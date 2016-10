Florida er den viktigste vippestaten: Her må Donald Trump vinne

KISSIMMEE/SANFORD/PALM BEACH (VG) Donald Trump og Hillary Clinton reiser Florida på kryss og tvers. Det er duket for en ny valgthriller i den viktigste vippestaten i presidentvalget.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Valgmøte på formiddagen i en by, deretter privatfly til neste valgmøte noen timer senere i en annen by. Slik har timeplanen sett ut for Donald Trump (70) og Hillary Clinton (69) denne uken.

Rivalene har vært i den kritisk viktige vippestaten Florida samtidig i den siste innspurten før valget 8. november.

Se VG-fotografens bilder fra den viktige vippestaten

VG var tirsdag til stede da Trump møtte sine tilhengere på rullebanen på Sanford flyplass like nord for Orlando. Onsdag fulgte vi Hillary Clinton på hennes valgmøte i rikmannsbyen Palm Beach.

– For Trump er Florida kritisk. Jeg vil si at både Florida og Ohio nå er delstater Trump er nødt til å vinne for å kunne vinne valget, sier professor i statsvitenskap, Brian Gaines ved University of Illinois til VG.

Professor Donald P. Green er enig.

– Trump kan ikke vinne uten Florida, Nord-Carolina og Ohio. Å tape i Florida alene kan koste ham seieren fordi det er lite trolig at han klarer å vinne Pennsylvania, Michigan, Wisconsin eller Minnesota.

Trump opp i ledelsen

En Upshot-måling fra Florida, som ble publisert i The New York Times i ettermiddag, viser at Donald Trump får 46 prosent prosent oppslutning, mens Hillary Clinton får 42 prosent.

I en annen meningsmålingen fra Florida, gjennomført for NBC News og Wall Street Journal, som ble publisert i dag leder Clinton med 45 prosent, mens Donald Trump har 44 prosent.

Se gjennomsnittet av meningsmålinger i de viktgiste vippestatene under denne saken.

Les også: – FBI-direktøren har gjort en megatabbe

MARATON: I likhet med Trump reiste Clinton på kryss og tvers av Florida i tre dager for å møte velgere. Her er hun på vei inn på et valgmøte i Palm Beach. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Det kommer til å bli tett, sa Clinton da hun talte til drøye 500 velgere i en gymsal i Palm Beach.

Tett var det også under forrige presidentvalg. Da var Florida den eneste delstaten hvor det var mindre enn ett prosentpoeng som avgjorde seieren, som gikk til Barack Obama (50,0 prosent) over Mitt Romney (49,1 prosent).

Giæver kommenterer: Den venstrevridde trumpismen

Fra talerstolen i Palm Beach minnet Clinton om hva som skjedde her i 2000, da stemmene måtte telles om og det etter en måned med telling og juridisk strid kun var 537 stemmer som skilte mellom Al Gore og George W. Bush – i sistnevntes favør.

HØYTIDELIG: Her synges nasjonalsangen før Donald Trumps valgmøte. Foto: Thomas Nilsson/VG

Florida er den mest befolkede av årets vippestater – og dermed er premien også den største: Flest valgmenn. Siden andre verdenskrig har befolkningstallet eksplodert her – og antall valgmenn har steget fra åtte til dagens 29.

Lest denne? Norske Kjetil (30) flyr for Trump

Tilstrømming fra Puerto Rico

Hovedårsaken til at delstaten svinger er den varierte type mennesker som strømmer til: Cubanere, pensjon, arbeidere ved Disneyland – og i det siste: Svært mange puertoricanere.

På grunn av Puerto Ricos økonomiske krise flytter rundt 1000 familier derfra til Florida hver måned. Siden den karibiske øya tilhører USA, er innbyggerne der allerede amerikanske statsborgere og har stemmerett på fastlandet. Bor man i Puerto Rico kan man kun stemme i primærvalget – ikke ved presidentvalget.

Få innsikt: Latinamerikanere kan avgjøre valget

LANG, LANG REKKE: Tre timer før Clinton gikk på scenen så det slik ut utenfor gymsalen hun holdt valgmøte Foto: Thomas Nilsson/VG

Siden forrige valg i 2012 har velgermassen i Florida økt med 436.000 personer – hvorav latinamerikanere står for 76 prosent av veksten. Det har skapt et problem for Trump, som sliter med å få minoriteter med på laget.

Mange av puertoricanerne flytter til de sentrale delene av delstaten, særlig til byen Kissimmee.

– Jeg har allerede stemt – på Hillary Clinton, sier Jossany Cordero (43) til VG.

Vi møter henne på Puerto Rico's Cafe hvor hun jobber. Hun forteller at hun er partiuavhengig, men syntes ikke det var vanskelig å bestemme seg i år.

– Jeg tror det er det beste akkurat nå, fordi Trump ikke er bra for USA. Han kommer til å bli en pine for alle utlendinger.

Lest denne? Dette må til for at Trump skal vinne valget

STEMMER PÅ CLINTON: Jossany Cordero (43) fra Puerto Rico har allerede stemt på Hillary Clinton. Foto: Thomas Nilsson/VG

Trump-velgere: Tror ikke på meningsmålingene

– Velger den minst dårlige

43-åringen sier at det på kafeen snakkes mye om politikk rundt bordene i disse dager.

– Veldig mange av puertoricanerne jeg kjenner her sier at de kommer til å stemme på Hillary.

Lest denne? De nekter å anerkjenne en Clinton-seier

Hipolito Barges (33) fra Puerto Rico jobber på en frisørsalong i samme by. Også han kommer til å gi sin stemme til Clinton, men han er langt fra overbevist om at hun blir en god president.

MISFORNØYD: Frisøren Hipolito Barges (33), opprinnelig fra Puerto Rico, er ikke imponert over årets presidentkandidater. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Jeg føler at vi må velge mellom dritt, så jeg må prøve å velge den minst dårlige. Trump er alt for uerfaren, sier 33-åringen og sier at hans stemme er mer en stemme mot Trump enn for Clinton.

Professorene Gaines og Green sier at Clinton kan tape Florida og fremdeles vinne valget.

– Hvis hun for eksempel vinner Nord-Carolina, Pennsylvania, Colorado, Wisconsin og New Hampshire, så kan hun tape Florida, sier Gaines.

Green sier at Clinton kan seire til tross for at hun mister enten Florida, Nord-Carolina, Ohio eller Iowa.

– Men da er hun nødt til å vinne Nevada eller New Hampshire, og resten av Midtvesten og Colorado.



Les også: Kvinnene flykter fra Trump