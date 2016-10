Her er nattens debatt – ord for ord

Her kan du lese tilnærmet alt som ble sagt under nattens debatt.

Debattlederne Anderson Cooper (CNN) og Martha Raddatz (ABC News) åpnet debatten med å ønske velkommen og introdusere debattens format. Videre entret de to kandidatene scenen, for øvrig uten å hilse på hverandre.

Snakket de sant? Dette løy de om

Etter en runde med applaus, satte de debatten i gang.

Anderson Cooper:

– Tusen takk for at dere er her. Vi skal begynne med et spørsmål fra en av tilskuerne. Hver av dere vil få to minutter på å svare på spørsmålet. Clinton, du vant myntkast så du vil begynne. Vårt første spørsmål kommer fra Patrice Brock. Patrice?

Patrice Brock (publikum):

– Takk og god kveld. Den forrige debatten kunne ha blitt merket som «for voksne» etter TV-kanalenes retningslinjer. Når dere vet at lærere knytter debattene direkte til elevenes lekser, føler dere at dere fremstår som gode rollemodeller for dagens unge?

Hillary Clinton:

– Vel, tusen takk. Er du lærer? Jeg synes det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg har hørt fra mange lærere og foreldre om noen av deres bekymringer knyttet til hva som blir sagt og gjort i denne valgkampen. Og jeg mener det er veldig viktig å gjøre det klart for våre barn at landet vårt egentlig er et flott land. Og vi skal fortsette å respektere hverandre og løfte hverandre opp. Vi skal nå ut til hver gutt og jente, samt alle voksne, for å invitere dem til å jobbe på vegne av landet.

– Jeg har et veldig positiv og optimistisk syn på hva vi kan oppnå sammen. Det er derfor slagordet for min kampanje er «sterkere sammen».

Donald Trump:

– Jeg er faktisk enig i det. Jeg er enig i alt hun sa. Jeg begynte denne kampanjen fordi jeg var lei av å se håpløse ting skje med landet vårt. Dette er et flott land. Jeg har fått bli kjent med folk i dette landet gjennom det siste halvannet året hvor jeg har vært politiker. Jeg kan ikke tro at jeg siter det som meg selv, men jeg antar at jeg har blitt en politiker. Og hele mitt konsept var å gjøre USA storartet igjen.

– Når jeg ser avtalene som blir gjort, når jeg ser hva som skjer med noen grusomme saker som Obamacare og Iran-avtalen som er så svak for oss, det er en ensidig transaksjon der vi gir tilbake 150 milliarder dollar til en terroriststat.

Anderson Cooper:

– Takk, Mr. Trump. Spørsmålet fra Patrice handlet om hvorvidt dere utviser en positiv atferd overfor dagens unge. Vi får mange spørsmål om et klipp som ble lekket på fredag, som du sikkert kan forestille deg. Du snakket om å kysse kvinner uten samtykke og gripe kjønnsorganene deres. Det er seksuelle overgrep. Du skryter av seksuelle overgrep mot kvinner. Forstår du det?

Donald Trump:

– Nei, jeg sa ikke alt det. Jeg tror ikke du forstår hva som ble sagt. Det var garderobe-prat. Jeg er ikke stolt av det. Jeg ber om unnskyldning til familien. Jeg ber om unnskyldning til det amerikanske folk. Jeg er absolutt ikke stolt av det, men det er garderobe-prat.

– Du vet at vi har en verden hvor IS kapper av hoder, hvor menn druknet folk i stålbur, hvor vi har krig og elendighet. Det er som i middelalderen, vi har ikke sett noe lignende. Kan du forestille deg folkene som gjør en så god jobb mot oss sammen med IS, og som ser på landet vårt og ser hva som skjer? Ja, jeg er flau over det. Jeg hater det.

Anderson Cooper:

- Bare for ordens skyld, sier du at det du sa på den bussen for elleve år siden, at du ikke kysser kvinner uten deres samtykke eller grafser på kvinner uten samtykke?

Donald Trump:

– Jeg har stor respekt for kvinner. Ingen har mer respekt for kvinner enn det jeg har.

Anderson Cooper:

– Men har du noen gang gjort disse tingene?

Donald Trump:

– Kvinner har respekt for meg. Og jeg skal si deg at jeg kommer til å gjøre landet vårt trygt. Vi kommer til å ha grenser i landet som vi ikke har nå. Folk renner inn i landet fra Midtøsten og andre steder. Vi skal gjøre USA trygt igjen.

Anderson Cooper:

– Men har du noen gang gjort disse tingene?

Donald Trump:

– Jeg har stor respekt for kvinner. Ingen har større respekt for kvinner enn det jeg har.

Anderson Cooper:

– Så du sier altså at du ikke har gjort disse tingene.

Donald Trump:

– Du hører hva som blir sagt, og jeg skammer meg over det, men jeg har stor respekt for kvinner.

Anderson Cooper:

– Takk, Mr. Trump. Clinton, vil du svare på dette?

Hillary Clinton:

– Vel, i likhet med alle andre har jeg brukt mye tid på å tenke over det hva vi hørte og så. Med tidligere republikanske kandidater har jeg vært uenig i politikken og prinsippene, men jeg har aldri stilt spørsmål til deres skikkethet til å tjene landet. Donald Trump er annerledes.

– Mange republikanere har sagt det samme som jeg sier. Det vi alle så og hørte på fredag var Donald som snakket om hva han synes om kvinner, hva han gjør med kvinner, og han har sagt at videoen ikke representerer den han er i dag. Men jeg tror det er tydelig for alle som har hørt opptaket at det representerer akkurat den han er. For det er det vi har sett gjennom kampanjen hans. Vi har sett han fornærme kvinner.

– Så ja, det er slik Donald Trump er. Men det er ikke bare kvinner, og det er ikke bare denne videoen som reiser spørsmål om hans skikkethet til å være vår president. Fordi har snakker også slik om innvandrere, afroamerikanere, latiner, funksjonshemmede, krigsfanger, muslimer og mange andre. Så det er slik Donald Trump er. Jeg lover dere i kveld at jeg vil tjene hele USA dersom jeg er så heldig å bli deres president.

Martha Raddatz:

– Vi vil gå videre til noen spørsmål vi har fått online.

Donald Trump:

– Skal jeg få svare på det? Jeg antar at jeg skal det.

Martha Raddatz:

– Ja, du kan svare på det.

