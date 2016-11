Ekteparet Khan: Vil ikke ha Trumps unnskyldning

CHARLOTTESVILLE (VG) Ghazala Khan (65) tørker tårer når hun snakker om hvordan Donald Trump gikk til angrep på henne og mannen etter at de snakket om sin døde sønn.

– Dette er alle medaljene og utmerkelsene hans, sier Khizr Khan (66).

Han har tatt oss med til den delen av stuen som er dedikert til sønnen. Lagkaptein Humayun Khan ble drept i Irak da han tjenestegjorde for USA – 27 år gammel. Et skap er fylt med kjære minner og på veggen henger det flere bilder av ham.

Ekteparet kom i søkelyset da Khizr Khan holdt en glødende tale på Demokratenes landsmøte hvor han kritiserte Donald Trump for å ville stenge muslimer ute fra USA.

Med kona ved sin side holdt Khan opp en lommeversjon av USAs grunnlov. Han tilbød Trump å låne den – og stilte spørsmål ved om presidentkandidaten i det hele tatt hadde lest grunnloven.

Trump slo tilbake og sa at også han har «ofret mye» i sitt liv, noe som satte sinnene i kok hos amerikanere. Posisjonen til etterlatte av døde amerikanske soldater står nemlig ekstremt sterkt i USA.

Bedre ble det ikke da Trump kritiserte Ghazala Khan for at hun ikke sa noe under talen.

– Kanskje hun ikke hadde lov til å si noe, sa Trump.

DREPT: Lagkaptein Humayun Khan ble bare 27 år. Bildet av ham i uniform har hedersplass i foreldrenes stue. Ved siden av henger «Gold Star»-flagget som gis til etterlatte som har mistet en av sine kjære i krig. Foto: Thomas Nilsson/VG

Gråt på bakrommet

Tårene triller nedover den døde soldatens mor når hun forteller om hvordan det føltes å få slike beskyldninger mot seg fra en presidentkandidat.

– Jeg ble veldig opprørt, sier hun.

– Bildet av sønnen vår sto like bak oss og jeg ble bare stående der uten å klare å si noe. På bakrommet etterpå gråt vi begge to, og dette klarte han (Trump journ.anm.) ikke å kjenne. Hvilken type menneske er han som ikke har et hjerte for en mor?

Ghazala Khan skrev kort tid etter et innlegg i Washington Post som et svar til Trump, og avviste antydningene om at hun ikke fikk lov til å snakke.

– For en som vil bli leder for et land burde han ha evnen til å ta kritikk, sier Khizr Khan og fortsetter:

– Verdenshistorien er full av gode og dårlige ledere. Dårlige ledere har alltid vært usympatiske og empatiløse mot folket de leder. Og se på resultatene: Europa og resten av verden har nok av de eksemplene.

– Han har utvist en total arroganse og uvitenhet. Han er ikke verdig å bli en leder, fortsetter han.

MISTET SØNNEN: Khizr og Ghazala Khan mistet sønnen Humayun Khan mens han tjenestegjorde for USA i Irak. VG møtte ekteparet i hjemmet dere i Charlottesville i Virginia. Foto: Thomas Nilsson/VG

Falt på meningsmålingene

I valgkampen har Trump fornærmet den ene etter den andre, men lite har gjort så stor skade som utbruddet hans mot ekteparet Khan. I ukene etterpå falt oppslutningen kraftig og mange Trump-støttespillere sa at de ikke lenger ville stemme på ham.

– Hvordan føles det å ha påvirket valgkampen så mye?

– Vi planla ikke å påvirke valget. Ikke i det hele tatt. Men uansett så er vi glade for det som har skjedd, sier Khizr Khan.

På spisebordet står to store esker fulle med brev fra hele verden. Ekteparet stoppet å telle da de kom til 4000, men hvert eneste blir åpnet og lest. Et av brevene, et håndskrevet et, er signert borgermesteren i London som vil at de skal komme på besøk.

Bak en lampe ligger en stabel med lommeutgaver av grunnloven som ekteparet pleier å gi til gjester. Etter talen i sommer gikk denne versjonen inn på bestselgerlisten hos nettforhandleren Amazon.

Trump har aldri gitt ekteparet en unnskyldning – og har fått mye kritikk for det.

– Vi vil ikke ha den (unnskyldning journ.anm). Vi er ferdige med Donald Trump. Vi forventet det ikke da og forventer det ikke nå, sier Ghazala Khan.

– Det trengs ingen unnskyldning for det forventer man bare dersom man tror at personen er av et kaliber til å forstå. Jeg tror ikke han er det, legger ektemannen til.

BREV FRA HELE VERDEN: I to store kasser på bordet i spisestua ligger det over 4000 brev som ekteparet har fått etter talen på Demokratenes landsmøte i sommer. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Det mest ondskapsfulle man kan si

I et senere intervju sa Trump at dersom han hadde vært president i 2004 så ville Humayun Khan ha vært i live.

– Det er det mest ondskapsfulle man kan si til foreldre som har mistet en sønn som forsvarte dette landet. Det er så falskt.

– Hvordan føltes det å høre ham si dette?

– Hjerteskjærende, sier Ghazala Khan.

– Skuffende, falskt og sårende, legger ektemannen til.

De siste månedene har vært heseblesende for ekteparet. Han har blitt invitert til en rekke steder for å holde taler, og de blir stadig stoppet på gaten av folk som vil takke dem. Nylig dukket Khizr Khan opp i en reklamefilm for Clinton-kampanjen, som han i det siste har holdt flere taler for.

– Hvordan tror dere USA vil bli med Trump som president?

– Veldig dårlig, sier han.

– Ingen er eksperter i alt vi gjør, men de fleste har evnen til å lære – og lære fort. Men hvis en person blir plassert i en posisjon som man ikke kjenner, og ikke har evne til å lære ... Vi har hatt Hitler som leder av Tyskland – og se hva som skjedde.

– Men vi kommer til å overleve. Tyskland overlevde Hitler. USA vil overleve Trump.

