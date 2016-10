Latinamerikanerne kan avgjøre presidentvalget

LAS VEGAS (VG) Siden forrige presidentvalg har antall latinamerikanske velgere økt med fire millioner. Det gir dem stor makt når USA skal velge sin neste øverste leder.

Aldri før har det vært så mange stemmedyktige latinamerikanere i USA – 27,3 millioner totalt ifølge anslag fra Pew Research Center. Det utgjør 12 prosent av velgermassen i årets valg.

Velgere som Laura Tovar (18), Martin Oropeza (29), Jimmy Yan (18), Edvin Martinez (18) og Brian Baltazar (26) er alle blant gruppen innenfor de latinamerikanske velgerne med aller størst makt.

Såkalte millennials (unge født etter 1980) utgjør nemlig 44 prosent av hele denne velgergruppen – og er den største drivkraften i den store økningen i velgerskaren.

Fra 2012 til 2016 har 3,2 millioner unge amerikanskfødte latinamerikanere rundet 18 år – og står alene for 80 prosent av økningen av latinamerikanske stemmer i dette tidsrommet. I USA regner man også annengenerasjons innvandrere innenfor denne velgergruppen.

– De latinamerikanske velgerne er helt avgjørende, og de kan bestemme utfallet av presidentvalget, sier professor David F. Damore til VG.

Vi møter ham på kontoret hans ved avdelingen for statsvitenskap ved University of Nevada hvor han har jobbet i 16 år, blant annet med å fordype seg i velgertrender i den latinamerikanske befolkningen.

– Det er en økende latinamerikansk velgermasse i vippestater som her i Nevada, i Colorado, Florida og i Arizona, som også har blitt en vippestat i år, fortsetter Damore.

AVGJØRENDE: – De latinamerikanske velgerne er helt avgjørende, og de kan bestemme utfallet av presidentvalget, sier professor ved University of Nevada, David F. Damore til VG. Foto: Thomas Nilsson/VG

På universitetsområdet møter vi kameratene Jimmy Yan (18) og Edvin Martinez (18), som begge er født i USA, men som har foreldre fra Mexico. De skal begge stemme på Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton (68).

– Forskjellene i USA har blitt større og større, og når vi har en kandidat som retter skytsene mot minoriteter og prøver å få dem ut så mener jeg det ikke er riktig. USA er et mangfoldig land og det bør fortsette å være slik, sier Yan, som har mor fra Mexico og far fra Kina.

Han sier at hele hans familie egentlig er Republikanere, men at samtlige i år skal stemme på Hillary Clinton (68) i protest mot Trump.

Støtter Trump



En av de viktigste kampsakene til Republikanernes presidentkandidat Donald Trump (70) er å bygge en mur på grensen mot Mexico, samt å deportere innvandrere som oppholder seg ulovlig i USA.

Trump har også kalt meksikanere for kriminelle og voldtektsmenn.

– De uttalelsene Trump har kommet med tror jeg får folk til å stemme mot ham, sier Yan.

VIKTIG VELGERMASSE: Den latinamerikanske velgermassen er helt avgjørende i presidentvalget. I Nevada er informasjonsskiltene om tidlig stemmegivning også på spansk. Foto: Thomas Nilsson/VG

På et frokostmøte for organisasjonen Hispanics in Politics i sentrum av Las Vegas møter vi imidlertid to som går mot strømmen. Laura Nowlan (48) og Brian Baltazar (26) har latinamerikansk bakgrunn, men skal begge stemme på Trump.

– Jeg støtter Trump fordi han er den som passer best til mine verdier. Jeg har sagt mye i fortiden som jeg ikke står for nå, og det har sikkert du også. Men jeg har møtt Trump to ganger hvor jeg satt rundt det samme bordet som ham, og ble kjent med den ekte Trump. Forretningsmannen og personen som jeg er villig til å stemme på ham og promotere ham, sier Nowlan.

MOT STRØMMEN: Laura Nowlan (48) er født i Mexico, men har bodd i USA siden hun var tre år. Hennes stemme går til Donald Trump Foto: Thomas Nilsson/VG

Mange reaksjoner



48-åringen forteller at hun har fått mange reaksjoner på at hun med sin bakgrunn stemmer på Trump, men sier at hun ikke bryr seg.

– Jeg er latinamerikaner og jeg støtter Donald Trump.

STEMMER PÅ TRUMP: Bryan Baltazar er latinamerikansk, men stemmer likevel på Donald Trump. Han føler at det er hans plikt som republikaner å stemme på partiets kandidat. Foto: Thomas Nilsson/VG

Baltazar er formann i College Republican Federation of Nevada, en studentorganisasjon for republikanerne i delstaten. Han sier at han ikke er enig i alt Trump står for, men at han føler at det er en plikt som republikaner å stemme på deres kandidat.

– Hillary Clinton vil være skadelig for landet vårt. Vi er langt mer villige til å støtte Donald Trump enn å støtte henne.

Tilbake på universitetsområdet forteller Martin Oropeza (29) og Laura Tovar (18) at de kommer til å gi sin stemme til Clinton.

– Jeg kommer ikke til å stemme på Trump på grunn av hvordan han har snakket om minoriteter. Det er det som har overbevist meg til ikke å stemme på han. Trump er en smart forretningsmann, men alt han har sagt om folk, ikke bare minoriteter, så mener jeg at han ikke har de riktige kvalitetene til å bli president, sier Oropeza.

– Sagt så mye stygt



Tovar er enig.

– Trump har sagt så mye stygt om kvinner og om mange minoriteter. Det er mange kontroverser med Hillary også, men det er mye bra i henne som jeg ikke ser i Trump, sier hun.

FØRSTEGANGSVELGER: Laura Tovar (18) skal stemme på Hillary Clinton. Foto: Thomas Nilsson/VG

Siden 2004 har latinamerikanske velgere i økende grad stemt på Demokratene.

– Så dersom denne velgergruppen blir sittende hjemme, er det dårlig nytt for Demokratene fordi de har blitt mer og mer avhengig av disse stemmene, sier professor Damore.

Med Trump som kandidat tror professoren at Republikanerne er heldige om de klarer å få 20 prosents oppslutning blant latinamerikanske velgere. I 2012 fikk Mitt Romney 27 prosent av disse stemmene.

To av kampanjenes største problemer er at en stor andel latinamerikanere generelt er hjemmesittere, i tillegg til at unge velgere også er det. Med den store andelen millennials er det en utfordring både å få dem engasjert og få dem ut for å stemme.

En trend blant unge latinamerikanske millennials er at de i stor grad støttet Bernie Sanders i primærvalget.

– Kommer disse til å stemme på Clinton nå?

– Jeg tror det, siden latinamerikanske velgere er så sinte på ham. Mange kommer nok til å stemme på Clinton for å stemme mot Trump, sier Damore.