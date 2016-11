Her møter Trump velgerne etter kjempemålingen

VALLEY FORGE/COLUMBUS (VG) Trump hadde en svært god meningsmåling i ryggen, men nevnte den ikke. I stedet gikk han til frontalangrep på dyrere Obamacare.

Fakta om Obamacare * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha en helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av Høyesterett 25. juni 2012. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den la begrensninger på prisforskjeller og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke.



Med nøyaktig én uke igjen til USA skal velge sin neste president, steg spenningsnivået flere hakk da Donald Trump (70) gikk forbi Hillary Clinton (69) på en nasjonal meningsmåling. Det er første gang på flere uker.

Den republikanske presidentkandidaten smilte fra øre til øre da han gikk på scenen på et Hilton-hotell like utenfor Philadelphia i vippestaten Pennsylvania i kveld norsk tid.

Han nevnte imidlertid ikke meningsmålingen med et eneste ord, men det gjorde hans visepresidentkandidat Mike Pence, som også var med:

– Vi har en mulighet til å bringe ekte forandringer til Washington D.C. Momentumet er på vår side, og i de siste meningsmålingene leder Donald Trump.

Publikum svarte med å rope «Trump! Trump! Trump!».



Kjemper om Pennsylvania

Selv gikk Trump rett på hovedtemaet for talen: At Obama-administrasjonen i forrige uke varslet at forsikringspremien i ordningen vil stige med 22 prosent i snitt neste år.

– Når vi vinner 8. november, og velger en republikansk kongress, så vil vi være i stand til umiddelbart å avskaffe og erstatte Obamacare, sa Trump til stor jubel fra de noen hundre fremmøtte tilhengerne.

– Det er en katastrofe, sa han til enda høyere jubel.

Dette var et langt mindre arrangem

ent enn vanlig, men kun inviterte og presse. Det er ikke tilfeldig at Obamacare var tema nettopp i dag – for 1. november er første dagen i året hvor amerikanere kan bytte forsikring. Vinduet er åpent i november og desember.

Det var heller ikke tilfeldig at arrangementet ble lagt hit. Folkerike Pennsylvania er en viktig vippestat med 20 valgmenn, som Clinton og Trump kniver om.

Clinton har ligget foran Trump i alle meningsmålingene her den siste tiden, med stort sett god margin, men i den ferskeste leder hun kun med to prosentpoeng.

Torsdag er det varslet at hans kone Melania skal holde en tale i delstaten – den første siden landsmøtet i sommer.



– Jeg hater Obamacare



I forrige uke varslet Obama-administrasjonen at forsikringspremien i helseforsikringsordningen vil stige med 22 prosent i snitt neste år.

Trump har lovet å fjerne Obamacare fra dag én dersom han blir president – og erstatte det med et nytt system for kjøp og salg av forsikringer på det frie markedet og på tvers av delstatsgrenser.

– Jeg hater Obamacare. Den er helt latterlig, sier Trump-velger Vicky Wootrs til VG.

– HATER OBAMACARE: Trump-velger Vicky Wootrs er lite fornøyd med Obamas helsereform. Foto: Thomas Nilsson/VG

Hun har selv ikke Obamacare, men helseforsikring gjennom jobben.

– Obamacare har påvirket dem som ikke har ordningen også. Jeg betaler mer og får mindre dekning nå på grunn av det, sier hun.

DYRERE: Vito Dienno (63) sier at hans forsikringspremie har blitt dyrere på grunn av Obamacare. Foto: Thomas Nilsson/VG

Vito Dienno er 63 år og har jobbet som snekker.

– Jeg mener at alle bør ha forsikring, og håpet at Obamacare skulle fungere, men det har det ikke, sier han og legger til at han må betale langt mer nå enn tidligere.

Trump var klar i sin tale på valgmøtet i Pennsylvania.

– Dersom vi ikke avskaffer Obamacare så vil vi ødelegge amerikansk helsevesen for alltid.

Opp 116 prosent i Arizona

VG er også til stede på president Obamas valgmøte i vippestaten Ohio tirsdag, hvor det er ventet at han vil snakke om Obamacare for velgerne. Nyheten om økningene kommer på verst tenkelig tidspunkt for Demokratene og Clinton.

En viktig årsak til at prisene går opp er at to av de største forsikringsselskapene har trukket seg fra markedsplassen og konkurransen blitt svekket, melder New York Times. I enkelte stater er det kun én tilbyder. Den verste prisøkningen får Arizona med 116 prosent. I Indiana vil helseforsikringer bli tre prosent billigere, ifølge CNN.

MED PÅ LAGET: Ben Carson kjempet mot Trump i primærvalget. Nå er han en nær støttespiller, og holdt tale på valgmøtet i Pennsylvania. Foto: Thomas Nilsson/VG

De fleste amerikanere vil imidlertid ikke merke noe til prisstigningen.

Bare tre til fire prosent av landets helseforsikringer kjøpes på de offentlige markedsplassene og 85 prosent av alle som handler der får støtte fra staten. Myndighetene har sagt de skal øke subsidiene det kommende året.

Clinton brukte mye tid forrige uke på å forsvare fremtiden til Obamacare, og fortalte pressen at problemene er fullt mulig å fikse.

Clinton vil beholde Obamacare men justere på enkelte ting som en statlig forsikringsmulighet for folk med begrensede valgmuligheter. Hun vil også utvide så flere mennesker kvalifiserer til statlig støttet forsikring, ifølge partiprogrammet sitt.

Dersom Trump klarer det vil 20 millioner innbyggere miste sin forsikring, men dersom han blir president er han avhengig av Kongressen for å bli kvitt reformen.

