Her telles presidentstemmene på nytt

MADISON (VG) I jakten på mulig valgfusk er det beordret omtelling av alle stemmer som ble avlagt under presidentvalget i Wisconsin.

– Clinton-bunken er her, sier administratoren instruerende.

Rundt henne sitter 15 valgfunksjonærer rundt et langbord – klare til å telle.

For her skal det telles – i 12 timer hver dag for å rekke fristen om 12 dager. Alle stemmene som ble avgitt i presidentvalget fra delstaten Wisconsin – fylke for fylke.

De store bunkene på bordet tilhører hver av de fire kandidatene med størst oppslutning: Hillary Clinton, Donald Trump, Jill Stein og Gary Johnson.

– Legg til to til Trump, fortsetter administratoren.

Vi er inne på ett av de to rommene på rådhuset i Madison der omtellingen foregår. Bakgrunnen er at tidligere presidentkandidat Jill Stein fra partiet De Grønne har ba om at alle stemmene i Wisconsin måtte telles på nytt. Initiativet kom etter at dataeksperter sa at de ikke kunne utelukke at valgmaskiner kan ha blitt hacket.

Kostbart

Stein har samlet inn flere millioner dollar for å dekke utgiftene omtellingen medfører. I Wisconsin kommer prislappen på 3,5 millioner dollar (cirka 30 millioner kroner). I Dane fylke er det hanket inn 43 valgfunksjonærer som får utbetalt 170 kroner timen.

Clinton, som tapte med rundt 22 000 stemmer i Wisconsin, har formelt sluttet seg til Jill Steins krav. Det har fått påtroppende president Donald Trump til å se rødt – i en lang twitter-tirade mot sin tidligere rival. Trump har brukt ord som «svindel» og «latterlig» om initiativet.

TELLER FOR HÅND: I Dane fylke i Wisconsin er 43 valgfunksjonærer hentet inn for å telle opp alle de 316 000 stemmene som ble avlagt her under presidentvalget. De går skift, og teller stemmer totalt 12 timer hver dag. Foto: Thomas Nilsson/VG

Samtidig kom han med ubekreftede påstander om at flere millioner stemte ulovlig, og at han hadde vunnet flest stemmer dersom dette ikke hadde skjedd.

Det er imidlertid få som tror at omtellingen kan gjøre noe med Trumps seier. Scott McDonell, administrativ sjef i Dane fylke – tror heller ikke det.

– Det (resultatet journ.anm.) kommer til å forandre seg litt, men det kommer ikke til å forandre hvem som vant og hvem som tapte, sier McDonell til VG.

Ingen uregelmessigheter

STYRER OMTELLINGEN: Scott McDonell er administrativ sjef i Dane fylke, og er ansvarlig for gjennomføringen av omtellingen. Foto: Thomas Nilsson/VG

Vi er til stede på første dag av omtellingen, men allerede har de rukket å telle flere tusen stemmer. De neste dagene skal de telle over 316 000 stemmesedler i dette fylket – og nærmere tre millioner i delstaten totalt. Ifølge McDonell har det foreløpig ikke funnet betydelige feil.

– Så langt er det nesten helt nøyaktig. Når man går gjennom stemmesedlene finner man noen ganger at folk ikke har krysset korrekt av, men at det er åpenbart hvem de stemte på. Maskinene registrer ikke det, men når man ser det så forstår man. Vi legger disse til, så det er noen her og der, men veldig små forandringer, sier han.

– Er det nødvendig med omtelling?

– Ifølge loven så kan man be om det, men med denne marginen så har det ikke vært noe i nærheten av hva som trengs å endre utfallet av valget. En omtelling er nyttig for å forsikre seg om at alle prosesser er korrekte. Det gir velgerne tillit til at deres stemme ble talt riktig.

LANGE DAGER: Tolv timer om dagen går valgfunksjonærene i skift for å telle stemmene. De har en frist på 12 dager på å bli ferdige. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Unødvendig

Det er ikke John Sweeney enig i. Han var en del av Donald Trumps valgkampanje, og er nå observatør utsendt av Trump-teamet.

– Jeg syntes at dette er unødvendig. Trump vant denne delstaten med tilstrekkelig antall stemmer. Ingenting vil forandre seg når vi er ferdig med denne omtellingen.

KRITISK: John Sweeney jobbet for Trump under valgkampen. Nå er han observatør i Wisconsin. – Unødvendig, sier han om omtellingen. Foto: Thomas Nilsson/VG

Karen Fehlker, som er hovedobservatør for Jill Stein i Dane fylke, sier at de ikke har funnet noen feil så langt.

– Jeg tror ikke det vil bli endringer i dette fylket, men om det blir det i andre fylker? Det er mulig, for det er en forskjell mellom skannere og menneskeøyet. Det har vi sett.

Også en advokat som representerer Jill Stein er til stede for å bevitne at alt går riktig for seg, men han vil ikke uttale seg til media.

Langs veggene inne på de to rommene står det høye stabler og sekker med stemmesedler – inndelt på kommunenivå. Plutselig bryter jubelen løs blant de 15 valgfunksjonærene rundt langbordet. Flere av dem klapper.

– Det matchet, sa administratoren sekunder tidligere.

ALT SKAL TELLES: Langs veggene i de to rommene på rådhuset i Madison som er satt av til telling, står stemmesedlene stablet langs veggene. Foto: Thomas Nilsson/VG

Tror ikke det vil forandre noe

Tallet de hadde kommet frem til ved å telle én og én stemme for hånd var nøyaktig det samme som maskinen kom frem til 8. november.

Jill Stein har også ønsket omtelling i delstatene Pennsylvania og Michigan, som Trump vant.

I sentrum av Madison møter vi 38 år gamle Jaime Piña (38).

– Jeg er glad for at noen gjør det, men jeg tror ikke det vil forandre noe, sier han.

Kristen Thompson (66) fra Madison er på vei til rådhuset for å være valgobservatør.

– Jeg tviler på at det vil forandre resultatene. Det er mulig, men lite sannsynlig. Det kan i det miste forbedre hvordan valg blir gjennomført og talt opp i fremtiden.

TRILLES BORT: Olivia Klewin, som jobber i Middleton kommune har nettopp hentet stemmene fra sin kommune som er ferdig talt opp. Nå skal de kjøres tilbake og låses inne på et sikkert sted. Foto: Thomas Nilsson/VG

Når stemmene fra hver enkelt kommune er talt opp og sammenlignet med tallene fra 8. november, forsegles de og fraktes tilbake til kommunene.

Olivia Klewin kjører stemmene fra Middleton kommune ut fra rådhuset på en tralle. Sara Ludtke har kjørt frem bilen og står klar for å laste dem inn. Deretter skal de kjøre tilbake til kommunen og låse dem inne på et sikkert sted.

– Tallene stemte og vi er ferdige, sier Ludtke med et stort glis og peker tommelen opp.