Donald Trump:

– Det er bare ord, folkens. Det er bare ord. Og disse ordene har jeg hørt i mange år. Jeg hørte dem da de stilte i Senatet i New York da Hillary skulle kjempe for jobbene våre. Og hun mislyktes. Jeg har hørt dem når Hillary har snakket om innlandsbyene i landet vårt, som er en katastrofe utdanningsmessig, jobbmessig og sikkerhetsmessig. På alle mulige måter. Hun har gjort en horribel jobb for afroamerikanere. Hun vil ha stemmene deres, men gjør ingenting for dem, og så kommer hun tilbake fire år senere.

Martha Reddatz:

– Trump, vi vil fortsette til spørsmålene fra seerne.

Donald Trump:

– Så hun får holde på sånn, men jeg får ikke svare. Virker rettferdig.

Martha Raddatz:

– Du skal få svare med en gang. Denne videoen genererer nemlig enormt med interesse. På bare 48 timer har det blitt den mest omtalte saken for hele 2016-valget på Facebook og mange millioner mennesker som diskuterer den. Jeff fra Ohio spør på Facebook: «Trump sier at kampanjen har endret han. Når skjedde det?» Og la meg legge til det: Når du gikk av den bussen, var du et forandret menneske eller forble din oppførsel slik inntil nylig?

Donald Trump:

– Det var garderobe-prat, som jeg akkurat sa. Det var garderobe-prat, og jeg er ikke stolt av det. Jeg er en person som har stor respekt for familien min og for dette landet. Jeg er ikke stolt av det, men det var noe som skjedde. Hvis du ser på Bill Clinton, lang verre, for meg var det ord, mens det for han var handling. Han var langt verre. Det han har gjort mot kvinner, det har aldri vært noen i politikkens historie i dette landet som har vært så nedverdigende mot kvinner. Hillary Clinton angrep disse kvinnene på ondskapsfullt vis.

– Så ikke belær meg om ord. Jeg ber om unnskyldning for mine ord, men det er sånne ting som folk sier. Men det president Clinton gjorde, han ble stilt for riksrett. Han mistet advokatbevillingen sin. Han måtte betale 850.000 dollar til en av kvinnene, Paula Jones, som er her i kveld.

Salen applauderer Trump, og Raddatz ber dem vente med applausen.

Hillary Clinton:

– La meg starte med å si at mye av det han sier, ikke stemmer. Men han styrer kampanjen sin som han vil og bestemmer hva vi skal snakke om. I stedet for å svare på spørsmålene han får, snakker han om hva han vil. Det er hans valg. Når jeg hører noe slikt, minnes jeg et råd fra min venn Michelle Obama: Når de synker lavt, hev deg over det.

– Hvis dette kun handlet om en video, ville noe av det han sier her vært forståelig. Men alle kan dra sine egne konklusjoner om hvorvidt mannen i videoen, mannen på denne scenen, respekterer kvinner. Han ber aldri om unnskyldning for noe fra noen. Han ba ikke om unnskyldning fra Mr. og Mrs. Khan, Gold Star-familien som mistet sin sønn på oppdrag i Irak. Og Donald fornærmet og angrep dem i ukevis for deres religion. Han har aldri beklaget til den anerkjente føderale dommeren som ble født i Indiana, men som Donald sa man ikke kunne stole på som dommer fordi hans foreldre var meksikanere. Han beklaget seg aldri overfor reporteren som han parodierte og mobbet på riksdekkende TV. Og han har ikke beklaget den rasistiske løgnen om at president Obama ikke er født i USA. Han skylder presidenten en unnskyldning. Han skylder landet en unnskyldning.

Donald Trump:

– Jeg har sett reklamefilmene som Michelle gjorde mot deg. Jeg har sett noen av de mest ondskapsfulle reklamefilmene der Michelle Obama snakker om deg, Hillary. Så du kan snakke om vennskap, men gå tilbake og se på disse reklamefilmene. Et valg der du tapte rettferdig, i motsetning til Bernie Sanders-valget hvor du vant, men ikke rettferdig i mine øyne. Alt som må til er en titt på Wikileaks og hva de skriver om Bernie Sanders. For han hadde aldri en reell mulighet.

– Når du snakket om beklagelser. Det jeg virkelig synes du skal be om unnskyldning for, er de 33.000 e-postene som du har slettet og som nå mangler. Og jeg skal si deg det, jeg trodde ikke at jeg skulle si dette, men hvis jeg vinner, skal jeg instruere riksadvokaten om å se på saken din fordi det har vært så mange løgner, så mye bedrag. Det har aldri vært noe lignende.

Hillary Clinton:

– Alt han akkurat sa, er bare løgner, men jeg er ikke overrasket. I den første debatten sa jeg at jeg ville faktasjekke Donald hele veien. Jeg fikk aldri snakket om mine visjoner eller hva jeg skal gjøre for virkelig å gjøre folks liv bedre. Så igjen, gå til HillaryClinton.com. Der kan du faktasjekke han i realtid. Forrige gang hadde debatten millioner av folk som faktasjekket. Så jeg forventer at vi har det denne gangen også. Det er viktig fordi vi må unngå at noen med temperamentet til Donald Trump ender med å styre lovene i dette landet.

Donald Trump:

– Fordi du ville havnet i fengsel.

Martha Raddatz:

– Clinton, jeg ønsker å følge opp disse e-postene dine. Du har sagt at din håndtering av e-postene var en feil. Du er likevel uenig med FBI-direktør James Comey i at håndteringen har vært «ekstremt uforsiktig». Hvorfor det?

Hillary Clinton:

– Jeg har sagt det før, men jeg vil gjenta det så alle hører det. Det var en feil, og hvis jeg kunne gå tilbake, ville jeg åpenbart ikke ha gjort det igjen. Jeg finner ikke opp noen unnskyldninger. Det var en feil, og jeg er veldig lei meg for det.

– Men jeg synes også det er viktig å peke på det som er misledende anklager. Etter et år med etterforskning finnes det ingen beviser for at noen hacket serveren som jeg benyttet meg av. Det er ingen beviser som noen kan peke på. Som utenriksminister har jeg selvsagt kjent til noen av de viktigste hemmelighetene som vi har, som informasjon om Bin Laden. Derfor er jeg veldig opptatt av å ta klassifisert informasjon seriøst. Og, som jeg sa, det er ingen beviser på at klassifisert informasjon har endt opp i gale hender.

Donald Trump:

– Og likevel kjente hun ikke igjen bokstaven C på et dokument? Det er utrolig. Hun sier at det hun gjorde med e-postene var greit. Synes dere det er greit å slette 33.000 e-poster? Jeg synes ikke det. Hun har sagt at de 33.000 e-postene har hatt å gjøre med ting som hennes datters bryllup og yoga-timer. 33.000 e-poster sletter og så sier hun at hun ikke har gjort noe galt. Jeg er skuffet over Kongressen, inkludert republikanerne, som har tillatt dette å skje.

