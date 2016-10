Kvinnene flykter fra Donald Trump

HENDERSON (VG) Donald Trumps oppslutning blant kvinner har stupt etter skandalevideoen. Colette Baker (60) hadde bestemt seg for å stemme på Trump, men er nå usikker.

I ferske meningsmålinger ser man nå bedre effekten av videoopptaket fra 2005 der Trump snakker om å klå på kvinner mot deres vilje.

For en måned siden var kvinnelige velgere i vippestater fem prosentpoeng mer for Clinton enn Trump, ifølge en måling fra CBS/YouGov. I dag er det 15 prosentpoeng som skiller dem.

Blant kvinnelige republikanske velgere på landsbasis hadde Trump 84 prosent oppslutning for en måned siden. Nå er tallet 77.

– Liker og misliker ham

I Henderson i vippestaten Nevada møter vi Colette Baker (60). Hun hadde i utgangspunktet bestemt seg for å stemme på Trump fordi hun liker politikken hans, men etter hun hørte hva han sa om kvinner i opptaket er hun ikke lenger sikker.

– Jeg både liker ham og misliker ham, sier hun til VG og fortsetter:

– Jeg liker ikke hans jakt på kvinner, men syntes at han har noen veldig gode ideer.

60-åringen forteller at hun etter videoen har tenkt en del på to tidligere presidenter, noe som har fått henne til ikke å utelukke å gi sin stemme til Trump.

–Man husker jo hvordan Bill Clinton og John F. Kennedy var, og jeg tenker at Trump også kan bli en god president til tross for hva han har sagt om kvinner.

– Jeg tror at han kan forandre seg til det bedre.

– Setter oss 20 år tilbake i tid

I Nevada har Clintons oppslutning blant kvinner økt med to prosentpoeng den siste måneden, ifølge målingen fra CBS/YouGov. For Page Gouldby (26) har det aldri vært aktuelt å stemme på forretningsmannen.

– Jeg syntes uttalelsene hans er ekstremt kvinnehatende. Jeg tror ikke han har fatteevne til å forstå hva som egentlig opptar kvinner, hva vi vil høre og hvilke fremskritt vi prøver å få til.

– Han setter oss 20 år tilbake i tid med det han sier.

26-åringen har ennå ikke bestemt seg for hvem hun skal stemme på – hun liker ikke Clinton heller.

Fortsetter Trump-støtten

I en fersk måling sier 70 prosent av velgerne at de mener Trump ikke respekterer kvinner. Ni av ti kvinner som vurderer videoopptaket som krenkende, og som ikke allerede hadde bestemt seg for Trump, sier at de nå ikke lenger vil vurdere ham.

Kvinneuttalelsene har imidlertid ikke fått Rosalie Trucco (52) til å ombestemme seg. Hennes stemme går til Trump fordi hun tror han kan skape forandringer, noe hun ikke har tro på at Clinton har evner til.

– Jeg vet at det er noen problemer med Trump og måten han snakker om kvinner, men jeg føler at kvinner har blitt snakket dårlig om andre steder, sier hun og nevner diskriminering på arbeidsplassen, mangel på likelønn.

– Men jeg liker ikke det han har sagt. Jeg har to sønner, og vil ikke at de skal tenke slik om kvinner.

