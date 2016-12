I dag blir Trump høyst trolig formelt valgt til USAs 45. president

Selv om enkelte håper at de såkalte valgmennene skal snu ryggen til Trump, er det lite sannsynlig de blir mange nok til å hindre ham fra å bli valgt.

I USA stemmer velgerne på såkalte valgmenn fra de ulike partiene. Det er de som igjen som stemmer på hvem som skal bli president. Normalt stemmer de på sitt partis kandidat, slik velgerne har bedt dem om.

De 538 valgmennene samles i dag i sine respektive delstatshovedsteder. Der skal de altså avgi sin stemme, og formelt velge USAs 45. president.

De aller fleste mener valgmennene er bundet av valget for halvannen måned siden. I så fall er dagens stemmegivning utelukkende en formalitet. Historisk har valgmennene nesten uten unntak fulgt velgernes dom.

Bare i overkant av åtti valgmenn har gjort noe annet, men aldri har det vært nok til å endre resultatet. Siste flere en én valgmann gjorde det var i 1832.

Få innsikt: 11 måter Trump kan bestemme over verden

37 må endre stemme

I ukene som har gått siden valget i år, er det likevel flere sterke stemmer som har talt for at valgmennene faktisk ikke er bundet av grunnloven til å stemme på den kandidaten velgerne valgte.

At Hillary Clinton fikk nesten tre millioner flere stemmer enn Donald Trump på landsbasis er en årsak til dette. Teoriene om at Russland kan ha påvirket valget en annen. Generell skepsis – blant mange – til Donald Trump som president trolig en tredje.

Les også: Her telles stemmer på nytt

DUMP-TRUMP: I flere amerikanske byer demonstrerte folk i går, og oppfordret valgmennene til å dumpe Donald Trump. Dette bildet er tatt uten for delstatssenatet i Austin i Texas. Foto: Mohammad Khursheed , Reuters

En av disse er jusprofessor Larry Lessig på det ikke helt ukjente Harvard-universitetet.

Lessig har oppfordret valgmennene til å stemme etter egen overbevisning, og har sågar tilbudt juridisk bistand til de som er villige til å gjøre dette. Han hevder å ha vært i kontakt med 20 valgmenn, og sier han tror flere vil gå mot valgresultatet.

– Vi tror at mer enn halvparten av så mange som trengs for å endre resultatet nå seriøst vurderer å endre sin stemme, sa Lessig til Politico i forrige uke.

For at det skal skje må 37 valgmenn som er valgt for å stemme på Trump la være å gjøre dette.

Les også: Mannen Trump vil ha som USAs neste utenriksminister

Ekspert: Skjer ikke

EKSPERT: Are Tågvold Flaten er statsviter og redaktør for nettstedet amerikanskpolitikk.no. FOTO: RENATE TONSTAD FLATEN

Det republikanske partiet har derimot ingen tro på at Lessig får det som han ønsker. De hevder de bare har funnet frem til én enkelt valgmann som vil stemme mot det han etter tradisjonen skal gjøre. Chris Suprun fra Texas har offentlig sagt at han vil stemme for en annen kandidat enn Trump.

Heller ikke mange eksperter tror noe annet enn at valgmennene stemmer i tråd med velgerne.

– Det er 37 valgmenn som må til. Det kommer ikke til å skje, sier redaktør i amerikanskpolitikk.no, Are Tågvold Flaten.

– Det har vært en del press på valgmennene denne gang. Det har vært mye i media, og mange har fått personlige henvendelser. Til syvende og sist tror jeg likevel ikke det blir store endringene, legger han til.

Sjekk denne! Trump er årets døvetegn i Sveits

Skulle det likevel skje vil USA trolig stå overfor en langt større splittelse i folket enn hva tilfellet allerede er.

– Det vil jo stille hele valgsystemet enda mer i tvil. Noe det har vært mye snakk om ettersom Clinton vant populærvalget. Det var jo bare like over 77.000 stemmer i tre stater som faktisk avgjorde dette valget, påpeker USA-eksperten.

Endelig svar 6. januar



Selv om valgmennene møtes i dag vil det ikke bli offentlig kjent hvordan de har stemt før Senatet samles 6. januar, og visepresident Joe Biden teller opp stemmene.

– Men det kan likevel hende vi får noen signaler allerede i morgen, tror Tågvold Flaten.

USAs neste president vil bli tatt i ed og innsatt i jobben 20. januar 2017.