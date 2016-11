Fem ting du må vite for å snakke om Trump i lunsjen

Fembarnsfar. Forretningsmann. PR-geni. Påtroppende president. Her er de viktigste tingene du må vite om USAs neste leder.

Før, under og etter det amerikanske presidentvalget har VG skrevet titusenvis av tegn om mannen som natt til onsdag ble valgt til å erstatte Barack Obama i Det hvite hus.

Her er en rask oversikt over de viktigste tingene du burde vite om USAs blivende president:

1. Hvem er han?

Donald John Trump ble født i New York for 70 år siden. Han er gift med Melania og har totalt fem barn med tre forskjellige kvinner.

Med sine PR-evner, stå på-vilje og ekstravagante pengebruk bygde han seg opp, med litt starthjelp fra sin søkkrike far, som en av USAs største innenfor eiendomsutvikling og kasinovirksomhet.

På 2000-tallet surfet han inn i folks hjem på realitybølgen med programmet «The Apprentice», der forretningsmenn og –kvinner knivet om å bli kåret til den beste. Taperne ble kalt inn på Trumps kontor, der han leverte varemerke-replikken «You're fired!»

De siste årene etablerte han seg også som en ivrig samfunnskommentator, innenfor felter som økonomi, politikk og underholdning med sine «rett fra levra»-utspill.

Nå har kongen av New York snakket seg inn i Det hvite hus.

2. Hvorfor er han kontroversiell?

Trump har markedsført seg som en frittalende presidentkandidat som ikke har hatt noe imot å fornærme motkandidater, kjendiser, kvinner, minoriteter eller handikappede.

Blant de mest omtalte er utspill som at han vil nekte alle muslimer innreise i landet, at han ikke vil garantere NATO-land hjelp hvis de blir angrepet og uttalelsen om at meksikanske flyktninger består av narkomane og voldtektsmenn.

3. Hva står han for?

Under valgkampen har Trump lansert mange nye og til dels kontroversielle løsninger på hvordan han, ifølge sitt eget valgkamp-motto, skal «Make America great again».

Den kommende presidenten vil doble USAs økonomiske vekst med et kraftig skattelette (skattekutt på opptil 10 billioner dollar) og mindre offentlig regulering.

Han planlegger også å utvikle en utenrikspolitikk som er bygget på amerikanske interesser, blant annet ved å ruste opp forsvaret, tvinge allierte til å betale for fellesskapet og å lage en langsiktig plan for å stoppe radikal islamisme.



70-åringen har også lansert en omfattende plan for hvordan han vil hindre ulovlige innvandre fra å komme inn i USA, som blant annet går ut på å bygge en mur mot Mexico og å nekte visse innbyggere visum.

4. Hvorfor vant han?

Selv om alle meningsmålinger pekte på Hillary, ville USA ha Trump. Eksperter har pekt på at milliardæren har satt søkelyset på problemer og oppfatninger man finner blant den fattige middelklassen i landet.

Mens Clinton gjorde det best blant kvinner og unge, kapret Trump stemmer fra menn, velgere med lav utdanning og personer over 45 år, ifølge flere valgdagsmålinger.



Forretningsmannen tapte stort blant minoritetsvelgere, men han sikret presidentjobben ved å vinne flere avgjørende vippestater. Et eksempel på dette er nøkkelstaten Florida, der Trump overraskende endte opp med å stjele rundt 31 prosent av de latinamerikanske stemmene.

5. Hva skjer når Trump flytter inn i Det hvite hus?

Donald Trumps tilværelse ble snudd på hodet umiddelbart etter at valgseieren var et faktum. Nå har mannen som av Secret Service blir titulert med kodenavnet «Mogul» 75 dager på seg til å planlegge hvem han vil ha rundt seg av ministere og rådgivere.

Han vil i løpet av kort tid motta de samme sikkerhetsvurderingene som Obama blir briefet om. I mellomtiden har Trump allerede snakket om noe av det han vil gjøre i sine første 100 dager i presidentstolen:

Vedta de største skattekuttene siden Reagans tid, fjerne «jobbdrepende» reguleringer, beskytte religiøs frihet, gjenoppbygge militæret, avskaffe Obamacare og stoppe innvandring fra «terror–tilbøyelige» land.

– Vi har en stor økonomisk plan. Vi skal doble veksten og ha den sterkeste økonomien i verden. Samtidig skal vi gå overens med alle land som er villige til å gå overens med oss, sa Trump i seierstalen sin natt til onsdag.

Den 20. januar blir det hele offisielt når Donald Trump blir sverget inn som USAs 45. president.