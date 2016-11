Eksperter: Derfor bør du snakke med barna om Trump

Det er ikke nødvendigvis bare mange voksne som lar seg skremme av det som betegnes som sjokkvalget i USA. Slik anbefaler ekspertene at du snakker med barna.

Et av de største valgsjokkene i moderne tid er et faktum: Hotellmogulen og reality-programlederen Donald Trump er USAs neste president.

Det kan ha ført til at mange norske barn gikk skremt på skolen i dag, mener barnepsykolog Magne Raundalen.

– Donald Trump har sagt mye som er dumt, rart og forferdelig, og vi voksne har sagt at han er dum, rar og forferdelig. Det har sunket inn hos barna, og nå må vi rydde opp, sier han til VG.

Oppfordrer til samtale



Også fagansvarlig Kristin Oudmayer i Unicef Norge påpeker at måten voksne har snakket om Donald Trump og presidentvalget i USA kan gjøre at barn nå er litt ekstra bekymret.

– Med så mye mediefokus som denne valgkampen har hatt oppfordrer vi foreldre til å snakke med barna om valget. Det er viktig å trygge barna på at verden ikke over natten blir et farlig sted, sier hun i en pressemelding.

Hun påpeker at barn gjerne får med seg mer enn hva vi tror og at voksne derfor bør være bevisst på hvordan man selv takler nyheten. I en samtale med barna bør man være så ærlig som mulig, sier Oudmayer.

– Man kan for eksempel snakke om at det er lover og regler som gjør det vanskelig for presidenten å gjøre endringer. Man kan si at det er mange personer som jobber sammen med presidenten og at Trump ikke bestemmer alene, foreslår hun.

Erstatte frykt med fakta



Professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Jon-Håkon Schultz, anbefaler foreldre å snakke med ungene sine.

– Barn får ofte med seg bruddstykker, og det er alltid fint at vi voksne sjekker med dem hva de har fått med seg og hjelper dem med å forklare, sier Schultz til VG og legger til:

– Det er ingen grunn til at barna skal gå rundt og være redde, så da kan vi hjelpe dem med å rydde bort frykt og erstatte den med fakta og kunnskap.

I en samtale med barna mener han at barna bør få muligheten til å spørre, og at de bør få skikkelige svar.

Slik bør du snakke med barna:

** Ta gjerne initiativ til samtalen. Selv om barnet ikke selv spør kan det være at de er engstelige og trenger å prate om det.

** Vær så ærlig med barna, men legg vekt på å trygge barna om at verden vil være ganske lik i morgen.

** Legg gjerne samtalen til en uformell setting, for eksempel mens barnet pusler med noe annet.

** Pass på retorikken. Unngå overdrivelser og uttrykk som «dette er begynnelsen på slutten» og lignende.

** Hør om det er noe barna tenker på eller lurer på, og svar på eventuelle spørsmål.

** Det er helt greit å være åpen om at man ikke har alle svarene ennå, men sørg for å skape trygghet for at verden ikke er blitt et farlig sted.

Kilde: Unicef