Listhaug ut mot Trump-frykt

Det er ikke noe statskupp vi har vært vitne til i USA. Det tror jeg er viktig å ta inn over seg, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Nå er det viktig å dempe gemyttene her hjemme, formaner hun, etter at Donald Trump ble valgt til USAs neste president.

Listhaug har vært praktikant i Kongressen og har et nært forhold til USA. Hun er ikke like bekymret som mange andre for følgene av Trumps seier.

Les også: De heteste navnene til Trumps regjering

– Jeg blir jo litt overrasket når ungene kommer hjem fra skolen og er livredd for at det snart skal bli verdenskrig og at verden skal gå helt av hengslene, sier Listhaug til NTB.

Fikk du med deg? Dette vil Trump gjøre de 100 første dagene som president

– Vi snakker ikke om en bananrepublikk her, det er en supermakt som har et solid statsapparat. Trump er valgt av folket på en demokratisk måte og jeg sikker på at dette kommer til å gå mye bedre enn det alle frykter, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Trump-caps

Listhaug har tidligere sagt at hun ville «holdt seg for nesen» og stemt på Hillary Clinton.

Torsdag la hun ut et bilde av ektemannen, Espen Espeset, med en caps med Trump-slagordet «Make America Great Again» på sin Facebook-side. Espeset, som jobber for Frp på Stortinget, har vært på studietur i USA under valget.

Listhaug mener strømningene som brakte Trump til seier er de samme som fikk et flertall av britene til å stemme for utmelding fra EU.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å se mer av det. Så lenge politikerne fjerner seg fra folket, snakker et språk de ikke forstår og er opptatt av ting som ikke svarer på problemene de har i hverdagen, så vil man lete etter andre politikere som faktisk forstår dem, sier Listhaug.

– Er du en slik politiker?

– Det må folk få lov til å avgjøre. Men jeg er opptatt av å snakke et språk folk forstår og ta vanlige folk på alvor, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

– Saklig

Hun mener selv hennes retorikk er forskjellig fra Trumps.

– Jeg er veldig opptatt av å føre en saklig diskusjon og ikke si noe negativt om mine motstandere. Det har jeg fått honnør for, sier hun.

Samtidig mener hun at hun er en som ikke vil feie «vanskelige spørsmål under teppet».

– Når folk er bekymret for at innvandringen kommer ut av kontroll, slik den gjorde i fjor, og de langsiktige følgene det får for samfunnet, kan man velge å stikke hodet i sanden, eller man kan velge å si at jeg forstår bekymringen og ønsker å finne løsninger som gjør at vi ikke kommer dit, sier hun.