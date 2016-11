Hillary Clinton legger skylden for valgtapet på FBI-direktøren

Hillary Clinton mener FBI-direktør James B. Comeys etterforskning av henne rett før valget ødela hennes vinnersjanse.

– Det er mange grunner til at presidentvalget ikke ble vellykket, men vår analyse viser at Comeys beviselige, grunnløse etterforskning stoppet vårt momentum, sa den tapende presidentkandidaten i en tale til sine valgdonorer lørdag, ifølge The New York Times.

Elleve dager før valget varslet FBI-direktøren at de ville gjenoppta etterforskningen av Clintons epost-skandale på grunn av funn av nye eposter. Clinton stupte på meningsmålingene, men bare to dager før valget ble saken henlagt på nytt.

Bakgrunn: Dette er Clintons e-post-mareritt

FBI kom nemlig frem til at presidentkandidaten ikke hadde gjort noe ulovlig. Likevel mener Clinton ikke at det ikke var nok til å rette opp skaden.

Hun mener at selv om hun ble renvasket fikk FBIs etterforskning velgerne til å miste tillit til henne. Det at renvaskelsen kom bare to dager før valget ga bare næring til Trumps påstand om at presidentvalget var rigget, mener Clinton og hennes valgapparat, ifølge den amerikanske avisen.

Trump om etterforskningen: Dette er større enn Watergate

– Vi stupte på meningsmålingene i flere vippestater og måtte kjempe hardt for å ta igjen vårt forsprang. Vi klarte å ta ledelsen i alle utenom to vippestater og vi klarte å ta igjen en del i de vi endte opp med å tape. Vi satt virkelig igjen med en følelse av at vi måtte bygge alt opp igjen, sa Clinton i talen til sine donorer.