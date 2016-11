FBI henlegger e-postsaken mot Hillary Clinton

FBI har ikke funnet noen bevis og avslutter etterforskningen av Hillary Clintons e-poster.

– Vi har gjennomgått all kommunikasjonen som var til eller fra Hillary Clinton mens hun var utenriksminister, og basert på denne gjennomgangen har vi ikke endret vår konklusjon som vi kom til i juli angående Clinton, sier FBI-direktør James Comey i et kort brev til Kongressens medlemmer.

Trump tordner

I brevet Comey skrev til Kongressen søndag, står det at FBI har avsluttet granskingen og at det ikke er noen grunn til å endre beslutningen om at det ikke skal reises tiltale mot Clinton, skriver NTB.

Og slik har Trump reagert på et valgkamparrangement i Minnesota:

– Hillary Clinton vil være under etterforskning lenge for hennes gjentatte forbrytelser mot vår nasjon, vårt folk og vårt demokrati. Det vil trolig ende i en rettssak, men dere må forstå: Systemet er manipulert og hun blir beskyttet, sa han.

Fredag 28. oktober opplyste FBI-sjef James Comey kongressen om at det var funnet nye e-poster som kunne være relevante for etterforskningen av Clintons bruk av en privat e-postserver.

Etter offentliggjøringen falt Clinton på målingene.

– Vi er glade for at FBI-direktøren har fått bekreftet konklusjonene han kom fram til i juli, slik vi trodde han kom til å gjøre. Og vi er glade for at saken nå er løst, uttaler Jennifer Palmieri, talsperson for Clinton-kampanjen.

Rystet av FBI-utspill



De nye epostene ble angivelig funnet på en PC som tilhørte den skandaliserte eks-politikeren Anthony Weiner og hans nå fraseparerte kone Huma Abedin, en av Clintons nærmeste rådgivere.

Valgkampen i USA ble i forrige måned rystet da FBI-direktøren annonserte at de hadde oppdaget eksistensen av en stor mengde e-poster som «forekom relevant» i tilknytning til FBIs etterforskning av Clintons bruk av en privat e-postserver mens hun var utenriksminister.

Hillary Clinton har i tiden etter FBI-nyheten stupt på meningsmålingene, og motkandidaten Trump har fått tilsvarende oppgang.

Søndag var de to like store – med en liten Trump-ledelse på flere målinger.

Ingen sak mot Clinton



FBI-sjef Comey annonserte i juli at byrået hadde konkludert med at ingen krim-tiltale ville bli reist mot Clinton, selv om han beskrev hennes e-postbruk som ekstremt skjødesløs.

FBIs undersøkelser, slik de var presentert i juli, viste at det var sendt hemmeligstemplet informasjon gjennom den private serveren, og at Clinton ikke hadde overlevert all sin arbeidsrelaterte e-postutveksling.

Men det ble ikke funnet bevis for at dette var gjort med den hensikt å begå noe lovbrudd i henhold til listeføring av kommunikasjonen, eller brudd når det kom til å beskytte sensitivt materiale.

Siden det ikke kunne fremføres noe bevis for at e-posttabbene var begått med viten og vilje, og dette er et krav for å reise påtale, ble slutningen at det ikke ble reist noe anklage om kriminelt lovbrudd mot Hillary Clinton.

