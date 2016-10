Han skal rette opp Trumps debatt-flause

LOS ANGELES (VG) Donald Trump ble beskyldt for å stille uforberedt til TV-debatt. Visepresidentkandidat Mike Pence (57) har ingen planer om å gå i den fella.

Tirsdag møtes de to visepresidentkandidatene Pence og Hillary Clintons kompanjong, senator Tim Kaine (58) til duell foran TV-seerne.

Kandidatene må ikke bare angripe hverandres politikk og evner, men så tvil om hvor skikket den andres presidentkandidat er til å lede landet.

Store forventninger til Pence

Etter Donald Trumps svake innsats i presidentdebatten stilles det nå store forventninger til makker Mike Pence, som er en dreven debattant. Republikanerne legger også sin lit til at Pence vil klare å legge frem partiets politikk og dermed gjenvinne nølende velgere.

Det blir ikke enkelt. Eksperter venter at Tim Kaine og demokratene vil satse tungt på å angripe Indiana guvernør Pences ekstreme holdninger.

Pence er del av Tea Party-bevegelsen og evangelisk kristen med sterke konservative syn på sosiale spørsmål som abort, likestilling og homofiles rettigheter. Mike Pence har sagt seg enig i Trumps kontroversielle uttalelser om at global oppvarming er menneskeskapt.

I mars i år forsøkte også Pence å hindre syriske flyktninger fra å bosette seg i Indiana, men lykkes ikke.

– Pence virker som et godt menneske men hans politiske ideologi er ikke mainstream. De er ekstreme, sier Florida-senator Bill Nelson til CNN.

Senator Nelson er en av mange eksperter som forventer Kaine vil gjøre alt han kan for å sette fokus på motkandidatens kontroversielle holdninger.

Ifølge Politico vil også Kaine bygge videre på Hillary Clintons angrep mot Donald Trump, som hun mener mangler kompetanse og lederegenskaper.

Kjører «liksomdebatter»



Mike Pence og Tim Kaine trappet ned på kampanjeprogrammet denne uken og ligger i hardtrening før debatten.

Kandidatene har gjennomført utallige «liksomdebatter» hvor Pence og Kaine duellerer mot en stand-in.

Clinton-kampanjen har laget et provisorisk debattcamp i Raleigh, North Carolina hvor Kaine har debattert mot advokat og agent Bob Barnett i rollen som Pence, melder CNN.

Barnett spesialiserer seg på å preppe Det demokratiske partiets visepresidentkandidater og hjalp blant annet Joe Biden før han skulle i ilden mot Sarah Palin i 2008.

– Han vet hva dette går i og er veldig hard, sa Kaine til reportere forrige uke.

Mike Pence bruker Wisconsins guvernør Scott Walker i rollen som Kaine, melder Trump-kampanjen til CNN. Samme kilde melder at Pence har hatt en nøye gjennomgang av sin egen politiske historie i kongressen, for å være ekstra god forberedt på angrep fra Kaine.

I helgen øver Pence hjemme i Indiana.

– Jeg har tørket støvet av gamle bøker fra mine 12 år i kongressen og gjør mitt for at dette skal bli en god debatt om nasjonale og internasjonale saker, sa Pence forrige uke til WUSA9. Han la til at han skal gjøre sitt aller beste.

Den første presidentdebatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump er den mest sette i historien med 84 millioner seere i USA, og det er bare tall fra lineær TV.

Den hittil mest sette visepresidentdebatten fant sted i 2008 mellom Joe Biden og den daværende Alaska-guvernøren Sarah Palin med 69,9 millioner seere.