Anderson Cooper:

– Vi er nødt til å gå videre. Clinton, du kan svare, og så går vi videre til spørsmålene.

Hillary Clinton:

– Det stemmer bare ikke. Personlige e-poster, ikke offentlige.

Donald Trump bryter inn.

Anderson Cooper:

– La henne så svare. Hun brøt ikke inn da du snakket.

Hillary Clinton:

– Det er riktig.

Donald Trump:

– Det er fordi du ikke har noe å si.

Hillary Clinton:

– Jeg gjorde ikke det i den første debatten, fordi jeg vil komme frem til spørsmålene som folk har tatt med hit i kveld.

Donald Trump:

– Og dermed unngå dette spørsmålet.

Hillary Clinton:

– Ok, Donald. Alt for ikke å måtte snakke om din kampanje og måten den faller sammen. Måten republikanere forlater deg. Men la oss i det minste fokusere på det folk bryr seg om i kveld. La oss gå videre til deres spørsmål.

Anderson Cooper:

– Vi har et spørsmål fra Ken Karpowitz. Han har et spørsmål om helsevesenet.

Donald Trump:

– Jeg skulle likt å vite, Anderson, hvorfor tar du ikke opp e-postene? Det hadde jeg likt å vite. Vi er ikke ferdige i det hele tatt.

Anderson Cooper:

– Ken Karpowitz har et spørsmål.

Donald Trump:

– Det er fint at det er tre mot én.

Ken Karpowitz (publikum):

– Obamacare er ikke rimelig. Premiene har gått opp. Egenandelene har gått opp. Reseptene har gått opp. Og dekningen har gått ned. Hva vil dere gjøre for å få kostnadene ned og gjøre dekningen bedre?

Anderson Cooper:

– Vi starter med Clinton.

Hillary Clinton:

– Han ønsker å starte, så det kan han gjøre. Kom igjen, Donald.

Donald Trump:

– Nei, jeg er en gentleman. Hillary, kjør på.

Hillary Clinton:

– Vel, jeg tror Donald har tenkt til å si at han vil løse det ved å oppheve den. Ved å bli kvitt Affordable Care Act. Premiene og egenandelene har blitt for høye. Jeg har lagt frem en rekke tiltak som vil få kostnadene ned. Å stramme inn kostnadene må være den viktigste prioriteten for den neste presidenten. Da Affordable Act ble vedtatt, fikk tyve millioner mennesker en forsikring som de ikke hadde fra før. Jeg møter disse menneskene som forteller meg hvilken forskjell denne forsikringen har gjort i livet deres. Men for alle andre, de 170 millionene av oss, som får helseforsikring gjennom våre arbeidsgivere, har store fordeler.

Donald Trump:

– Det er et flott spørsmål, og det er kanskje det spørsmålet jeg får aller oftest. Obamacare er en katastrofe. Dere vet det, og vi alle vet det. Tallene stiger høyere enn det vi noen gang har sett noe sted i verden. Ingen har sett tall som dette for helsetjenester. Og det blir bare verre. Deres måte å fikse problemet på, har vært å gå til Kongressen for å be om mer penger. Mer og mer penger. Vi har nå nesten 20 billioner dollar i gjeld. Obamacare vil aldri fungere.

Anderson Cooper:

– Clinton, la meg fortsette med deg. Din mann kalte Obamacare for «den villeste saken i verden», og sa at eiere av mindre bedrifter ble ruinert. Tok han feil, eller var feilen hans rett og slett å fortelle sannheten?

Hillary Clinton:

– Jeg mener han har fått avklart hva han mente. Vi er i en situasjon der, hvis vi måtte starte helt på nytt igjen, kunne ha kommet i gang med et annet system. Men vi har et arbeidsgiver-basert system. Det er der den store hoveddelen av innbyggerne får sin helseforsikring. Affordable Care Act var ment som et forsøk på å fylle gapet til de som var for fattige til å betale for helseforsikring. Og 20 millioner mennesker har nå fått helseforsikring.

Martha Raddatz:

– Vi går nå til Gorba Hameed, med et spørsmål til begge kandidatene.

Gorba Hameed (publikum):

– Det er 3,3 millioner muslimer i USA, og jeg er en av dem. Dere har snakket om å samarbeide med muslimske land, men med en voksende islamofobi, hvordan vil dere hjelpe folk som meg med konsekvensene av å bli stemplet som en trussel mot landet etter at valget er over?

Martha Raddatz:

– Mr. Trump, du først.

Donald Trump:

– Vel, du har rett om islamofobien, og det er synd. Vi kan velge å være politisk korrekte, men uansett om vi liker det eller ikke, er det er problem. Muslimer må rapportere problemene når de ser dem. Hvis de ikke gjør det, blir det en veldig vanskelig situasjon her i landet. Se på Orlando, se på San Bernardino og se på World Trade Center. Dette er radikale islamistiske terrorister, og hun (Hillary Clinton, journ.anm.) vil ikke engang bruke uttrykket, og det vil ikke Obama heller. Det er radikal islamistisk terror. Og før du løser det, må du bruke uttrykket.

Hillary Clinton:

– Takk for spørsmålet, som jeg også har fått fra mange muslimske amerikanere rundt om i landet. Dessverre har det blitt sagt mye splittende og negative ting om muslimer. Til det vil jeg si et par ting. For det første har vi hatt muslimer i USA siden George Washington. Og vi har hatt mange suksessrike muslimer. Vi har nylig mistet en særlig kjent muslim i Muhammad Ali. Min visjon er et USA der alle har en plass, så lenge du er villig til å jobbe hardt, gjøre din del og bidra til samfunnet. Det er det USA handler om, og det er det vi vil at USA skal være for våre barn og barnebarn.

Martha Raddatz:

– Trump, i desember sa du følgende: «Donald Trump ber om en total og komplett stopp av muslimer som entrer USA inntil vi finner ut hva i helvete som pågår. Vi har ikke noe valg.» Din visepresidentkandidat sa denne uken at dette ikke lenger er ditt syn på saken. Stemmer det?

Donald Trump:

Muslim-forbudet er noe som på en måte har forvandlet seg til en ekstrem personkontroll for bestemte deler av verden. Hillary Clinton vil tillate hundretusener.

Martha Raddatz:

– Og hvorfor har synet endret seg? Svar på spørsmålet.

