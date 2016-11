Forstå valget i USA på to minutter

538 menn og kvinner skal avgjøre hvem som blir den neste presidenten i verdens mektigste land.

Når amerikanerne går til urnene 8. november, stemmer de ikke formelt sett på den kandidaten de ønsker skal bli USAs neste president.

I stedet stemmer de på valgmenn, som i sin tur peker ut den neste presidenten. Valgmennene har på forhånd forpliktet seg til å stemme på en bestemt kandidat.

Det såkalte valgkollegiet, «electoral college», består av 538 valgmenn fordelt på 50 delstater, pluss Washington D.C.

Hvor mange valgmenn hver delstat har, avhenger av folketallet i delstaten.

California, med flest innbyggere, har 55 valgmenn. Wyoming og Alaska har tre.

Når en kandidat vinner i en delstat, får han eller hun alle valgmennene i den delstaten. Idet en kandidat har fått 270 valgmenn eller fler, er vedkommende sikret seieren.

Slaget om vippestatene



På forhånd er det så godt som gitt hvem som kommer til å vinne rundt 40 av delstatene. Der står én av kandidatene så sterkt at det ikke gir mening for motstanderen å legge mye innsats i å drive valgkamp der.

Det viktigste slaget om å oppnå de 270 valgmannsstemmene står dermed i hovedsak i 10–15 såkalte vippestater. I disse statene er det er åpent om det blir republikansk eller demokratisk seier.

Hvilke stater som er vippestater varierer noe fra valg til valg. I år har Ohio, Florida, Nevada, Virginia, New Hampshire, Colorado, Iowa og Pennsylvania blitt fremhevet som vippestater.

Ulikt antall stemmer



Det står atskillig flere velgere bak én valgmannsstemme i California, USAs mest folkerike delstat, enn det gjør i Wyoming. Skjevfordelingen skal sikre at også tynt befolkede delstater har en viss politisk innflytelse.

Det er også verdt å merke seg at to stater avviker fra regelen om at «vinneren tar alt». I Maine og Nebraska fordeles valgmenn prosentvis mellom kandidatene.

Selv om valgmennene på forhånd har lovet å gi sin stemme til en bestemt kandidat, har det hendt at valgmenn har stemt på andre. I 1863 nektet for eksempel 23 valgmenn fra Virginia å holde sitt løfte om å stemme på Richard M. Johnson, på grunn av et rykte om at han var ugift samboer med en svart kvinne.

Vinneren tar ikke alt



Det amerikanske valgsystemet fører til at det ikke nødvendigvis er den kandidaten med flest stemmer som vinner valget. Det så vi sist et eksempel på i år 2000, da republikanernes George W. Bush vant over sin motkandidat Al Gore.

I USA sett under ett fikk Gore en halv million flere stemmer enn Bush. I prosent var fordelingen slik: 47,87 prosent av de avgitte stemmene gikk til Bush, mens Gore fikk 48,33 prosent. Men Bush vant i 30 delstater, og fikk 271 valgmannsstemmer, mot Gores 266.

Det er imidlertid svært uvanlig at kandidaten med flest stemmer kommer dårligst ut i valgmannskollegiet. Da dette skjedde i år 2000, hadde det ikke skjedd siden 1888.

