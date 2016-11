PHILADELPHIA (VG) Følelsesladet og utmattet setter Hillary Clinton-supportere punktum for århundrets presidentvalgkamp.

VGs USA-KONTOR Camilla Bjørn Ta kontakt og følg meg på: E-post: camillab@vg.no Facebook: Facebook.com/cbjorn Twitter: @CamillaBjorn Instagram: @camillabjorn

– Vi har flere mennesker med sunn fornuft i dette landet, enn motsatt. Og de kan forskjellen på rett og galt. Hun har rett, Trump tar feil, sier Rich Howell (60) til VG.

Han er representant for maskinistenes fagforening og har på seg vernehjelmen med Clinton-klistremerker når han går inn på byplassen i Philadelphia i Pennsylvania.

Få siste nytt i VGs valgstudio

Etter en omfattende sikkerhetssjekk er de mange tusen publikummerne samlet foran murbygget Independence Hall – fødeplassen til USAs uavhengighetserklæring og landets grunnlov.

Trump-velgere: Dette gjør vi hvis han taper

Ikke i tvil

Fra scenen skal Hillary Clinton natt til tirsdag norsk tid takke av en lang og tøff valgkamp med stjernespekket folkefest.

President Barack Obama og kona Michelle, Bill Clinton og datter Chelsea samt artister Bruce Springsteen og Bon Jovi vil en gang for alle vise at demokratene ikke leker valgkamp. Spesielt ikke når motstanderen heter Donald Trump.

– Jeg er helt sikker på at Hillary vinner. Det er ingen tvil. I kveld er en feiring rett og slett, fortsetter Philadelphia-mannen.

Bakgrunn: Her står slaget om å bli USAs 45. president

– Vi er fagforeningsfolk. Clinton står sterkt bak oss og vi backer henne. Trumps påstander om å være arbeidernes mann er tull, han kjemper mot fagforeningene sine, sier William Zeb (58).

Begge innrømmer at det var en lettelse at FBI endelig la e-postsaken død sent søndag kveld.

– Men de har etterforsket den kvinnen i snart to år, og kommer til fortsette så lenge hun er president. Jeg tror folk flest som støtter henne driter i det, ler Zeb.

Slik ble de Trump og Clinton kjemper: Les livshistoriene deres

– Spenning i luften

Folkemengden var lykkelige men også slitne. Det fleste VG snakket med er lykkelige for at den over et år lange valgkampen er over.

– Vi trenger en pause nå. Det har vært slitsomt, sier Zeb og Howell.

Blant publikum var tannlegen Rajwant Singh (55) spesielt rørt før Clinton skulle på scenen. Han har kommet fra Washington DC for å jobbe frivillig for kampanjen.

– Hun er god til å sørge for at USA omfavner alle etnisiteter og samfunn. En leder om samler oss. Det er viktig at USA ser på sitt mangfold som en styrke, ikke en svakhet, sier Singh til VG og legger til:

– I går gikk jeg dør til dør og oppfordret folk til å stemme, responsen var veldig god. Vi feirer i kveld. Vi føler at tiden er kommet for at verden og USA skal få en kvinnelig leder, sier han.

Trump-velgerne: Derfor stemmer vi på Donald Trump

Venninnegjengen Michele McKeone, Marlee Finkle og Tiffany Taylor har sier kvelden er følelsesladet.

SLITNE: Marlee Finkelstein, Tiffany Taylor og Michele McKeone har møtt opp for Clinton-innspurten ved Independence Hall i Philadelphia, Pennsylvania. Foto: Lech Klaudia , VG

Ikke bare fordi de ser frem til å få sin første kvinnelig president, men fordi de skal høre president Obama tale for «siste gang» før en ny president velges.

– Det er en spenning i luften, jeg tror alle kjenner det og tror i hjertene sine at hun vinner, sier McKeone.

– Min eneste frykt er at ikke mange nok demokrater stemmer, sier Finkle.

– Jeg har banket på mange nok dører på vegne av Clintons kampanje og møtte så mange Trump-supportere at jeg ikke klarer å tro vi vinner, før jeg ser det, sier en kvinne før hun forsvinner innover i folkemengden.

VG reiste tvers over USA: På jakt etter Trumps Amerika

Clinton i tet

På valgkampens siste dag holdt Hillary Clinton valgmøter i Michigan og Pennsylvania før punktum ble satt ved midnatt i Nord-Carolina. Dette er alle delstater demokratene frykter står i fare for å glippe til fordel for Donald Trump.

Finansmannen trenger å vinne et par av de tradisjonelt demokratiske delstatene for å samle de magiske 270 valgmennene som trengs for å komme til Det hvite hus.

I Pennsylvania har hun et 1,9 prosentpoengs ledelse over Trump i kampen om delstatens viktige 20 valgmenn, ifølge RealClearPolitics.

Hillary Clinton har også en nasjonal ledelse på 2 prosentpoeng over Trump i RealClearPolitics' gjennomsnitt av de siste meningsmålingene i USA.