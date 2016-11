REFSTAD SKOLE (VG) Selv om Donald Trump kanskje er god på bunnen, er han altfor frekk til å bli USAs neste president, mener tredjeklassingene ved Refstad skole.

Det er ikke bare de voksne som følger med på valgkampen i USA.

Også barna får med seg hva som skjer. Derfor satte VG seg ned med Mia Victoria, Iver, Madelene og Ludvig (alle 8 år) en drøy uke før det skal avgjøres hvem som blir USAs neste president, for å høre deres tanker om USA, valget, Hillary Clinton og Donald Trump.

De fire tredjeklassingene fra Refstad Skole i Oslo er godt oppdatert, og for å si som i USA, «this is what they had to say»:

– I dag er det Barack Obama som er president. Hva synes dere om ham?

Iver (I): – Han er en flink person. Han er ikke sånn som Trump. Jeg synes ikke han skal være president. Han er litt frekk.

Madelene (M): – Trump lyver veldig mye. Han sier jo han skal få til ting, men han sier ikke hvordan.

Ludvig (L): – Barack Obama har mange fine lover for folket, slik at de får ordnet opp i flere problemer.

PRESIDENTKANDIDATER: En av disse to, Donald Trump, eller Hillary Clinton, blir USAs neste president. Foto: Timothy A. Clary Jewel Samad , AFP

– Hva betyr det egentlig å være president i USA?

I: – Å være president betyr at du bestemmer og lager demokrati. Det kan jo ikke være slik at alle løper rundt og gjør som de vil. Da vil jo ting kunne bli ødelagt.

Mia Victoria (MV): – En god president skal være lojal mot folket, og lytte til hva folket har å si. Og ja, være snill.

Fotballdiktatorer



– Hvor mye makt tror dere presidenten har?

L: – Veldig mye. Det er på en måte kongen i USA. Han bestemmer nesten alt.

M: – Det er ikke bare en person som bestemmer. Han kan for eksempel si at dette burde vi gjøre og dette burde vi ikke gjøre. Men de må jo bli enige.

TREDJEKLASSING: Ludvig Sporild Breievne. Foto: Terje Bringedal , VG

– For dersom det bare er én som bestemmer, så er det jo det som kalles diktator. Og det liker vi vel ikke?

L: – Vi har fotballdiktatorer, tror jeg. De forteller jo for eksempel hvordan det går i kampen. Inni på en måte på et diktatorrom, så forteller de hvordan kampen går gjennom en mikrofon slik at de på stadion hører det.

– Hva vet dere om Hillary Clinton?

I: – Hun er en snill person, for Trump vil ha den makten han får. Han er jo allerede rik. Og han vil ha mer og mer.

M: – Han betaler jo ikke skatt. Og han synes han er så smart fordi han ikke betaler skatt. Og da sa Hillary at han vel synes vi andre er dumme som betaler skatt.

– Hva tenker dere om at det ikke har vært en kvinne som har vært president i USA før?

MV: – Det synes jeg er veldig dumt. Dersom Hillary Clinton blir valgt nå, så synes jeg det er bra, for hun har også mer erfaring enn Donald Trump.

– Han sløser bort penger



– Hva vet dere om Trump da?

L: – Donald Trump hadde jo rike foreldre, og vokste opp med mange ting. Han arvet jo mye av det. Hva er vitsen med å bli rikere? Han sløser bort ganske mye penger på presidentkampanjen.

TREDJEKLASSING: Mia Victoria Amundsen Sand. Foto: Terje Bringedal , VG

M: – Han vil jo bygge den flere kilometer lange muren, og vil at det andre landet skal betale for det. Men det er jo de som burde betale. Det er jo de som bygger den.

– Hvilke gode egenskaper bør en president ha?

M: – Som president burde man ikke bare tenke på seg selv, og si at det skal vi gjøre, men la andre få komme med ideer også.

L: – En god president er en president med et smil som alltid kan stikke frem og gode forretningssanser.