Donald Trump:

– Hvorfor avbryter du ikke henne?

Martha Raddatz:

– Vil du vennligst fortelle hvorvidt muslim-forbudet fortsatt består?

Donald Trump:

– Det kalles ekstrem personkontroll. Områder som Syria, hvor de kommer inn med titusener fordi Barack Obama and Hillary Clinton vil tillate 550 prosent økning. Folk vi ikke aner hvem er, kommer inn i landet vårt.

Martha Raddatz:

– Clinton, la meg få spørre deg om det. Du har bedt om en økning fra 10.000 til 65.000 syriske flyktninger. Vi vet du ønsker strengere kontroller. Det er ikke et perfekt system, så hvorfor ta sjansen på å slippe disse flyktningene inn i landet?

Hillary Clinton:

– Jeg vil ikke slippe noen inn i lander som jeg tror utgjør en trussel for oss. Men det er mange flyktninger – kvinner og barn. Tenk på det bildet som vi alle har sett, av den fire år gamle gutten med blod i pannen fordi han har blitt bombet av russiske og syriske styrker. Det er barn som lider i en katastrofal krig, mye på grunn av russisk aggresjon. Og vi må ta vår del. Vi tar ikke imot i nærheten av like mange som Europa og andre gjør.

– Men vi skal ha kontroller så strenge som det trengs. Vi skal uansett ikke stenge folk ute på grunn av deres religion, slik Donald ønsker. Vi er et land basert på religionsfrihet.

– Og til slutt vil jeg si at for tiende eller tolvte gang har han nektet for å ha støttet krigføring i Irak. Vi har det på tape. Hele pressen har sett på det. Han har blitt tilbakevist, men det stopper han ikke fra å si hva han vil.

Donald Trump:

– Det har ikke blitt tilbakevist.

Hillary Clinton:

– Gå til HillaryClinton.com, så kan dere se det.

Donald Trump:

– Jeg var motstander av Irak-krigen.

Marta Raddatz:

– Det er mye faktasjekking, og jeg ønsker å gå videre til et nytt spørsmål.

Donald Trump:

– Unnskyld meg. Hun gikk akkurat 25 sekunder over tiden sin.

Martha Raddatz:

– Det gjorde hun ikke.

Donald Trump:

– Kan jeg svare på det, vær så snill?

Martha Raddatz:

– Veldig raskt.

Donald Trump:

– Med tanke på å slippe folk inn i landet har vi mange tilfeller av kriminalitet. Når vi sender dem tilbake til landet deres, får vi beskjed om at de ikke ønsker å ta imot dem, fordi de i noen tilfeller er mordere eller dophandlere. Så de ønsker dem ikke. Da Clinton var utenriksminister sa hun at det var greit, for vi kunne ikke tvinge noen land til å ta dem imot. Jeg skal love dere at skal tvinge dem inn i landene sine.

Martha Raddatz:

– Takk, Trump. Jeg ønsker å gå videre. Det neste spørsmålet handler om Wikileaks-avsløringene om at Clinton skal ha betalt for taler som hun har nektet å frigi. Særlig siktes det til én linje der du, Clinton, sier at alle trenger å ha et privat og et offentlig ansikt. Tiu fra Virginia spør om det er greit for politikere å ha to ansikter. Er det akseptert for en politiker å ha en privat mening om ting?

Hillary Clinton:

– Så vidt jeg husker, var det noe jeg sa om Abraham Lincoln etter å ha sett den fantastiske Steven Spielberg-filmen ved navn «Lincoln». Jeg gjorde et poeng ut av at det kan være vanskelig å få Kongressen til å gjøre det du ønsker noen ganger, og at du bare må fortsette å jobbe for det.

– Men la oss snakke om det som skjer her, Martha. De siste par dagene har Kremlin, altså Putin og den russiske regjeringen, direkte angrepet og hacket amerikanske kontoer for å påvirke valget vårt. Vi har aldri i vårt lands historie vært i en situasjon hvor en motstander, en fremmed makt, jobber så hardt for å påvirke utfallet av vårt valg. Og tro meg, de gjør det ikke for å få meg valgt. De gjør det for Donald Trump.

Martha Raddatz:

– Og vi kommer til det senere. Mr. Trump, din tur.

Donald Trump:

– Hun har blitt tatt for en løgn, og nå skylder hun på Abraham Lincoln. Lincoln løy aldri, og det er en stor forskjell mellom han og deg. Angående det andre hun snakket om, så kjenner ikke jeg Putin. Det hadde vært strålende om vi kom overens med Russland, fordi vi kunne bekjempet IS sammen. Men jeg kjenner ikke Putin. Men når noe galt skjer, liker Clinton å skylde på Russland. Vi vet ikke om det var dem som hacket oss, eller om det har vært hacking i det hele tatt.

Anderson Cooper:

– Vi skal gå til temaet skatt, og vi har et spørsmål fra Spencer Moss.

Spencer Moss (publikum):

– God kveld. Mitt spørsmål er, hvilke konkrete skatteregler vil du forandre for å sikre at de rikeste amerikanerne betaler en rettferdig andel skatt?

Donald Trump:

– En ting jeg vil gjøre er å avskaffe båret andel. Clinton klager på at jeg drar fordel av å slå ut skatteklassene. Vel, hvorfor endret hun ikke reglene? Hun var senator. Jo, grunnen er at alle vennene dine gjør det samme som meg. Det er bestemmelser i skattereglene som vi kan endre. Men hun ville ikke ha endret det fordi alle som gir penger til negative reklamefilmer om Trump, drar fordel av det. Hun vil aldri forandre seg.

– Jeg skal senke skattene fordi jeg synes det er viktig å bevare selskaper i næringslivet, selskaper som nå forsvinner. Vi skal senke skatteraten fra 35 til 15 prosent. Vi kutter skatten for middelklassen, og da snakker vi store summer. Og husk at Hillary Clinton vil øke skattene deres, folkens.

Hillary Clinton:

– Vel, alt dere hørte Donald si akkurat nå, er usant. Det er kjedelig å måtte gjenta dette, men han lever i en alternativ virkelighet. Det er nesten litt morsomt å høre en som ikke har betalt inntektsskatt på kanskje 20 år snakke om hva han skal gjøre med skattene.

Jeg skal fortelle dere hva han kommer til å gjøre. Planen hans er å gi de rike og de store selskapene store skattekutt som de aldri tidligere har sett. Mye mer enn Bush kuttet. Donald tar alltid vare på Donald og folk som Donald.

