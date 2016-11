Her vant Trump sin største seier: – Vi hadde flyktet til fjells hvis Clinton hadde vunnet

GLENROCK (VG) Kun i én stat fikk Donald Trump mer enn 70 prosent av stemmene. I Wyoming lever de fint med at han ser ut til å moderere seg noe fra valgkampen, så lenge jobbene kommer tilbake.

Når man kjører inn i Glenrock blir man møtt av et skilt som sier at her bor det 2576 mennesker. Slik er det ikke lenger. Flere hundre skal ha flyttet derfra bare i løpet av det siste drøye året.

Jobbene i kull- og oljeindustrien er blåst bort, sammen med den kraftige Wyoming-vinden. Dette er USAs minst befolkede stat. Når jobbene i de store industriene plutselig blir borte merkes det blant de rundt 580.000 som bor her.

– Det er tøft å se når venner og familiemedlemmer mister jobben. I årevis har de spart for å kunne leve et godt liv, så forsvinner alt – hus, bil, you name it – i løpet av noen måneder. Du vil ikke finne mange i området her som stemte noe annet enn Trump, sier Chance Marquette (26).

Han er blant de heldige som har jobb. Av alle ting man kan drive med i en knøttliten by, stopper han ut dyr. Rundt ham står en svær krokodille, en sjiraff og en rekke andre firbeinte arter. På veggen henger et elefanthode. Fra hele USA sender folk jakttrofeer fra alle kanter av jordkloden hit, for å få dem stoppet ut.

KOMPISER: Chance Marquette (t.v.) stopper ut dyr. Paul Evans (t.h) har vært arbeidsledig i et halvår, etter at han mistet jobben i oljeindustrien. Heldigvis har han fra neste uke nye jobb. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Omsetning ned 60 prosent



Ute i de få gatene i Glenrock kviner vinden i skiltene. Mange lokaler bærer preg av å ha stengt ned. Butikker, et motell og privathus. Knotty Pine Saloon holder det derimot fremdeles gående. Så vidt.

– De siste par årene har jeg hatt en omsetningsnedgang på rundt 60 prosent. Når folk mister jobbene sine flytter de. Og de som blir igjen har ikke råd til å gå ut og drikke øl hele tiden. Vi sliter nå.

Rusty Henderson (51) tjente gode penger i oljeindustrien, hadde helseforsikring og alt var fint. Så mistet han jobben for noen år siden. Da kjøpte han baren, som han driver sammen med kona Stephanie (43). Begge stemte Trump.

– På grunn av energipolitikken hans. Nå håper vi jobbene kommer tilbake, sier de samstemt.

NEDLAGT: Store deler av byen har flyttet vekk etter at kull- og oljeindustrien falt. Motellet All American Inn er blant stedene i Glenrock, Wyoming som har måttet stenge. FOTO: KLAUDIA LECH, VG Foto: Lech Klaudia , VG

Rustys sønn, Casey (27) er innom baren. Han er blant de mange arbeidsledige, tidligere oljearbeiderne. Å stemme på Hillary Clinton var fullstendig uaktuelt.

– Hun ville ikke satse på kull- og oljeindustri i det hele tatt, sier Casey.

– Dessuten ville hennes skattepolitikk ha rammet en småbedrift som vår veldig hardt, sier Stephanie, og legger til:

– Dersom jeg skal være helt ærlig med deg så hadde vi flyktet til fjells dersom hun vant. Vi hadde gjemt oss fra skattemyndighetene. Jeg er helt seriøs, sier hun.

Rusty nikker samtykkende.

SALOON: På Knotty Pine Saloon i Glenrock forsøker bareier Rusty Henderson å lokke kunder med bordfotballturnering til helgen. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Moderert seg



I Wyoming stemte 70,1 prosent på Donald Trump. I Converse county, distriktet Glenrock ligger i, stemte hele 84,2 prosent på ham. Forventningene er med andre ord store til den kommende presidenten her.

I uken som har gått siden valget har Donald Trump på flere områder moderert seg. Han vil ikke kaste Obamas helsereform på dynga. Noe vil han beholde. Han har sagt at deler av muren mot Mexico «bare» vil være et gjerde og antallet ulovlige immigranter han vil deportere er redusert.

Han er ikke lenger like kritisk til NATO. Ei heller er han like skråsikker på at Hillary Clinton bør fengsles. Atomavtalen med Iran, som han ville bli kvitt, har han ifølge Barack Obama også innsett at han kanskje ikke får gjort noe med.

Kompromissvillig



Den norske USA-eksperten, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Alf Tomas Tønnessen, tror Trump har innsett at noen av løftene er urealistisk å gjennomføre

– Det har nok enkelte av velgerne hans også forståelse for. Trump er en forretningsmann som først kommer med et hardt krav, og deretter kan være villig til å inngå kompromisser. Obama uttalte nettopp at han ikke tror Trump er en ideolog, men en pragmatiker, og at dette kan være en fordel, sier Tønnessen.

USA-EKSPERT: Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Alf Tomas Tønnessen. Foto: Høgskulen i Volda

Han ser for seg at motstanderne til Trump nok vil anklage ham for å være uærlig hvis han endrer for mange standpunkter som president.

Samtidig minner han om at Trump tidligere har vært både demokrat og uavhengig.

– Og Demokratene vil nok håpe at han motsetter seg store velferdskutt fra den republikansk-ledede Kongressen som vil føre USA enda lenger i en høyreorientert retning i innenrikspolitiske spørsmål.

Har forståelse



Rusty Henderson er blant velgerne som har forståelse for at Trump modererer seg nå etter at han er valgt.

– Det er faktisk en god ting, for det er slik han kan klare å samle landet. Jeg tror ikke velgerne vil bli skuffet over det. Alle presidenter som har kommet inn i Det hvite hus har opplevd at de ikke kan holde alle valgløftene sine. Slik fungerer demokratiet. Vi ønsker jo ikke å være et diktatur, sier han.

Så lenge jobbene kommer tilbake kan mye annet godtas. Men på det ene punktet, der må Trump levere også dersom folket i Wyoming skal være fornøyd.

– Dersom jeg fremdeles er uten jobb om fire år, så stemmer jeg ikke Trump på nytt, er Casey Henderson klar på.

MENN FOR SINE HATTER: Rick Jones, betjent hos Converse county Sheriff Department og Tim Feeback tror på bedre tider. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Cowboystat

Knotty Pine Saloon har eget pokerbord, og assosiasjonene til gamle westernfilmer er vanskelig å komme utenom. Så er da Wyoming også midt i tykkeste cowboyland. Ute i gatene igjen er akkurat det lett å se da vi møter Tim Feeback (60), som står og prater med Rick Jones fra det lokale sheriffkontoret. Begge i kledelige cowboyhatter.

– Jeg håper Trump får noe til å skje ganske snart. Viss ikke er det vel bare å si fra seg statsborgerskapet, stikke til Mexico, returnere som illegal innvandrer og så få alt servert på sølvfat, sier Feeback halvt spøkefullt.

Han har jobb, som husdyrinspektør, og er ikke like fornøyd med at Donald Trump ser ut til å ha moderert noen av utsagnene sine.

– «Obamacare» fungerer jo for eksempel ikke i det hele tatt.

Får Trump kontroll på utgiftene og jobber tilbake til landet kan han likevel godta at en del andre valgløfter ikke blir gjennomført.

– Men folk ønsker forandring, slår mannen med cowboyhatt fast.