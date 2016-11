Frykter mer rasisme med Trump som president

SAN MARCOS, TEXAS (VG) I kjølevannet av at Donald Trump ble valgt til USAs president har det blitt meldt om en rekke hendelser med rasistiske undertoner over hele landet.

– Dersom jeg skal være ærlig så tror jeg dette blir mer vanlig nå, sier Alexia Dixon (19) til VG.

– Jeg tror mange av de meste ekstreme tilhengerne til Trump nå har mer selvtillit til å tro de kan komme unna med rasisme. Det er på grunn av retorikken han selv brukte mot minoriteter i valgkampen, legger Deandre Edwards (19) til.

Det afroamerikanske kjæresteparet fra Houston studerer begge på Texas State University i San Marcos. Dette er et av flere hundre steder det siden valget av Donald Trump har blitt rapportert om rasistiske hendelser. Her ble det hengt opp flyers en rekke steder på universitetsområdet med truende innhold:

«Nå som vår mann Trump er valgt, og republikanerne styrer både Senatet og Representantenes hus, er det på tide å organisere tjære og fjær årvåkne grupper som arresterer og torturerer de avvikerne av noen universitetsledere som sprøyter ut alt dette mangfold-søppelet».

Også andre flyers med lignende innhold ble hengt opp rundt om.

– Det er skremmende at dette skjer, sier Dixon, som ruslet rundt på et søndagsstille universitetsområde i bare tøflene.

Clinton: Derfor tapte jeg

«Make America White Again»

Eksempelet fra Texas State University var bare et av mange fra hele landet. Organisasjonen Southern Poverty Law Center, som jobber mot hatkriminalitet, registrerte over 200 lignende tilfeller i løpet av de første tre dagene etter forrige ukes valg.

Nettstedet Buzzfeed er et av flere som har samlet samen en rekke eksempler. De er mange, og de er stygge.

På en videregående skole i Minnesota har noen skrevet «Og back to Africa» og «Fuck Niggers» sammen med blant annet «Trump» og «Make America Great Again» på do-vegger.

I New York stat hadde har noen tagget «Make America White Again» sammen med et hakekors på en murvegg.

På Universtity of Michigan skal en kvinnelig student ha blitt oppsøkt av en mann som truet med å tenne på hijaben hennes dersom hun ikke tok den av.

For å nevne noen.

Oversvømt av henvendelser

Southern Poverty Law Center er sjokkert over omfanget. Bare på torsdag fikk de over 80 rapporter.

– Da vi kom på kontoret den dagen var vi oversvømt av henvendelser. Man opplever bare ikke at 80-90 mennesker tar kontakt på en og samme dag for å rapportere om ting som har hendt dem. Det er veldig uvanlig, sier Heidi Beirich, ved senteret, til US News.

Som Deandre Edwards mener hun de som står bak rasismen er folk som har fått mot til å si og gjøre disse tingene på grunn av valgresultatet og Trumps retorikk.

– Dessverre har Trumps rasistiske, antisemittistiske, fremmedfiendtlige og kvinnehatende språk gjort det akseptabelt å gjøre de tingene Andrew Anglin (en nynazistisk Trump-supporter som ønsket å skape frykt red.anm.) etterlyser. Trump må fordømme dette, sier Beirich.

Cristina Jimenez Moreta, direktør for United We Dream, en gruppe som jobber for immigranters rettigheter, mener at minoriteter i USA er under angrep.

– Vi kan være på vei inn i en tid der selve vår eksistens er en handling av sivil ulydighet, sier hun.

– Et steg tilbake i tid

I Texas etterforsker universitetspolitiet flyersene som ble hengt opp, opplyser universitetets president Denise M. Trauth på deres hjemmesider.

– Vi oppfordrer våre studenter til å snakke fritt og åpent, men vi forventer at de gjør det på en sivilisert måte. Trusler hører ingen steder hjemme, verken på universitetsområdet, eller i et fritt samfunn, sier Trauth.

STUDENT: Karishma Patel forteller at det er få på universitetet hennes som støtter innholdet i flyersene som ble delt ut. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Karishma Patel (18) er en annen student ved Texas State University. Den unge kvinnen med indiske foreldre synes det er latterlig av folk å henge opp slike flyers. Også hun mener Trump må ta sin del av ansvaret etter retorikken han brukte i valgkampen mot blant annet mot latinamerikanere og muslimer.

– Dette er egentlig noe vi var ferdig med for mange år siden. Det føles som om vi som nasjon tar et steg tilbake. Jeg er skuffet, sier Patel, som studerer internasjonale forhold.

Trump-velger: – Tror han er uforutsigbar

Hun mener hendelsene rundt om i landet nå er utøving av såkalt «hvit makt».

– Dersom vi ikke straks får en slutt på den syklusen som nå har startet er jeg redd for at både jeg og andre som ikke er hvite får oppleve mer rasisme.

Både Patel og kjæresteparet Dixon og Edwards oppfordrer den kommende presidenten til å være sitt ansvar bevisst.

– Han bør komme ut og unnskylde retorikken sin, og forklare at det ikke var slik han mente ting, men jeg tror ikke det kommer til å skje, sier Edwards.

I et 60minutes-program søndag sier Trump at han fordømmer tilhengere som trakasserer afroamerikanere, latinamerikanere og homofile.

– Jeg blir trist når jeg hører historier om trakassering etter valget. Om det kan hjelpe, vil jeg si direkte til kamera: Slutt med dette, sier han.