Anderson Cooper:

– Mr. Trump, før jeg gir deg sjansen til å svare, vil jeg forklare våre seere hva Clinton refererer til. New York Times publiserte tre sider av din selvangivelse fra 1995. Den viser et tap på 916 millioner dollar, som gjør at du kan ha unngått å betale føderal inntektsskatt i mange år. Brukte du dette tapet til å unngå skatt?

Donald Trump:

– Selvsagt gjorde jeg det. Og det samme gjør alle hennes donorer, eller de fleste av dem. Jeg kjenner mange av hennes donorer. De skrev av store summer på skatten.

Anderson Cooper:

– Kan du si hvor mange år du har unngått å betale føderal inntektsskatt?

Donald Trump:

– Nei, men jeg betaler skatt. Jeg betaler føderal skatt også, men jeg skriver an den del. Jeg elsker den muligheten. Der er hun (Clinton, journ.anm.) som har gitt oss den. Hun har tatt dårlige beslutninger, ikke bare om skatter, men om Libya, Syria og Irak. Måten de trakk seg ut av Irak, vakuumet de etterlot seg, det er slik IS ble dannet i utgangspunktet. De startet fra et lite område. Nå er de i 32 ulike nasjoner, Hillary. Gratulerer. Bra jobbet.

Anderson Cooper:

– Du skal få svare på det, Clinton.

Hillary Clinton:

– Da er vi i gang igjen. Jeg har ønsket å bli kvitt båret andel i årevis, helt siden jeg ble senator i New York. Det er ikke poenget her.

Donald Trump:

– Så hvorfor gjorde du det ikke?

Anderson Cooper:

– Vennligst la henne så svare.

Hillary Clinton:

– Fordi jeg var senator under en republikansk president. Det er presidenten som får slikt gjort.

Donald Trump:

– Om du var en effektiv senator, kunne du fått det til. Men du var ikke en effektiv senator.

Anderson Cooper:

– Vennligst la henne så svare. Hun avbrøt ikke deg.

Hillary Clinton:

– Under vårt styresett har presidenten noe som kalles vetorett. Men hør, nå ha han snakket om 30 år her og 30 år der. La meg snakke om mine 30 år i politikken. Det gjør jeg gjerne.

– Åtte millioner barn har helseforsikring fordi jeg, da jeg var førstedame, jobbet med Demokratene og Republikanerne for å skape et helseforsikingsprogram. Etter 11. september kom jeg på jobb med en republikansk borgermester, guvernør og president for å gjenreise New York. Hundretusener har helseforsikring på grunn av det arbeidet jeg la ned. Da jeg var utenriksminister reiste jeg jorden rundt og kjempet både for landet vårt og for kvinners rettigheter. Jeg forhandlet også fram en avtale med Russland som fikk senket mengden atomvåpen.

Martha Raddatz:

– Vi beveger oss videre til Syria, som dere begge har nevnt.

Donald Trump:

– Hun sa en rekke ting som ikke stemmer. Jeg synes vi skal få lov til å ...

Martha Raddatz:

– Trump, vi må gå videre. Den hjerteskjærende videoen av den 5 år gamle syriske gutten Omran som sitter i en ambulanse etter et luftangrep i Aleppo, fikk verdens oppmerksomhet rettet mot Syria.

– For bare noen dager siden ble det igangsatt en krigsforbrytelse-etterforskning av Bashar al-Assad og hans allierte russiske styrker etter bombingen av Aleppo. Neste spørsmål kommer fra Diana fra Pennsylvania, som spør: Hvis du blir president, hva vil du gjøre med den humanitære krisen i Syria? Er det ikke nesten som Holocaust da USA ventet for lenge før vi hjalp til? Clinton, vi begynner med deg.

Hillary Clinton:

– Situasjonen i Syria er katastrofal. For hver dag som går, ser vi resultatene av regimets herjing i partnerskap med Iran på bakken og Russland i luften. Det er trolig omkring 250.000 mennesker igjen i Aleppo, og det er et bestemt mål å utslette byen. Russland har ikke gjort skade på IS, men er bare interesserte i å hjelpe Assad.

– Vi trenger å få litt innflytelse på Russland, og vi må jobbe tettere med våre allierte på bakken.

Donald Trump:

– Først av alt, hun var der som utenriksminister.

Hillary Clinton:

– Nei, det var jeg ikke. Jeg liker ikke å avbryte deg, men på et tidspunkt må vi faktasjekke ting her.

Donald Trump:

– Du var i kontakt med Det hvite hus. Og kanskje var det dessverre slik at Obama fortsatt lyttet til deg. Våt atomprogram har havnet bakpå. Russland er nye som atommakt. Vi er gamle og slitne. Nå snakker hun med tøffe ord mot Putin og Assad, hun snakker på vegne av opprørerne. Men hun vet ikke engang hvem opprørerne er. Hver gang vi støtter opprørere og væpner dem, ender de med å bli verre enn den opprinnelige fienden. Se på det hun gjorde i Libya med Gaddafi, som nå er ute av bildet. Det er kaos, og på den måten tjener IS store oljepenger.

Martha Raddatz:

– Mr. Trump, dine to minutter er brukt opp.

Donald Trump:

– Og en ting jeg må få sagt. Jeg liker ikke Assad i det hele tatt. Men Assad dreper IS. Russland dreper IS. Og Iran dreper IS. Og de tre har nå gått sammen på grunn av vår svake utenrikspolitikk.

Martha Raddatz:

– Trump, la meg gjenta spørsmålet. Hvis du var president, hva ville du ha gjort med den humanitære krisen i Aleppo? Og jeg vil minne deg på hva din visepresidentkandidat sa. Han sa at provokasjoner fra Russland må bli møtt med amerikansk styrke, og at hvis Russland fortsetter å involvere seg i luftangrep sammen med syriske regjeringsstyrker, må USA være forberedt på å bruke militære styrker til å angripe militære mål hos Assad-regimet.

Donald Trump:

– Ok. Jeg og han har ikke snakket sammen, og jeg er uenig.

Martha Raddatz:

– Du er uenig med din visepresidentkandidat?

Donald Trump:

– Vi må bekjempe IS. Akkurat nå kjemper Syria mot IS. Vi har folk som vil bekjempe begge samtidig, men Syria er ikke lenger Syria. Syria er Russland og Iran, som hun har gjort sterke sammen med Kerry og Obama. Og det er en veldig rik nasjon.

Martha Raddatz:

– Hva tror du vil skje om Aleppo faller?

Donald Trump:

– Jeg mener egentlig det har falt.

