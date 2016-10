Forfattere: Tror aldri Trump vil offentliggjøre skattetallene

NEW YORK (VG) Michael d'Antonio og Timothy O'Brien har begge skrevet bøker om Donald Trump. De tror han kommer til å kjempe hardt mot at velgerne skal få se hans selvangivelse.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump (70) har lenge vært under hardt press for å offentliggjøre sin selvangivelse for at offentligheten skal få innsyn i hvor mye skatt han har betalt og hvor rik han er.

Natt til søndag norsk tid nådde presset nye høyder da storavisen New York Times avslørte at forretningsmannen fra New York kan ha unngått å betalt føderal inntektsskatt i 18 år.

Følg med i VGs direktestudio for alt om presidentvalget

Årsaken er at dokumenter avisen har fått innsyn i viser i at Trump i 1995 tapte 916 millioner dollar. Skatteeksperter opplyser at han dermed har stått fritt til ikke å skatte av inntekter tilsvarende dette beløpet i de påfølgende 18 årene.

I en Twitter-melding søndag slår Trump tilbake. Han skriver: «Jeg kjenner våre kompliserte skattelover bedre enn noen annen presidentkandidat, og jeg er den eneste personen som kan fikse dem».

– Jeg tror Trump aldri kommer til å offentliggjøre tallene, sier den Pulitzer Price-vinnende journalisten og forfatteren Michael d'Antonio til VG.

Clinton i lekket lydklipp: – Sanders-tilhengere bor i foreldrenes kjeller

– Vil prøve å komme unna

Da han skrev boken «Sannheten om Trump» møtte han forretningsmannen flere ganger.

– Jeg tror at han forsøker å finne ut om det er nødvendig eller ikke. Slik Donald opererer, så tenker han at dersom han kan komme seg unna så vil han prøve det, fortsetter d'Antonio.

Giæver kommenterer: Trumps tunge uke

Han sier at han gjentatte ganger under møtene at Trump forsøkte å skryte av sin rikdom og suksess.

FORFATTER: Michael d'Antonio. Foto: Toni Raiten

– Jeg tror at han foretrekker å snakke om hvor rik og barmhjertelig han er, men han vil ikke offentliggjøre noen dokumenter som viser sannheten. Min mistanke er at han ikke er så rik som han påstår, at hans skattetall viser at han ikke bidrar så mye til veldedighet og at han ikke er så rik som han lar folk tro.

– Hvilke av de tre tror du vil bli mest skadelig for ham?

– Jeg tror at alle er dårlige for ham, men for hans eget ego vil det å ikke være så rik som han påstår det mest forstyrrende for Donald.

Offentliggjort: Clinton avslørte hvor mye hun betalte i skatt

Ble saksøkt av Trump

Nettopp det fikk forfatteren av boken «TrumpNation: The art of being Donald», Timothy O'Brien, kjenne.

– Trump saksøkte meg for en påstand om at han ikke hadde så høy formue som han påstod, sier O'Brien til VG og legger til at de fikk innsikt i hans tall, men sier at han ikke kan fortelle om det han fikk vite.

Trump tapte senere søksmålet. Forfatteren tror heller ikke at forretningsmannen kommer til å offentliggjøre skattetallene før presidentvalget 8. november.

– Jeg tror det er flere grunner til at han ikke vil gjøre det. Fordi da får folk se hva hans rikdom egentlig er.

USA Today advarer leserne: – Ikke stem på Trump

Frivillig

Michael d'Antonio mener at alle de tre aspektene. å ikke være så rik som han påstår, ikke gi mye til veldedighet og ikke betale mye i skatt, vil være svært skadelig i velgernes øyne.

– Republikanerne har en tanke om at de rike skal bidra gjennom veldedighet, og det er et av deres argumenter mot skatt: At folk frivillig skal bidra til samfunnet og at man skal stole på at de rike gjør det. Dersom det blir avslørt at Trump er en milliardær som bare gir pennys, så vil det være svært skadelig for hans omdømme, sier d'Antonio og fortsetter:

– Og velgerne vil bli bekymret dersom de ser at Donald Trumps skatteprosent er mye lavere enn deres egen.

Lest denne? Trump ville ha norske Angelina (10)

– Trump er et geni



To av Trumps støttespillere, tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani og New Jersey-guvernør Chris Christie, sa begge søndag at Trump er smart dersom han har unngått å betale føderal inntektsskatt.

– Sannheten er at han er et geni, sier Giuliani.

I et intervju med TV-kanalen NBC søndag sier han at dersom Trump ikke hadde utnyttet denne skattefordelen, kunne han ha blitt saksøkt av sine samarbeidspartnere og aksjonærer. Han mener for øvrig fattige folk kan dra nytte av den samme regelen.

– Det er også smutthull, mener han.

Også Christie mener saken viser at Trump er et geni og tjener til hans fordel. Selv skrev Trump på Twitter søndag at han kjenner landets komplekse skatteregler bredere enn noen andre som har stilt til valg som president, og at han er den eneste som kan «fikse dem».