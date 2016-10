Kirk (55) bestemte seg for å stemme på Trump etter skandalevideoen

ST. LOUIS (VG) Donald Trump får kritikk fra alle kanter for sine kvinneuttalelser. For Kirk Boyum (55) var det avgjørende for hvem han skal stemme på.

VG er til stede i St. Louis i Missouri der Donald Trump møter Hillary Clinton i en ny debatt søndag – en debatt som er ventet å slå alle rekorder etter at en lekket video fra 2005 har skapt stor oppstandelse i Trump-leiren, bare én måned før valget 8. november.

I videoen snakker republikanernes presidentkandidat nedlatende og seksualiserende om kvinner.

De fleste av velgerne vi møtte følte avsky over Trumps uttalelser, men Kirk Boyum (55) fra Rochester i Minnesota sier at han nå har fått ny respekt for forretningsmannen.

– Jeg setter pris på at han sier at han har gjort en feil og at han beklager. Han har vært mer sannferdig nå enn hva vi har sett tidligere. Jeg var nøytral før denne helgen.

– Den type leder vi trenger

55-åringen sier at han lørdag morgen, timer etter lekkasjen, bestemte seg for at det er Trump skal få hans stemme.

– Han tar eierskap av det og fortsetter fremover. Det er den type leder vi trenger.

– Syntes du det er greit at en som kan bli USAs neste president sier slike ting?

– Jeg tror at vi alle sier ting i noen kontekster som media liker å rette søkelys mot, og tror at vi alle utvikler oss.

St. Louis, Missouri, USA 2016-10-08 Reaktioner på skandalevideoen med Donald Trump. På biden er Connor Wilson (22) fra Chicago, Illinois.

Connor Wilson (22) fra Chicago har ennå ikke bestemt seg for hvem han skal stemme på, men sier at det definitivt ikke blir Trump.

– Det var forkastelig, perverst, ondskapsfullt og uetisk. Definitivt noe som ikke er verdt en president, sier han om opptaket.

– Hva tenker du at Trump bør gjøre nå?



– Jeg syntes at han burde trekke seg, og la en politiker som faktisk kan gjøre noe bra få sjansen.

– Ufattelig

Venninnene Selam Sanders (40) og Cene Brown fra Detroit er rystet over uttalelsene.

– Det er ufattelig at han faktisk har sagt dette, sier Sanders og fortsetter.

– Han tenker åpenbart at kvinner er ikke annet enn objekter som man kan ta tak i og kysse når man har lyst.

Både hun og Brown kommer til å stemme på Clinton.

– Jeg tror dette kommer til å påvirke ham kolossalt, sier Brown.

Trumps uttalelser har fått flere republikanske toppolitikere til å be ham trekke seg. Andre har trukket sin støtte, og sier at de ikke kommer til å stemme på ham.

Til tross for presset, har forretningsmannen ingen planer om å gi seg. I et intervju med Wall Street Journal sier Trump at det er «null sjanse» for at han trekker seg.

– Jeg vil aldri trekke meg. Jeg har aldri i mitt liv trukket meg, sier han i et annet intervju med Washington Post og legger til at han har «kolossal støtte».

