Hillary Clinton om valgnederlaget: – Ville aldri gå ut av huset igjen

I sin første tale etter det sviende valgnederlaget, innrømmet Hillary Clinton at den siste uken har vært tung.

– Det har vært tider hvor alt jeg ville var å krølle meg sammen på sofaen med en god bok og hundene, og aldri gå ut av huset igjen. Jeg skal innrømme at det å komme hit i kveld ikke bare var enkelt for meg.

Trump forteller: Slik var den første telefonsamtalen med Hillary

Det fortalte Clinton da hun natt til torsdag talte på et veldighetsarrangement i Washington DC. Dette er første gang hun står på scenen etter at hun for én uke siden innrømmet å ha tapt presidentvalget mot Donald Trump.

– Jeg vet at mange av dere er skuffet over valgresultatet. Det er jeg også, mer enn jeg kan uttrykke, fortsatte hun.

Clinton har tidligere lagt skylden på FBI-direktøren, og hevdet at det var etterforskningen av e-postmarerittet kun dager før valget, som ødela vinnersjansene.

Stor oversikt: Hvem får være med på Trump-toget?

Til tross for tunge dager, var den tidligere presidentkandidaten nok en gang klar på at tilhengerne ikke måtte gi opp. Hun oppfordret alle til fortsatt å bry seg om landets fremtid.

– Vær så snill og hør på meg når jeg sier dette: USA er verdt det, våre barn er verdt det. Tro på landet vårt, slåss for verdiene og aldri, aldri gi opp.

Les også: Borgermester går av etter Michelle Obama-replikk