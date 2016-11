Her står slaget om å bli USAs 45. president

Skal Donald Trump vinne presidentvalget, må han høyst trolig vinne Florida. Men tall fra statistikkguru viser mandag ettermiddag at Clinton ligger an til flertall uansett.

– Nå er det veldig vanskelig å se at Trump kan vinne dersom han ikke vinner Florida. Det er helt usannsynlig, for da må han vinne mange av industristatene, som Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, for å kompensere, sier USA-ekspert og Minerva-skribent, Jan Arild Snoen.

Det er den av Hillary Clinton og Donald Trump som først når den magiske grensen på 270 såkalte valgmenn som blir USAs neste president.

Høydepunktene: 10 ting vi husker fra valgkampen

De totalt 538 valgmennene er fordelt på 50 delstater, pluss Washington D.C. Hvor mange valgmenn hver delstat har, avhenger av folketallet i delstaten. Når en kandidat vinner i en delstat, får han eller hun alle valgmennene i den delstaten.

Unntakene er Maine og Nebraska, der noen av valgmennene fordeles til vinnerne av ulike distrikter i statene.

Forvirret? Forstå valget på to minutter

Dødt løp i Florida

I en rekke av delstatene er det ingen spenning rundt hvem som vinner, og hvem som dermed får valgmennene i de statene. I noen stater er det derimot fremdeles spenning. Skal vi tro statistikkguruen Nate Silver i fivethirtyeight.com var det per mandag ettermiddag aller størst spenning i Nevada, Nord-Carolina og Florida. I alle tre er det mer eller mindre dødt løp, ifølge hans beregninger.

Les også: Florida er den viktigste vippestaten

I flere av de andre av statene som gjennom valgkampen har vært regnet som vippestater har det ifølge Silver nå begynt å utkrystallisere seg en klar favoritt. Iowa og Arizona heller mot Trump. Colorado og Pennsylvania mot Clinton.

Samtidig har også Trump fått en ledelse i Ohio, mens Clinton har fått en ledelse i New Hampshire, viser Silvers beregninger.

Kommentar: Denne lille staten kan bli avgjørende

Og det er neppe så dumt å tro på han. Jan Arild Snoen i Minerva er blant dem som har stor tiltro til mannen som ved bruk av sin analyse av en rekke ulike meningsmålinger spådde riktig vinner i samtlige 50 stater i valget for fire år siden. Og i 49 av 50 stater for åtte år siden.

– Det er han som har mest autoritet her. Han traff bra både i 2008 og 2012. Samtidig har vi sett at han kan bomme også, som ved det britiske valget. Dersom meningsmålingene bommer, så bommer han også, sier Snoen.

Ludvig (8): Trump burde tatt et kurs, rett og slett

Tror Clinton tar Nevada



Dersom vi har som utgangspunkt at Silver får riktig vinner i alle de 47 statene der han per nå ikke har dødt løp, vil Clinton ha sikret seg 272 valgmenn, mens Trump bare har sikret seg 216 (én valgmann fra Maine ligger så vidt an til å gå til Trump, endrer det seg blir det 273 mot 215).

Det betyr at Trump ikke kan vinne valget selv om han får alle de 50 valgmennene det er å kjempe om i «dødt løp»-statene Nevada (6), Nord-Carolina (15) og Florida (29).

VG spesial: Møt Trump-velgere fra hele USA

Bedre blir det ikke for Trump dersom Snoen får rett i sin påstand om Nevada:

– Basert på forhåndsstemmene er det rimelig sikkert at Clinton tar Nevada. Trump må gjøre det usedvanlig godt på selve valgdagen for å snu det, sier Snoen.

I Silvers modell er ikke forhåndsstemmene lagt inn som en faktor. Silver hadde mandag ettermiddag Trump så vidt foran her.

Slik ble de kjemper: Les livshistoriene deres

Clinton klar favoritt

Snoen mener med andre ord at Hillary Clinton er en klar favoritt til å vinne valget, men påpeker at det er enklere nå å se en mulighet for Trump enn det var for bare en uke siden.

– Det enkleste vil være om han tar New Hampshire og Colorado. En annen mulighet er Pennsylvania, sier Snoen.

Ifølge Silver har Clinton mandag ettermiddag 64 prosent sjanse for å vinne i New Hampshire og over 72 i Colorado. I Pennsylvania gir han henne 74 prosent sjanse. Det er med andre ord et stykke opp for Trump her. Og ikke nok med det, han må altså også ta Florida og Nord-Carolina, der Silver mener det er dødt løp, i tillegg.

Gått glipp av noe? Les VGs beste reportasjer fra valgkampen

Taper han Florida hjelper det etter alle solemerker ikke engang at han tar alle de fire andre. Da må han i så fall ta Nevada også. At han skal snu alle disse vippestatene til sin fordel er det få som tror.

– Det er selvsagt noen andre muligheter også, men da snakker vi om at han må vinne stater der han ikke har ledet en eneste gang på målingene, sier Snoen, og avslører at de mulighetene er ørsmå.

– Men det har blitt mer spennende. Ikke minst er det spennende fordi det er så mye mer betydningsfullt hvem som vinner denne gangen, sier Snoen, som i helgen skrev en kommentar om nettopp det på Minervanett.

Også Nate Silver selv advarer mot å slå endelig fast at Clinton har vunnet. Søndag skrev han følgende på sin nettside:

– Det er ikke vanskelig å se hvordan Clinton kan tape. Hun ligger rundt tre prosentpoeng foran nasjonalt, og tre poengs feilmargin på meningsmålinger skjer forholdsvis ofte.