– Se på Mosul, det største problemet jeg har med vårt lands utenrikspolitikk. De antar at mange IS-ledere er i Mosul. Så derfor har vi masse uttalelser fra Washington om at vi skal angripe Mosul om tre eller fire uker. Da forsvinner alle IS-lederne fra Mosul. Hvorfor kan vi ikke gjøre det stille? Hvor dumme er vi i dette landet?

Martha Raddatz:

– Det er noen ganger grunner til at militæret gjør det, for eksempel som psykologisk krigføring.

Donald Trump:

– Jeg kommer ikke på noen gode grunner.

Martha Raddatz:

– Det kan være for å hjelpe de sivile med å evakuere.

Donald Trump:

– Hør her, jeg har 200 generaler og admiraler som støtter meg. Vi snakker om det hele tiden.

Martha Raddatz:

– Fortell meg hva din strategi er.

Donald Trump:

– Jeg har lest i ukevis om at IS-lederne er i Mosul. Selvsagt er de ikke der lenger. De er borte fordi alle snakker om det. De 200 generalene og admiralene jeg snakker med, kan ikke tro det.

Martha Raddatz:

– Jeg går videre til Clinton. Clinton, du vil at Assad skal gå. Du snakker om diplomatiske løsninger, men de har ikke lyktes. Våpenhvilen har mislyktes. Vil du bruke militæret som en trussel for å øke mulighetene til en diplomatisk løsning?

Hillary Clinton:

– Jeg vil ikke bruke amerikanske bakkestyrker i Syria. Det tror jeg vil være en alvorlig feil. Amerikanske tropper bør ikke okkupere territorier. Jeg mener bruken av spesialstyrker, slik vi gjør det i dag, fungerer. Men la meg.

Martha Raddatz:

– Så hva vil du gjøre annerledes enn president Obama?

Hillary Clinton:

– Jeg håper at innen den tid jeg tiltrer som president, at vi har drevet IS ut av Irak. Jeg tror det er en god sjanse for at vi vil ta Mosul. Og at Trump sier han vet mer om IS enn generalene våre. Nei, det gjør han ikke.

– Det pågår masse viktig planlegging. Noe av det er for å vise sunnimuslimene og kurderne i området at vi må være sammen om dette. Jeg ville ha gått etter Baghdadi. Jeg ville spesifikt pekt ut han som et mål. Vi vet fra tidligere at det har effekt å ta ut lederne. Jeg ville også vurdert å væpne kurderne. De har vært vår beste partner i Syria, akkurat som i Irak.

Martha Raddatz:

– Takk skal dere ha, vi beveger oss videre.

Donald Trump:

– Hun gikk mer enn et minutt over tiden, og du stoppet henne ikke. Når jeg går et sekund over, er det som om.

Martha Raddatz:

– Du hadde mange svar.

Donald Trump:

– Det er virkelig interessant.

Anderson Cooper:

– Vi har et spørsmål her fra James Carter. Mr. Carter?

James Carter (publikum):

– Mitt spørsmål er: Tror du at du kan være en dedikert president for alle mennesker i USA?

Forkortede versjoner av svarene på dette spørsmålet.

Donald Trump:

– Absolutt. Jeg skal være en president for hele vårt folk. Jeg vil gi styrke til folk, og jeg vil gi folk bedre økonomi. Jeg vil få jobbene tilbake, fordi NAFTA, en avtale signert av hennes mann, kanskje er den største katastrofen av en handelsavtale i verdenshistorien.

Hillary Clinton:

– Vel, 67 prosent av folket stemte for å gjenvelge meg da jeg stilte til min andre periode. Jeg var veldig stolt og ydmyk for det. Jeg har gjennom hele livet gjort det jeg kan for å støtte barn og familier. Jeg vil at alle amerikanere skal føle at de er en del av landet.

Anderson Cooper:

– Clinton, jeg vil følge opp en kommentar du hadde i forrige måned. Du sa at halvparten av Donald Trumps tilhengere var rasistiske, sexistiske, homofobe eller islamofobe. Du har senere angret at du sa «halvparten». Hvordan kan du forene et land hvis du har avskrevet flere titalls millioner amerikanere?

Hillary Clinton:

– I løpet av få timer beklaget jeg det utsagnet, fordi min debatt ikke er mellom meg og hans tilhengere, men mellom meg og han. Og mellom meg og den hatefulle og splittende kampanjen hans. Jeg er stolt av den valgkampen jeg og Sander hadde. En valgkamp basert på saker, ikke fornærmelser.

Donald Trump:

– Vi har en splittet nasjon. Vi har en veldig splittet nasjon. Se på Charlotte, se på Baltimore. Vi har en splittet nasjon på grunn av folk som henne. Hun har et enormt hat. Dette landet tåler ikke fire nye år med Obama, og det er det dere får med henne. Da hun sa «elendige» (deplorables red.anm.) – «de er elendige» du nevnte ikke det. Men da hun sa at de var umulige å redde, det kan ha vært enda verre.

Anderson Cooper:

– Hun sa at noen av dem var umulige å redde …

Donald Trump:

– Hun har et enormt hat. Dette landet tåler ikke fire nye år med Obama, og det får du med henne.

Anderson Cooper:

– La meg følge opp dette med deg, Trump. I 2008 skrev du i en av dine bøker at den viktigste egenskapen til en god leder er disiplin. Du sa at dersom lederen ikke har disiplin vil ikke han eller hun være leder lenge. I dagene etter den første debatten sendte du en serie Twitter-meldinger midt på natten, inkludert en der du ba folk sjekke ut en sexvideo. Er det disiplinen til en god leder?

Donald Trump:

– Nei. Det var ikke «sjekk ut en sexvideo».

Det var bare, se nærmere på denne personen hun har bygget opp som om hun var en fantastisk speiderpike. Hun var ikke speiderpike.

Anderson Cooper:

– Du nevnte en sexvideo.

Donald Trump:

– Forresten – bare så du forstår – da hun sa klokken tre om natten, se nærmere på Benghazi. Hun sa hvem tar telefonen klokken tre om natten. Gjett hva? Hun svarte ikke, fordi ambassadør Stevens …

Anderson Cooper:

– Spørsmålet var om dette er en god leders disiplin.

Donald Trump:

– Hun sa hun var våken klokken tre om natten og hun sendte også ut en tweet klokken tre om natten, men det kommer jeg ikke til å nevne engang. Gjett hva som skjedde. ambassadør Stevens ba om hjelp seks hundre ganger og den eneste hun snakket med er Sidney Blumenthal som er hennes venn, og ikke en bra fyr forresten. Så du vet, hun burde ikke snakke om dette. Twitter er faktisk en moderne form for kommunikasjon. Du kan like det eller ikke like det. Jeg har, med Facebook og Twitter sammenlagt, jeg har nesten 25 millioner folk. Det er en veldig effektiv kommunikasjonsform. Du kan snakke det ned, men det er en veldig effektiv form for kommunikasjon. Jeg er ikke stolt, for å være helt ærlig.

