Her river russisk riking Trump-palass

NEW YORK (VG) I 2008 solgte Donald Trump denne luksuseiendommen for 785 millioner kroner. Nå river den nye eieren alt.

Gravemaskiner og dumpere har inntatt den enorme eiendommen Maison de L'Amitie ved strandlinjen i Palm Beach – byen som tiltrekker seg søkkrike fra hele verden.

I 2004 kjøpte Donald Trump (70), som nå kjemper om å bli USAs neste president, godset for 41 millioner dollar (rundt 338 millioner kroner etter dagens kurs) etter at den tidligere eieren hadde gått konkurs.

– Det er den fineste eiendommen i Florida, og kanskje i hele USA, sa Trump etter kjøpet.

Han eide imidlertid ikke Maison de L'Amitie mer enn fire år, men fikk svært bra avkastning - faktisk over det dobbelte fra kjøpsprisen i 2008 da den russiske milliardæren Dmitry Rybolovlev (49) la 95 millioner dollar (rundt 785 millioner 2016-kroner) i 2008.

Verdens dyreste hjem, skrev E24 den gang.

– Det var en veldig bra handel. Jeg er veldig god på eiendommer, sa Trump om salget til Politico i sommer.

Det gjorde den til den dyreste boligeiendommen som noen gang er solgt i Palm Beach, ifølge New York Times. Maison de L'Amitie har flere ganger blitt omtalt som et av verdens dyreste privateiendommer.

5700 kvadrat



Ifølge Politico la ikke Trump ned mye arbeid i eiendommen i de årene han var eier - bortsett fra å bytte ut interiør, sette inn nytt kjøkken, dele opp et rom for å få flere bad og soverom.



Han har også sørget for mindre forandringer på dører, lister og vindu.

Etter russerens oppkjøp har palasset på over 5700 kvadratmeter med 17 soverom og 16 bad med inventar i 24 karats gull stått tomt. Eiendommen inkluderer også flere tilhørende bygg, tennisbane, badebasseng, treningsrom, bibliotek, hjemmekino, vinkjeller og underjordisk parkeringshus.

Ifølge Palm Beach Daily News hadde 29 av de 1645 rikeste personene i verden bånd til Palm Beach, blant dem Koch-brødrene, Bill Gates – og Donald Trump.

Trump har flere ganger blitt spurt om sine bånd til Russland, etter at han gjentatte ganger har hyllet president Vladimir Putin, i tillegg til å oppfordre russerne å hacke Hillary Clintons e-post.

I juli svarte Trump at «det nærmeste han har kommet Russland»er da han solgte denne eiendommen til Dmitry Rybolovlev.

Vil dele opp



New York Times melder at plantegninger viser at den russiske oligarken planlegger å dele eiendommen opp i tre tomter som skal legges ut for salg. Bymyndighetene har allerede godkjent planene, og rivningsarbeidet skal ferdigstilles i disse dager.

Flere eiendomsmeglere har sagt til lokalavisen The Palm Beach Daily News at de ikke blir overrasket om de utskilte tomtene går for 40 millioner dollar hver.

Den største eiendommen inkluderer en 53 meter lang strandlinje, de andre to 46 meter.

Dersom russeren kan få summene meglerne antyder, vil han kunne få igjen pengene han betalte i 2008 – og mer til.

Gjødselmilliardær



Rybolovlev har bygd opp sin formue gjennom gjødsel, og ble i fjor rangert som den 156. rikeste i verden av Forbes. I Europa er russeren mest kjent for å ha kjøpt opp fotballaget AS Monaco for fem år siden. De siste årene har Rybolovlev vært gjennom en mye omtalt skilsmisse fra kona Elena.

Til sin datter Ekaterina (27) kjøpte han i 2012 en leilighet ved Central Park på Manhattan til svimlende 88 millioner dollar (rundt 727 kroner etter dagens kurs) – og slo dermed tidligere rekorder for hva en leilighet hadde gått for i verdensmetropolen.

I Palm Beach er Donald Trump først og fremst kjent som eieren av den gigantiske luksuseiendommen Mar-a-Lago, som han bruker som feriested. Det var også her han giftet seg med sin Melania i 2005.

