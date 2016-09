Faktasjekk: Dette løy Clinton og Trump om

Irak-krigen, klimaendringer og arbeidsplasser. Både Hillary Clinton og Donald Trump vinglet da de ble konfrontert med flere av sine mest kontroversielle utspill under nattens debatt.

Skal man tro ekspertene, var det Hillary Clinton som stakk av med seieren i nattens første av totalt tre presidentdebatter. Trump er imidlertid ikke enig, og sier «Jeg var god» til VG på spørsmål om hvordan han vurderer sin egen innsats.

Under debatten på Hofstra University i New York, ble de to presidentkandidatene konfrontert med flere påstander de tidligere har kommet med. Amerikanske medier har undersøkt hvordan de to svarte, samt faktasjekket flere av uttalelsene som kom i løpet av natten.

Der kommer det frem at både Clinton og Trump løy eller snakket bort flere hendelser som enkelt kan bevises. Her har VG samlet sammen noen av de mest omdiskuterte påstandene fra nattens debatt:

IRAK-KRIGEN: Hillary Clinton tok igjen opp påstanden om at Trump støttet invasjonen av Irak i 2003. Trump benektet som vanlig dette og uttalte blant annet at «det der er tull som hun har sagt til «mainstream-mediene». Jeg var mot krigen i Irak».

Fakta: – Ja, jeg gjør vel det, svarte Trump i september 2002 på spørsmål om han støttet en krig i Irak, i et intervju med radiostjernen Howard Stern, ifølge nyhetsbyrået AP. Få dager etter invasjonen i mars uttalte også den republikanske presidentkandidaten at krigen foreløpig «ser ut til å være en fremragende suksess fra et militært ståsted». Trump kritiserte imidlertid beslutningen om å gå inn i Irak senere, men det finnes ifølge AP ingen beviser for at han gjorde dette før USA invaderte landet.

TRUMP OM KLIMAENDRINGER: – Jeg sa ikke det, svarte Trump på Clintons påstand om at han har omtalt menneskeskapte klimaendringer som en bløff skapt av Kina. Påstanden har blitt gjentatt flere ganger i løpet av valgkampen, men presidentkandidaten avviser at han har uttalt noe i den retning.

Fakta: Jo, Trump har flere ganger gitt Kina skylden for det han omtaler som klimabløffen. «Konseptet global oppvarming ble laget av og for Kina for å hindre amerikansk industri fra å være konkurransedyktig», tvitret Trump i 2012. Han hevdet riktignok i ettertid at han tullet, men at han fortsatt mente global oppvarming er lureri. De siste årene har han jevnlig tvitret om hvordan klimaforandringer er en «bløff» og «svindel».

HVEM BRUKER MEST?: Donald Trump hevdet Clinton har brukt «hundrevis av millioner» på å kjøpe anti-Trump-reklame – og at han selv har brukt «bortimot ingenting».

Fakta: Nei, en utregning fra Bloomberg viser at Clinton foreløpig «kun» har brukt litt over 100 millioner dollar på reklame. En oversikt fra Politico i august viste at 55 prosent av Clintons reklamer var angrep mot Trumps politikk, ifølge CBS News.

Men ja, det stemmer at han ikke har brukt stort på valgkampen, foreløpig. Til nå er det snakk om i underkant av 19 millioner dollar.

HANDELSAVTALEN MELLOM USA OG STILLEHAVSLAND (TTP): I nattens debatt benektet Hillary Clinton at hun noensinne omtalte den sterkt kritiserte TTP-avtalen som «gullstandarden» for handelsavtaler.

– Det jeg sa var at jeg håpet at den ville bli en god avtale, sa presidentkandidaten natt til tirsdag.

Fakta: Clinton gjorde langt mer enn å ha store forhåpninger til avtalen. Da hun var utenriksminister i 2012 støttet hun TTP-avtalen bredt på flere utenlandsturer og under et Australia-besøk uttalte hun at avtalen, som på det tidspunktet ikke var ferdigspikret, var «handelsavtalenes gullstandard», skriver AP.

Det var først i fjor at hun snudde og kritiserte avtalen. Flere medier setter dette i sammenheng med at hennes argeste motstander, Bernie Sanders, jevnlig latterliggjorde avtalen.

TRUMPS KONKURSER:

– Når vi snakker om dine forretninger, så har seks av dine selskaper gått konkurs. Det finnes mange dyktige forretningsmenn som aldri har gått konkurs, tordnet Hillary under nattens debatt.

Fakta: Ja, Clintons påstand medfører riktighet. Trump har ifølge Politifacts undersøkelser bedt om konkursbeskyttelse for seks av sine eiendommer og selskaper, blant annet Trump Plaza i 1992 og Trump Hotels and Casinos Resorts i 2004.

TRUMPS ØKONOMI: Presidentkandidaten, som i lengre tid har nektet å utlevere selvangivelsen sin, uttalte under debatten at hans selvangivelser har vært under revisjon av amerikanske skattemyndigheter (IRS) i nesten 15 år.

Fakta: Den republikanske presidentkandidaten har konsekvent nektet å bevise overfor pressen at han er under revisjon. Da hans egne advokater kommenterte Trumps økonomi, brukte de aldri ordet «audit» (revisjon) for å beskrive hva myndighetene gjorde med Trumps selvangivelser, men heller «review» (behandling), ifølge nyhetsbyrået AP. Dette er imidlertid en betegnelse IRS ikke bruker.

SKAPE FLERE ARBEIDSPLASSER: Hillary Clinton hevdet at hennes økonomiske plan for USA vil gi landet 10 millioner nye arbeidsplasser – og at landet vil miste 3,4 millioner arbeidsplasser hvis Trump blir president. Presidentkandidaten refererte blant annet til analyseselskapet Moody's evaluering, der eksperten Mark Zandi gjennomgikk hennes forslag.

Fakta: Nja. Rapporten fra Zandi sier at det vil skapes 10 millioner nye arbeidsplasser, men at 7,2 millioner av disse ville kommet uavhengig av Clintons plan, skriver CNN. Overfor kanalen sier Zandi også at antallet arbeidsplasser som ville forsvunnet med Trump i Det hvite hus, er nærmere 400.000.

TRUMP OM PENGER: – Faren min ga meg et lite lån i 1975, uttalte Trump under debatten.

Fakta: «Et lite lån» dreide seg egentlig om 1 million dollar (rundt 8 millioner kroner), samt flere bankgarantier og forskudd på arv. Trump-forfatteren Tim O'Brien skrev i 2005 at Trump også tok ut rundt 80 millioner kroner i forskudd på arv da han slet økonomisk, i tillegg til at han arvet flere av farens eiendommer, verdt flere hundre millioner dollar, skriver AP.

RASISME-SØKSMÅL: På spørsmål om et søksmål som hevdet at Trumps eiendomsselskap forskjellsbehandlet hvite og fargede beboere på 1970-tallet, hevdet presidentkandidaten han at han aldri måtte innrømme skyld og at søksmålet var rettet mot flere selskaper.

Fakta: Ja, det stemmer at Trump og hans far inngikk et forlik med det amerikanske justisdepartementet som innebar at de to ikke trengte å innrømme noen skyld.

Men, i søksmålet går det ifølge AP klart frem at justisdepartements søksmål kun var rettet mot Trump og farens eiendomsselskap. Beviser i saken inkluderte blant annet søknader der svarte leietagere fikk sin søknad merket med bokstaven C for «colored» (fargede).

(Kilder: Associated Press, USA Today, CNN, NPR, CBS News, Politifact)