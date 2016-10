Her er meningsmålingen som får Trump til å smile

For første gang på flere uker leder Donald Trump over Hilary Clinton på en meningsmåling.

Målingen er foretatt av Langer Research Associates for de anerkjente nyhetsmediene ABC News og Washington Post. Den siste uken har avisene fortatt daglige meningsmålinger blant et utvalg amerikanere som har registrert seg for å stemme, og som mest sannsynlig vil benytte seg av muligheten. Målingene viser at mens Clinton hadde overtaket på Trump helt frem til 30.oktober, har han nå gått foran henne med 0,7 prosentpoeng

Trump får 48 prosents oppslutning og Clinton 47 når de spurte i målingen blir bedt om å velge mellom de to. Når to andre kandidater med langt lavere oppslutning blir inkludert, får Trump 46 og Clinton 45.

Den siste uken har Clinton mistet 7 prosentpoeng på denne målingen, skriver ABC News. Spesielt har populariteten stupt etter fredagens uttalelse fra FBI om at de vil etterforske epostkontoen hennes.



Fremdeles liten sjanse til å vinne



Trump har hatt overtaket på Clinton tidligere, men det er flere uker siden sist republikaneren ledet på meningsmålingene. I målingene for Washington Post og ABC har Trump ledet kun én gang tidligere i år, og det var i slutten av mai.

Helt siden den første presidentdebatten, og spesielt etter sine siste sexistiske uttalelser om kvinner, har Trump ligget bak Clinton på de fleste meningsmålinger.

Nate Silver er blant amerikanerne som følger valget tettest. Den anerkjente tallknuseren, som tidligere har forutsett flere valgvinnere med kirurgisk presisjon, skriver i en oppdatering på bloggen sin at Trump tar innpå Clinton. Ifølge et kart han har laget, som sammenligner alle nye meningsmålinger i USA, har Trump fremdeles liten sjanse til å vinne.

Clinton leder fremdeles



Noen av de siste målingene viser at Clinton fremdeles har overtaket, men mange målinger har vist at Trumps oppslutning har økt betydelig siden midten av oktober, da han lå 6 prosentpoeng bak Clinton.

I modellene til statistikeren Nate Silver er det fortsatt minst 74 prosent sannsynlig at Clinton vinner presidentvalget. Hovedgrunnen til at hun ligger såpass langt foran Trump her, er at modellene tar hensyn til at noen delstater er viktigere enn andre for utfallet av valget

* Fredag forrige uke viste en nasjonal meningsmåling utført av Politico at Clinton ledet med tre prosentpoeng foran Trump. Clinton har mistet tre prosentpoeng siden forrige gang den samme målingen ble utført.

* En nasjonal meningsmåling utført av The Times forrige helg viste at Clinton ledet med ett prosentpoeng – nærmere har Trump aldri kommet Clinton på denne målingen.

* En serie målinger utført i vippestater søndag forrige uke viste at Trump har tatt innpå Clinton med ett prosentpoeng fra uken før i stater som kan bli avgjørende for valget.