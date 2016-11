Her jakter Clinton et valgskred

PHOENIX (VG) Hillary Clinton (69) nøyer seg ikke med å vinne valget. Hun vil vinne stort. Det kan hun ved å seire i Arizona, en delstat som kun har stemt demokratisk én gang siden 1952.

Bank, bank. I et stille nabolag i Phoenix sentrum går frivillige Susan Lankford og en makker dør til dør for å snakke med velgere på vegne av Clintons kampanje.

– Hei, vi er fra Det demokratiske partiet og lurer på om du har valgkortet ditt klart?

Den pensjonerte piloten Ken Murray (65) står i døråpningen og trekker inn den varme oktoberlufta. I likhet med de fleste innbyggerne i Arizona har han for vane å stemme republikansk, men ikke i år.

– Først syntes jeg dette valget var underholdende, men etter hvert ble jeg redd, sier Murray.

Satser stort



Etter en kort samtale plotter Hillary Clintons utsendte inn mannens data i en kampanje app og går fornøyd videre i skumringen.

– Dette lover godt, sier Lankford, som har reist fra hjemmet i California for å hjelpe til å skrive amerikansk valghistorie.

Arizona, som gir elleve valgmenn, er regnet som et av republikanernes sikreste kort. Med Donald Trumps kandidatur er det imidlertid blitt en vippestat. Skulle Clinton vinne her, i tillegg til vippestater som Florida, Nord Carolina og Ohio slik målinger antyder, spår eksperter et brakvalg for demokratene.

KAMPANJESTRATEG: – I 2012 flyttet demokratene ressursene ut av Arizona for å hjelpe andre stater. Nå er det stikk motsatt, sier Enrique Gutierrez, som leder Clintons satsing i vippestaten. Her i demokratenes hovedkvarter med kollegaer Constance Combes og Joe Russell. Foto: Klaudia Lech, VG

Derfor bruker Clinton nå store summer på overtale Arizonas befolkning. Hittil har strategien lykkes: Det er dødt løp mellom henne og Trump i delstaten, ifølge Fivethirtyeight.

Arizona Delstat med 6,7 millioner innbyggere, som gir 11 valgmenn i presidentvalget.

Regnes som en av USAs republikanske bastioner, og har kun stemt demokratisk ved et presidentvalg en gang siden 1952. Det var Bill Clinton i 1996.

Donald Trump har ikke klart å overbevise alle republikanerne her, Arizona er derfor en vippestat.

Arizona har 1 million registrerte demokratiske velgere, 1,3 millioner republikanere og 1 millioner uavhengige velgere. Clinton peiler seg nå inn på de uavhengige og konservative som ikke liker Trump.

– Et valgskred er mulig, bekrefter professor på Columbia University, Andrew Gelman til VG.

Valgskred er mulig

Han tror på en nasjonal seier til Clinton, men er åpen for at ting kan skje. Spesielt etter at FBI bestemte seg for å etterforske nye Clinton-eposter.

Professor Gelman mener det politiske skiftet i Arizona skyldes en rekke ting. Arizonas befolkning består av en økende andel latinamerikanske immigranter, særlig fra Mexico, som foretrekker demokratiske kandidater.

Så har man Trumps kontroversielle kommentarer om meksikanske immigranter. På toppen av dette ligger Trump og Arizonas republikanske senator John McCain i en splid.

Sjef for Clintons Arizona-kampanje Enrique Gutierrez (31) sier ting begynte å skje i delstaten allerede i 2010.

Da kom en lov som tillater politiet å stoppe immigranter på gaten og kreve å se dokumenter på oppholdstillatelse.

– Loven slo kraftig tilbake på de republikanske politikerne og vekket en «sovende kjempe» av latinovelgere, sier Gutierrez.

MOTIVASJON: Ved forrige presidentvalg satt frivillige i Arizona og ringte på vegne av andre delstater. Nå har demokratene gode vinnersjanser. For å få dem gjennom de lange dagene er det rikelig med snacks og slagord. Foto: Lech Klaudia , VG

Sendte rockestjerner



Frem til valget jobber de døgnet rundt for å sanke hver minste stemme. Mange hentes fra velgere registrert som uavhengige, en tredjedel av Arizonas befolkning, og moderate republikanere som misliker Trump, opplyser Gutierrez.

KAMPANJEMOBILER: I hovedkvarteret ligger haugevis av mobiltelefoner som brukes av frivillige til å ringe registrerte velgere og motivere dem ut til valglokalet. Foto: Klaudia Lech, VG

– For Clinton handler det om å utvide seieren til mer enn bare sine sikre stater, og Arizona er en nøkkelstat. I 2012 flyttet demokratene ressursene ut av Arizona for å hjelpe andre stater. Nå er det stikk motsatt. Folk kommer fra over hele landet for å hjelpe oss. Jeg tror vi kan klare det, sier Enrique Gutierrez, mens han viser VG rundt i demokratenes kampanjelokale i Phoenix.

Frivillige sitter i alle rom og kroker og ringer velgere fra små svarte mobiltelefoner. Snacks og drikke står på bord og veggene er dekket av Clinton-plakater med påskrifter som «Latinos for Trump».

– Taper Donald Trump Arizona er det et sviende slag i trynet. Kun en fryktelig republikansk kandidat klarer å tape delstater som Arizona og Utah. Det skal egentlig ikke være mulig, sier Phil Boas debattredaktør i The Arizona Republic, delstatens største avis.

Etter videoen hvor Trump snakket nedlatende om kvinner, tror han demokratene så en mulighet til å ta Arizona.

– De har sendt rockestjernene sine hit, som Michelle Obama, Chelsea Clinton og Bernie Sanders, så de må være selvsikre, sier Boas.

Demokratene har også rettet fokuset mot Kongressen, og jobber nå for å sikre seg størst mulig oppslutning til senatets demokratiske kandidater. Målet er å ha mest mulig partimakt etter valget.

Vil ta senatet



President Obama har gitt sin støtte til 150 kandidater i 20 stater og på folkemøtene taler han nesten like mye om den lokale senatoren som han gjør om Hillary Clinton. Aldri har en president gjort en lignende innsats for kandidater lenger ned på stemmeseddelen.

Hillary Clinton uttalte også forrige uke at hun ikke lenger kommer til å respondere på Trumps utspill og heller fokusere på å få valgt så mange demokrater som mulig til Kongressen.

Hun bevilget nylig 8 millioner kroner for å støtte kandidatene i Indiana og Missouri.

Onsdag, en snau uke før valgdagen, tar Hillary Clinton turen til Arizona for å holde valgmøte, noe som understreker hvor høyt prioritert området er for henne.

– Jeg vil ikke dette skal være et knepent valg. Jeg håper på et valgskred som beviser akkurat hvor skikket landet vårt mener hun er, sier frivillige Michelle Mally (68) mellom telefonsamtaler til velgere.