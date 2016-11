Hilser abortomkamp velkommen

CASPER, WYOMING (VG) Donald Trump ønsker seg høyesterettsdommere som vil gjøre det vanskeligere for kvinner å ta abort. Bra, mener rådgivingssenter for kvinner med uventet graviditet.

– Vi er her for å gi råd og informere kvinnene om hvilke muligheter de har, sier president ved True Care Women’s Resource Center i småbyen Casper i Wyoming, Terry Winship.

Hun insisterer på at det kristent fundamenterte senteret informerer om alle muligheter; Beholde barnet, adoptere det bort, eller ta abort.

– Vi er en ikke-profitt-organisasjon, så vi har ikke noe økonomisk interesse for at kvinnene tar enten det ene valget eller det andre. Det er de selv som må bestemme, sier Winship.

Hun hevder enkelte andre sentre for gravide ikke informerer godt nok om alle alternativene, og presser kvinner som ikke hadde planlagt å bli gravid i retning abort.

KLAR TALE: Den konservative delstaten Wyoming var staten hvor flest stemte på Donald Trump. Mange her er abortmotstandere, slik dette store skiltet langs motorveien utenfor Casper viser. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

– Abort kan skape problemer



Winship legger heller ikke skjul på at hun mener abort ikke burde være lovlig. Ifølge Winships religiøse tro starter livet ved unnfangelse.

– Lovene er som de er. Det må vi forholde oss til, men personlig skulle jeg ønske at kvinner aldri var i en slik situasjon at abort var et valg.

– Heller ikke for eksempel i tilfeller der de er blitt gravide etter voldtekt?

– Det er vanskelige saker, men det finnes ingen enkle løsninger når det kommer til uventet graviditet. Abort kan ofte skape flere problemer enn det løser, mener Winship.

Senterlederen forteller at de bruker mye tid på å fortelle om farene som kan forbindes med abort.

– Vi ønsker at kvinnene skal ta et mest mulig kvalifisert valg. Da er det viktig at de har all kunnskapen. Det fortjener de, og det gir vi dem.

SNART PRESIDENT: En av de første tingene Donald Trump kommer til å gjøre som president er å utnevne en ny dommer til det ledige setet i Høyesterett. Det kommer til å bli ein konservativ dommer. Her fra møtet med Barack Obama i Det hvite hus forrige uke. Foto: Win Mcnamee , AFP

Vil ha abortmotstandere



I et intervju med nyhetsprogrammet 60 Minutes sa Donald Trump forrige helg at han ønsker å få satt inn høyesterettsdommere som er «pro life», altså motstandere av abort.

Den kommende presidenten sa også at dersom dommen fra den såkalte Roe vs. Wade-saken, som i 1973 ga kvinner over hele USA rett til abort, blir omgjort, så vil det bli opp til de ulike statene å bestemme sine egne abortlover.

– Vi får se hva som skjer. Det er et langt stykke før vi er der, sa Trump.

Dersom det skjer vil det høyst trolig føre til forbud i en rekke stater der republikanerne har flertall. Allerede er det mange steder vanskelig å få gjennomført abort, fordi enkelte delstater har laget lover som i flere tilfeller har gjort det vanskelig å drive abortklinikk.

I sommer kom en ny høyesterettsdom som skal gjøre dette vanskeligere for delstatene.

I Wyoming er det ifølge Terry Winship bare to klinikker som utfører abort. Begge ligger i byen Jackson. Det er rundt fem timers kjøring fra Casper, der Whinships rådgivingssenter ligger.

– De fleste fra Wyoming som vil ta abort drar til andre stater, som Montana og Colorado, forklarer Winship.

Hun mener det bør være opp til statene å bestemme abortspørsmålet selv. Ifølge henne rimer det bedre med grunnloven enn hva Høyesterett kom frem til i 1973.

– Men det er vanskelig å si om loven vil snu. I Høyesterett nå har vi dommere som kan gå begge veier. Jeg tror kanskje ting vil bli bedre med Trump som president.