Anderson Cooper:

– Clinton, har Trump disiplin nok til å bli en god leder.

Hillary Clinton:

– Nei.

Donald Trump:

– Jeg er sjokkert over å høre det.

Hillary Clinton:

– Det er bare meningen min. Og mange andres mening. Eksperter på sikkerhet og tidligere og nåværende republikanere. Det er delvis fordi de av oss som har hatt privilegiet av å se denne jobben på nært hold og vet hvor krevende den er, og det er ikke bare fordi jeg så ektemannen min ta et 300 milliarder dollar underskudd og gjøre det om til et 200 milliarders overskudd og 23 millioner nye jobber ble skapt, og alle tjente mer. Alle. For afroamerikanere steg inntektene med 33 prosent.

Og det er ikke bare fordi jeg jobbet med George W. Bush etter 11. september. Og jeg var veldig stolt da jeg fortalte ham hva byen trengte, hva vi trengte for å komme oss, han sa det skal dere få, han tvilte ikke. Og jeg har jobbet, og jeg beundrer, med president Obama. Han overtok den verste finanskrisen siden Den store depresjonen.

Det var en fryktelig tid for dette landet.

Anderson Cooper:

– Vi må bevege oss videre …

Hillary Clinton:

– Ni millioner mennesker mistet jobbene. Fem millioner hjem gikk tapt og 13 billioner dollar i sparepenger forsvant. Vi er tilbake på rett spor. Han vil sende oss ned i en resesjon med skatteplanene sine.

Martha Raddatz:

– Clinton, vi tar et spørsmål fra salen. Vi har nesten ikke mer tid. Vi har enda et …

Donald Trump:

– Vi har den tregeste veksten siden 1929. Landet vårt har den tregeste veksten og jobber er en katastrofe.

Martha Raddatz:

– Trump, Clinton, vi vil ta et spørsmål fra publikum. Takk så meget, begge to.

Vi har enda et spørsmål fra salen. Rettet til begge kandidatene.

Beth Miller (Publikum):

– God kveld. Det kanskje viktigste spørsmålet dette valget er høyesterettsdommeren. Hva vil dere prioritere som det viktigste når dere velger en ny høyesterettsdommer?

Martha Raddatz:

– Vi begynner med dine to minutter, Clinton.

Hillary Clinton:

– Takk. Du har rett. Dette er blant det viktigste. Jeg vil oppnevne en dommere som forstår hvordan verden virkelig fungerer, som har erfaring fra det virkelige liv. Noen som forstår hva folk faktisk møter.

Jeg tror dagens høyesterett beveger seg i feil retning. Jeg vil at høyesterett skal gjøre om sin beslutning på Citizens United. Få de hemmelige pengene ut av politikken. Donald er ikke enig. Jeg vil at høyesterett skal forstå at stemmerett er et stort problem mange steder i landet. At vi ikke alltid gjør det vi kan får å sørge for at fargede, eldre og unge mennesker har muligheten til å stemme. Jeg vil ha en høyesterett som forsvarer retten til abort, en som forsvarer retten til ekteskap for alle.

Donald har kommet med noen navn han vil vurdere, og blant dem er mennesker som vil reversere disse tingene. Det ville vært en fryktelig feil og ta oss flere skritt bakover. Jeg vil ha en høyesterett som ikke alltid støtter de store selskapene. Jeg vil ha en høyesterett som forstår at det at du kan gi flere penger til noe ikke er det samme som at du bør ha flere rettigheter. Jeg har veldig klare ideer om hva jeg vil se endret i høyesterett.

Det er svært skuffende at senatet ikke har gjort jobben sin og tillat president Obamas kandidat, en svært kvalifisert person, de har ikke gitt oss muligheten til å stemme over ham, og vi har ikke hatt en full høyesterett.

Jeg mener det er tjenesteforsømmelse. Jeg håper de kommer til å gjøre det, men hvis jeg er heldig nok til å bli president kommer jeg umiddelbart til å sørge for at …

Martha Raddatz:

Takk, det er ikke mer tid. Trump.

Donald Trump:

– Dommer Scalia, stor dommer, døde nylig. Vi har et ledig sete i høyesterett. Jeg kommer til å oppnevne dommere som minner om Scalia. Jeg ser etter dommere. Jeg har faktisk valgt ut 20 av dem. Høyt respekterte. Godt rykte. Nesten utelukkende gode skussmål.

Men dette er folk som har respekt for grunnloven., og det synes jeg er så viktig. Det andre grunnlovstillegget er under angrep av folk som Clinton. De respekterer det andre grunnlovstillegget og det det står for og representerer. SÅ viktig for meg. Hillary nevnte noe om bidrag til valgkampen. Bare så dere forstår kommer jeg til å ha brukt mer enn hundre millioner dollar av mine egne penger. Jeg tar altså ikke store penger fra forskjellige selskaper slik hun gjør. Det jeg spør om er dette. Jeg legger i mer, når dette er over har jeg mer enn hundre millioner investert. Mer eller mindre finansiert av meg selv. Vi samler inn penger til Det republikanske partiet og vi gjør en kjempejobb med å hente inn små donasjoner.

Jeg spør Hillary – hvorfor tjener hun ikke 250 millioner dollar i embetet sitt. Hun brukte makten i embetet sitt til å tjene mange penger.

Hvorfor finansierer hun ikke – ikke for 100 millioner, men hvorfor ikke putte 10, 20 eller 30 millioner dollar i din egen kampanje? Det er 30 millioner mindre fra særinteresser som sier akkurat hva du skal gjøre. Og jeg tror det ville vært et hyggelig tegn til det amerikanske folk. Hvorfor bruker du ikke dine egne penger? Du har masse, du har tjent masse bare fordi du har hatt et embete. Du tjente masse da du var utenriksminister faktisk. Hvorfor bruker du det ikke på din egen kampanje? Jeg er bare nysgjerrig.

Martha Raddatz:

– Takk. Vi skal rekke ett siste spørsmål.

Hillary Clinton:

– Men spørsmålet var om høyesterett og jeg vil legge til kjapt at …

Martha Raddatz:

– Veldig kjapt.

