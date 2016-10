Kaine: – Trump skremmer vettet av meg

FARMVILLE (VG) Det tok ikke lang tid før visepresidentkandidatene Mike Pence (R) og Tim Kaine (D) havnet i munnhuggeri.

Tidligere fornærmelser, Russlands president Vladimir Putin og Donalds Trumps selvangivelse var blant temaene som førte til at beskyldningene haglet fra start da de to visepresidentkandidatene sto overfor sin største styrkeprøve i valgkampen.

VG var til stede i Farmville i Virginia hvor debatten ble holdt på småbyens universitet.

Det var Hillary Clintons visepresidentkandidat Tim Kaine som kom med det første stikket – og det i sitt første svar til CBS-reporteren Elaine Quijano, som ledet debatten.

– Donald Trump som president skremmer vettet av meg, sa han.

Etter å ha fortalt hvor stolt han er over å stille som visepresident bak en «sterk kvinne som vil skape historie», kom han med nok et stikk til rivalen - visepresidentkandidat Mike Pence.

– Jeg kan ikke forstå hvordan guvernør Pence kan forsvare den fornærmende, egoistiske, meg-i-første-rekke-stilen til Donald Trump.

I stedet for å forsvare Trump, rettet Pence sine skyts mot Clinton. Han hevdet at Kaine og Hillary Clinton «vet mye om å drive en valgkamp med fornærmelser».

– Det er en grunn til at folk stiller spørsmål ved troverdigheten til Hillary Clinton. De følger med.

Debatten ble i stor grad preget av Kaine, som gjentatte ganger avbrøt både Pence og debattleder Elaine Quijano. Han brukte også mye tid på å minne seerne på Trumps tidligere uttalelser, blant annet om meksikanere og kvinner.

– Hvis du vil ha et samfunn der folk respekterer hverandre, kan du ikke ha en på toppen som nedverdiger alle han snakker om, sa Kaine.

Kaine tok også opp Trumps uttalelse om at kvinner som tar abort til tross for et forbud bør straffes.

– Han er ikke en polert politiker som deg og Clinton, svarte Pence, som brukte mye tid på å avvise eller moderere tidligere uttalelser fra Trump.

– Hadde Donald Trump sagt alt det du sa han har sagt, ville det fortsatt ikke vært en brøkdel av den fornærmelsen Hillary Clinton kom med da hun sa at halvparten av våre tilhengere hører til i «en kurv med forkastelige folk», sa Pence.

Munnhuggeri om selvangivelsen

På forhånd var det knyttet spenning rundt hvorvidt Trumps visepresidentkandidat ville klare å hjelpe Trump å snu en tung halvannen uke, og hvorvidt sakene rundt Trumps skatt ville dominere debatten.

Da Pence ble presset av Kaine om Trumps motvilje til offentliggjøre selvangivelsen, og påpekte at Trump tidligere har lovet å gjøre det – begynte de to visepresidentkandidatene å snakke så mye i munnen på hverandre at debattlederen måtte avbryte dem.

– Han kommer til å offentliggjøre den når revisjonen er over, sier Pence.

Også senere – da de debatterte om militæret – kom Kaine igjen inn på Trumps skatt, og forsøkte å presse Pence på det uten å lykkes.

– Syns du Donald Trump er smart som har unngått skatter? spurte han Pence, som ignorerte spørsmålet og holdt seg til temaet.

– Mindre trygt etter Obama

Da de kom til teamene utenrikspolitikk og nasjonal sikkerhet, listet Kaine opp fire punkter som han mener viser hvorfor Donald Trump som president vil gjøre verden til et farligere sted:

• Han snakker ned militæret

• Han vil bryte ned allianser, som NATO

• Han elsker diktatorer

• Han tror verden blir tryggere hvis flere land får atomvåpen.

Pence avviste hele listen, før han konkluderte:

– USA er mindre trygt i dag enn det var da Barack Obama ble president, sa han og la til at Trump som president skal sette sikkerheten til amerikanere høyest.

Da de kom inn på cybersikkerhet passet Pence på å minne om at Clinton brukte en privat e-postserver da hun var USAs utenriksminister.

Kranglet om Putin

Et tilbakevendende tema i debatten var hvor vidt Donald Trump hadde kalt Russlands president Vladimir Putin for «en bedre leder enn Barack Obama» eller ikke.

Dette ble avvist av Pence, som var klar på at Trump mente en sterkere – ikke nødvendigvis en bedre leder. Men Kaine ga seg ikke:

– Putin er en diktator, ikke en leder. Alle som tror noe annet kjenner ikke Russlands historie.

Donald Trump live-twitret under hele debatten fra sitt Trump-hotell i Las Vegas, mens Hillary Clinton fulgte den fra hjemmet sitt i Chappaqua i New York.

Førstkommende søndag skal Clinton og Trump møtes i en ny debatt, denne gang i St. Louis i Missouri. 19. oktober er det klart for den tredje og siste debatten mellom presidentkandidatene, i Las Vegas i Nevada.