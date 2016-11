Fjerner Trump-skilt fra bygninger i New York

Årsak: Flere beboere sier de skammer seg over å bli assosiert med USAs neste president.

Til sammen rundt 600 av dem som bor i tre skyskrapere i Trump Place i New York har skrevet under på et opprop om at de ikke liker å bo på et sted som assosieres med Donald Trump.

Les også: Trump-spøk går viralt

Nettoppropet begynte å sirkulere for flere uker siden etter at videoen der Trump kom med kontroversielle uttalelser om kvinner, ble offentliggjort.

Tirsdag ble det klart at selskapet som eier skyskraperne med 1325 leiligheter, vil fjerne gullbokstavene som danner navnet Trump Place fra bygningene i løpet av et par dager.

Les også: Her er brexit-generalen i Trump Tower

– Det er på tide. Vi føler avsky etter resultat av dette presidentvalget, sier Majorie Jacobs, som har bodd i en av bygningene i fem år.

En talskvinne for Trumps overgangsteam sier i en kommentar at bygningen vil miste verdi når man fjerner Trump-navnet.

Les også: Han kan bli USAs neste utenriksminister