– Tror dere Clinton blir en god president?

Alle: – JA!

– Der var dere veldig enige. Hvorfor?

I: – Fordi hun er rettferdig.

– USA vil bli et mørkt land



– Hva med Trump da?

Alle: – NEI!

I: – Om de hadde vært helt like, så hadde ikke jeg klart å velge. Men de er ikke det. Han er så urettferdig, han er sånn «nei, det får ikke du lov til». Han er sånn hele tiden.

TREDJEKLASSING: Iver Løvhaug Bjørgo. Foto: Terje Bringedal , VG

MV: – Clinton vil at alle skal komme inn i landet, men hun er enig med Trump i at de ikke vil ha de som er slemme og driver med narkotika inn i landet.

L: – Dersom Donald Trump hadde blitt president, så tror jeg kanskje New York kunne blitt en fattig by, fordi han tenker ganske mye på seg selv.

– Hvordan tror dere USA blir dersom Trump blir president, da?

L: – Jeg tror USA blir et mørkt land. Rett og slett.

MV: – Han vil bevæpne seg dersom det kommer fiender og sånn. Men det er jeg faktisk litt enig med han i, men ikke hele tiden.

– Og hvordan blir USA dersom Clinton vinner?

I: – Da blir det lyst.

Ikke greit med puppeklåing



– Donald Trump er egentlig ikke politiker, men forretningsmann. Er det bra eller dårlig?

L: – Det synes jeg er dårlig. Han burde tatt et kurs, rett og slett.

– Hva synes dere om de tingene Donald Trump skal ha sagt om damer?

I: – Det er kjempefrekt.

L: – Man kan ha forskjellige gener, forskjellig stil, forskjellige interesser, men man er fortsatt like mye verdt.

TREDJEKLASSING: Madelene Willumsen, Foto: Terje Bringedal , VG

MV: – Han har prøvd å kjenne på damer. På puppene deres og på rumpa, og sånn. Han har kløpet en dame i rumpa og forsøkt å kysse henne og sånt. Jeg synes ikke det er greit!

I: – Jeg kan jo ikke bare gå og kaste en stein på en bil. Er det noen hjemme? Det er jo helt dust.

– Noen sier at det kan bli farlig med Trump som president. Hva tenker dere om det?

I: – Han har bitte litt i bakhodet sånn som Hitler. Kanskje han blir sånn til slutt at han velger at de som har lyst hår skal i fengsel og de som har mørkt hår skal i fengsel.

L: – Men jeg tenker at han heller tar de som har mørkt hår da, for han har jo lyst hår selv.

M: – Han tenker mer på seg selv enn på andre. Det han gjør er jo veldig frekt.

Tror Trump er snill inni seg



– Men vil dere bli redde dersom han blir president?

L: – Det kan jo hende at han vil starte en krig, men det er ikke sikkert. Dersom han blir president, så skal jeg nok se litt mer på nyhetene, for da kan det nok være litt mer risiko, men jeg er ikke redd.

M: – Han kan være slem, men jeg tror ikke han er ond.

I: – Han har noe inni seg som er snilt, men han vil ikke vise at han er snill. Han vil vise at han er kul, slik at alle skal like han, men det blir jo bare verre.

L: – Han vil vise at han er sterk, ikke bløt.

– Noen mener at Clinton lyver mye. Tror dere det stemmer?

L: – Jeg så på nyhetene. Da snakket de om at Hillary kanskje hadde løyet om noe, men jeg husker ikke helt hva det var. Var det doping?

Håper på Hillary



– Hvem tror dere vinner til slutt da?

Alle: – Hillary!

I: – Jeg håper Hillary vinner. Det er bare å krysse fingrene altså!

M: – Kona til Barack Obama har stemt på Clinton, og siden hun er kjendis kan det komme godt med.

– Jeg har jo skjønt at jeg ikke trenger å stille det siste spørsmålet jeg hadde på lista, men der står det «Hvem håper dere blir president?»

Alle: – Hillary Clinton!

