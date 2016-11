Ekspert om Trumps tale: – Dempet konfliktnivået

Donald Trump er kjent for å mobbe og sjikanere sine motstandere. Under sin takketale ga han dem en utstrakt hånd.

I en takketale som Trump holdt kort tid etter at det ble klart at han hadde vunnet presidentvalgkampen mot Clinton fikk vi se en ny side av Trump.

Tidligere har Trump først og fremst markert seg med en lang rekke fornærmelser og spydige kommentarer fra talerstolen. Derfor ble flere positivt overrasket over talen, der han fremsto langt mer inkluderende enn tidligere.

Retoriker og høyskolelektor Ratna Elisabet Kamsvåg mener lave forventninger til den kommende presidenten gjør at vi sitter igjen med et mer positivt inntrykk av talen.

Trump innledet talen med at han hadde fått telefon fra Hillary Clinton som gratulerte med seieren.

– Hillary har jobbet hardt og lenge over en lang tidsperiode. Vi skylder henne takknemlighet for det hun har gjort for landet vårt, sa han.

Kamsvåg forteller at det var viktig å begynne talen med nettopp dette.

– På den måten fikk man frem at hun erkjente tapet. I tillegg til at han dempet konfliktnivået ved å sette et slikt punktum i valgkampen. Vi så ikke en sint og kamplysten Trump i dag.

Kom med utstrakt hånd



I sin tale strakte Trump også ut hånden ut til de som valgte å ikke stemme på han.

– Til dere som ikke har valgt å støtte meg, og det er en del, jeg vil nå ut til dere og ber dere om å hjelpe oss alle å stå sammen, sier han.

Trump sa også at han vil være en president for alle, og at alle skal sjansen til å ta i bruk sitt fulle potensial i det land som han vil «gjøre stort igjen».

– Ingen amerikanere skal lenger være glemt, sa Trump.

Kamsvåg synes det er vanskelig å svare på om hvor genuin Trump var.

– Den siste uka har han virket mer behersket. Vi har sett mindre impulsivitet i valgkampen, han har vært mindre aktiv på Twitter og i tillegg holdt seg mer til manus. Men han har nok tenkt over, og pratet om det store ansvaret som venter med sine rådgivere.

RETORIKER: Ratna Elisabet Kamsvåg. Foto: TORBJØRN BROVOLD

Selv om hun ser tydelige spor av taleskrivere, mener hun at det hele fremsto ektefølt.

– Han så preget og takknemlig ut. Og han virket mer ydmyk enn tidligere. Kanskje var til og med han selv litt overrasket over utfallet.

Kan gjøre det vanskeligere for seg selv



Kamsvåg mener den nye presidenten la listen høyt for seg selv under talen.

– Han har store løfter. Og har spilt på elitepolitikere som ikke klarer å levere. Jeg tror forventningene fra velgerne er enorme, sier hun.

Kamsvåg mener de store forventningene han har bidratt til å skape kan gjøre situasjoenn vanskeligere for ham.

– Vi har en stor økonomisk plan. Vi skal doble veksten og ha den sterkeste økonomien i verden. Samtidig skal vi gå overens med alle land som er villige til å gå overens med oss, sa Trump.

Begynner å forstå alvoret

Det ble ikke nevnt noe om murer eller stenging av grenser i talen.

– Endrer Trump sin politiske kurs?

– Jeg tror ikke han endrer poltisk kurs. Men jeg tror nok han kommer til å endre på sin oppførsel fordi han må. Det tvinges jo frem. Det er en kombinasjon av rådgivere og taleskrivere som hans kommende oppgave på alvor, og at han selv begynner å forstå alvoret, sier hun og legger til:

– Jeg tror også talen er et forsøk på å roe ned andre statsledere. På samme tid sier han at USA skal samarbeide med andre nasjoner om de vil samarbeide med dem. Det kan også tolkes dit hen at de bare vil samarbeide med andre land på sine egne premisser.

– Én tale kan ikke slette alt

Amerikanske Yanique Fletcher er høyskolelektor ved BI. Hun mener at Trump sa det han måtte si i sin tale.

– Den var ikke inspirerende, og den vil heller ikke kunne slette alt han har gjort.

Fletcher påpeker imidlertid at at talen kan virke samlende.

– Han har mobbet, truet og fornærmet mange, og har med dette skapt både spenning og frykt i landet. Nå var det på tide at han oppførte seg som en president. Rådgiverne har gjort en god jobb her.

Hun mener starten av talen både var ærverdig og nødvendig.

– At han ba amerikanerne om å vise takknemlighet ovenfor Clinton var et godt første steg.