Hillary Clinton:

– Jeg respekterer det andre grunnlovstillegget, men jeg mener det burde vært omfattende bakgrunnssjekker. Dessuten bør vi stenge smutthullene på nett og på våpenshow. Vi må forsøke å redde så mange liv vi bare kan.

Martha Raddatz:

– Vi har et siste spørsmål.

Anderson Cooper:

– Vi har et siste spørsmål fra Ken Bone om energipolitikk.

Ken Bone (Publikum):

– Hvilke steg vil dere ta for å oppfylle våre energibehov samtidig som vi er miljøvennlige og minimerer tap av arbeidsplasser i sektoren som jobber med fossilt brennstoff.

Donald Trump:

– Absolutt. Godt spørsmål. Fordi energi er under angrep av Obama-administrasjonen. Under absolutt angrep. Miljøvernetaten dreper energiselskaper. Utenlandske selskaper er på vei inn. Kjøper mange av kraftverkene våre og endrer dem så de kan passe på sin egen olje. Vi dreper, absolutt dreper energibransjen i dette landet.

Jeg er helt for alternative energikilder, inkludert vind og sol etc. Men vi trenger mer enn vind og sol, og hvis du ser på gruvearbeiderne våre. Kull vil vare i tusen år i dette landet. Nå har vi naturgass på grunn av teknologi. Vi har utrolige, vi har funnet de siste syv årene, vi har funnet enorm velstand rett under føttene våre. Så bra. Særlig når du har 20 billioner i gjeld. Jeg vil få energiselskapene tilbake. De skal være konkurransedyktige og tjene penger. De skal betale vår nasjonale gjeld. De skal betale de enorme underskuddene våre – som er enorme.

Men vi driver energiselskapene våre til konkurs. Vi må få arbeiderne våre tilbake. Se hva som skjer med stål, og prisen på stål. Og Kina dumper enorme mengder stål i USA, som faktisk dreper stålarbeiderne og stålfabrikkene våre.

Vå må vokte energiselskapene våre. Vi må gjøre det mulig – miljøverndepartementet er så strenge at de driver selskapene våre til bankerott.

Alt du trenger å gjøre er å dra til et fantastisk sted som West Virginia eller Ohio, som er fenomenalt, eller steder som Pennsylvania, og se hva de gjør med folk. Gruvearbeidere og andre i energisektoren. Det er en skam, en absolutt skam.

Anderson Cooper:

– Du har ikke mer tid. Takk. Clinton, to minutter.

Hillary Clinton:

– Det var interessant. For det første: Kina dumper stål ulovlig stål i USA, og Trump kjøper det til å bygge bygningene sine med. Dette tar fra arbeidere jobber og stenger fabrikker. Dette kjempet jeg mot som senator, og jeg satt inn en handelsansvarlig for å sørge for at vi ikke blir utnyttet av Kina på stål eller noe annet.

Du vet at vi for første gang er energiuavhengige. Vi er ikke lenger avhengige av Midtøsten, men Midtøsten kontrollerer mye av prisen. Så prisen på olje har vært langt nede og det har skadet oljeselskapene.

Vi produserer imidlertid en masse naturgass som kan tjene som en bro til mer fornybare energikilder. Jeg tror det er en viktig overgang.

Vi må holde oss energiuavhengige. Det gir oss frihet og makt, og vi slipper å bekymre oss for det som skjer i Midtøsten. Vi har mer enn nok å bekymre oss for.

Så jeg har en omfattende energipolitikk, som virkelig innebærer en kamp mot klimaforandringer. Dette er et alvorlig problem. Jeg støtter en rask overgang til fornybar energi. Jeg mener vi kan være en supermakt i fornybar energi for det 21. århundre, og skape millioner av nye jobber. Men jeg vil også forsikre meg om at vi ikke etterlater noen. Derfor er jeg den eneste kandidaten som fra begynnelsen av har hatt en plan for å revitalisere de kullproduserende områdene. De gruvearbeiderne og deres fedre og bestefedre gravde ut kullet. Mange mistet livet, ble skadet, men de ga oss strøm og drev fabrikkene. Vi skal ikke etterlate dem.

Men prisen på kull synker verden over. Vi må se på dette helhetlig. Det er akkurat det jeg har foreslått.

Anderson Cooper:

– Du har ikke mer tid.

Martha Raddatz:

– Vi har sneket inn et siste spørsmål.

Carl Becker (publikum):

– God kveld. Mitt spørsmål er til dere begge. Uavhengig av retorikken, kan noen av dere si en positiv ting som dere respekterer med den andre?

Martha Raddatz:

– Trump, vil du begynne?

Hillary Clinton:

– Jeg vil i hvert fall fordi jeg mener det er et fair og viktig spørsmål. Hør her, jeg respekterer barna hans. Barna hans er utrolig evnerike og hengivne, og jeg mener det sier mye om Donald. Jeg er ikke enig med så godt som noe som helst han sier eller gjør. Men jeg respekterer akkurat det, og som en mor og en bestemor er det veldig viktig for meg.

Jeg tror dette valget har blitt så konfliktorientert og intenst fordi det er så mye på spill. Dette er ikke en vanlig tid, og dette er ikke et vanlig valg. Vi velger en president som staker ut kursen, ikke bare for de neste årene, men som skal ta noen av de viktigste avgjørelsene både for dette landet og verden. Det er et av de viktigste valgene vi har hatt og det er derfor jeg har forsøkt å komme med så detaljert og spesifikk politikk som mulig, i et forsøk på å fjerne det fra det personlige planet. Derfor håper jeg selv at folk vil undersøke hvor lenge jeg har jobbet for barn og familier, og ser at jeg vil ta med meg dette inn i Det hvite hus og jobbe med det hver dag.

Martha Raddatz:

– Trump?

Donald Trump:

– Jeg anser i hvert fall det hun sa om barna mine for å være et veldig hyggelig kompliment. Jeg vet ikke om det er ment slik, men det er det. Jeg er veldig stolt av barna mine og de har gjort en fantastisk jobb, og vært vidunderlige barn. So jeg anser det for å være et kompliment. Jeg vil si dette om Hillary. Hun gir ikke opp. Jeg respekterer det. Hun er en fighter. Jeg er uenig i mye av det hun kjemper for og jeg er uenig i dømmekraften hennes i mange tilfeller, men hun kjemper hardt og gir ikke opp. Jeg anser det for å være en veldig god egenskap.

Martha Raddatz:

– Takk til dere begge.

Anderson Cooper:

– Jeg vil takke begge kandidatene. Jeg vil takke universitetet. Dette er slutten på debatten.