pence skulle representere ham. Få timer før start meldte også han sitt avbud.

– Som ektemann og far ble jeg støtt av sidde ordene og handlingene beskrevet av Donald Trump i en elleve år gammel video, sier Pence of legger til:

– Jeg tolererer ikke hans kommentarer og kan ikke forsvare dem.

– Jeg vil aldri trekke meg

Først avfeide Trump det hele som «gutteprat», deretter sendte hans valgkampanje ut en innspilt videomelding der han beklager uttalelsene.

Til tross for at mange nå mener at han burde trekke seg som presidentkandidat, har forretningsmannen ingen planer om det. I et intervju med Wall Street Journal sier Trump at det er «null sjanse» for at han trekker seg.

– Jeg vil aldri trekke meg. Jeg har aldri i mitt liv trukket meg, sier han i et annet intervju med Washington Post og legger til at han har «kolossal støtte».

