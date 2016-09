Fansen mener NBC ødela for Trump

Trump-tilhengere og flere konservative medier mener tirsdagens debattleder Lester Holt var for snill med Hillary Clinton (68) - og klart mer kritisk mot den republikanske presidentkandidaten.

Etter den første av totalt tre presidentdebatter natt til tirsdag, der eksperter utropte Clinton som en klar vinner, har flere reagert på det de mener er forskjellsbehandling fra debattlederen, NBC-ankeret Leslie Holt.

«Lester hørte åpenbart klart og tydelig på ropet fra sine liberale mediekolleger om å være tøff med Trump – og myk overfor Hillary», skriver Brent Bozell, lederen for den Trump-vennlige organisasjonen Media Research Center, i en uttalelse gjengitt av CNN.

I helgen gikk også Trump (70) til angrep på Holt, da han beskyldte han for å være demokrat og at han dermed ville gi Clinton fordeler. Tirsdag ble det imidlertid kjent at Holt har registrert seg som republikaner.

HYLLER HOLT: Donald Trump håndhilser på NBC-debattleder Lester Holt før tirsdagens debatt. Etter debatten roser Trump nyhetsankeret opp i skyene. Foto: Justin Sullivan , AFP

Den konservative TV-stasjonen Fox News stiller følgende spørsmål etter presidentdebatten:

– Var det der Lester Holts audition for å kapre stillingen som Hillarys pressetalsmann?

«Svak og impotent»

Det konservative nettstedet Drudge Rapport hadde tirsdag et hovedoppslag med tittelen «Lester Holt: Den tredje debattant?», der de hevder at Clinton og Holt tilsynelatende vekslet seg imellom med å angripe Trump under debatten.

Både nettstedet og Trump selv er kritiske til at NBC-ankeret, som nettstedet omtaler som «svak og impotent», aldri konfronterte Hillary med flere av hennes mest kontroversielle saker, blant annet epostskandalen, håndteringen av Benghazi-angrepet og flere omdiskuterte donasjoner til stiftelsen The Clinton Foundation.

Drudge Report reagerer også på at Trump jevnlig ble avbrutt av Holt, blant annet da NBC-moderatoren beskyldte Trump for å lyve om at han aldri støttet invasjonen av Irak i 2003.

Trump om Holt: – Var veldig rettferdig

Den republikanske presidentkandidaten var imidlertid svært fornøyd med Holt da CNN ba ham om å vurdere programlederens innsats.

– Jeg syns Lester gjorde en flott innsats. Helt ærlig, jeg mener Lester var kjempebra, sier han til kanalen, før han legger til:

– Ja, jeg syns han var veldig rettferdig.

Etter tirsdagens oppgjør med Hillary sa Trump til VG at han også er fornøyd med sin egen innsats i debatten.

– Jeg syntes den var god, sa Trump til VG.

– Forferdelig natt for Trump

Holt får også skryt fra flere, blant annet Politico-journalist Ben White, som utroper NBC-ankeret til tirsdag natts store vinner:

Andre kritiserer imidlertid Holt for å ha inntatt en tilbaketrukket og mer observerende rolle i debatten.

«Lester Holt har visstnok dratt på toalettet, lengst nede i gangen, og det var kun én urinal tilgjengelig og det var kø der», tvitrer National Review-korrespondenten Jim Geraghty, tirsdag kveld, før han samtidig legger til:

«Dette var en forferdelig natt for Donald Trump, så han kommer sikkert til å klatre kraftig i målingene. (Det der er ikke en skrivefeil)».