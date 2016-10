Geanie (45) står ved Trump: Aldri vurdert å droppe å stemme på ham

ST. LOUIS (VG) De liker ikke Donald Trumps kvinneuttalelser, men disse Trump-supporterne vil likevel gi sin stemme til forretningsmannen.

Klokken 03 i natt norsk tid barker Hillary Clinton (68) og Donald Trump (70) nok en gang sammen i en ny debatt – den nest siste før presidentvalget 8. november.

VG er til stede på Washington University i St. Louis der debatten holdes.

Det er knyttet stor spenning rundt tonen Trump kommer til å legge seg på, og hvordan han vil takle det hele, etter oppstandelsen rundt de lekkede videoopptakene fra 2005 hvor han snakker nedlatende og seksualiserende om kvinner.

– Kommentarene hans var uheldige og vi kan være enige i at de ikke på noen måte var positive for Trump, men de var heller ikke noe vi ikke har hørt i en garderobe eller i en bar, sier Geanie Ames (45) fra St. Louis til VG.

– Forferdelig og krenkende

Vi møter henne utenfor CNNs studio på universitetsområdet, hvor det har samlet seg en stor flokk støttespillere av Hillary Clinton. Det er imidlertid langt mellom Trump-tilhengerne. Ames er hjemmeværende, men jobber nå frivillig for Trump-kampanjen. I hånden holder hun en rosa plakat hvor det står: «Women for Trump».

– De ordene ble sagt av en sivil mann. Han var ikke folkevalgt, sier 45-åringen og fortsetter:

– Var uttalelsene forferdelige? Ja. Syntes jeg at de var krenkende? Absolutt. Sa han unnskyld? Ja. Tok han ansvar for det? Ja.

Ames forteller hennes tenåringssønner og ektemann har sagt ting om kvinner som hun aldri vil høre igjen, men at de har sagt unnskyld og tar ansvar for det – slik som Trump.

– Kan en mann som kan bli USAs neste president si slike ting?

– Ja, fordi han er en mann som har skaffet jobber, skaffet vekst og skaffet forretningssans, så når han beklager og tar ansvar for det så viser han anger, sier hun og legger til:

– Det er all denne snakken om å ta i det ene eller andre. Kan man stemme på noen som gjør det? Ja, fordi jeg vil ha suveren kapitalisme, færre reguleringer og færre skatter.

– Har du vurdert ikke å stemme på Trump etter videoen?

– Nei, aldri. Ikke en eneste gang.

LIKER IKKE: Studenten James Theofilos (21) kaller videoen med Trumps uttalelser om kvinner forkvaklet. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Forkvaklet

James Theofilos (21) fra West Palm Beach, som er student ved Washington University i St. Louis, kaller Trumps uttalelser i 2005 «upassende».

– Men slik jeg ser på det – dette skjedde for elleve år siden. Jeg sier ikke at han har forandret seg, men jeg føler at folk bryr seg mer om hva han sa for elleve år siden enn hva andre kandidater gjør, sier 21-åringen og legger til:

– Videoen er veldig forkvaklet. Det er ikke greit. Han burde ikke å lov å si slike ting, og bør få trøbbel for det. Men handlinger er sterkere enn ord når det kommer til politikk.

Florida-mannen har Trumps røde «Make America Great Again»-caps på hodet.

– Har du vurdert ikke å stemme på ham?

– Ja, faktisk. men jeg skal fortsatt stemme på ham. For som jeg sa – det er langt mer viktige ting enn noen ord for elleve år siden.

NOE TVILENDE: JJ Tomlin (t.h) tror at han fortsatt kommer til å støtte Trump, under tvil. Her sammen med kameraten Zack Schuler. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Fortsatt bedre enn Hillary

Markedsføringsstudenten JJ Tomlin (21) fra Nashville også støttespiller av forretningsmannen fra New York.



– Det er åpenbart ganske sjokkerende og umulig å forsvare, så han må åpenbart være veldig ydmyk i kveld. Vi får se om han kan snu det, men det er ikke sannsynlig nå.

21-åringen sier at han, på tross av uttalelsene, trolig kommer til å gi sin stemme til Trump.

– Jeg er ingen fan av kommentarene, men han er fortsatt bedre enn Hillary på dette tidspunktet. For meg er det på en måte som det minste av to onder med Clinton og Trump. Jeg tror ingen er fornøyd med valget slik det er nå.

