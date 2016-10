Ekspert: – Frykter debatt mellom feminist og mannssjåvinist

ST. LOUIS/OSLO (VG) Natt til mandag møtes de amerikanske presidentkandidatene til ny debatt – en debatt som kan bli avgjørende for Donald Trump.

– Jeg forventer ar at noen stiller spørsmål ved Trumps nye, vulgære uttalelser. Han må komme med en slags unnskyldning, som er litt bedre enn «det var gutteprat», sier Brian J Gaines, professor i politikk ved universitetet i Illinois.

Gaines referer til en video publisert sent fredag kveld, der Trump snakker nedlatende om kvinner og skryter av å klå på dem. Videoen har vekket sterke reaksjoner. I løpet av helgen har flere av hans egne partifeller trukket sin støtte til ham.

Til tross for kritikken som har kommet, er hovedpersonen selv klar på at han ikke har noen planer om å trekke seg. Bare et døgn etter at han sjokkerte USA med sine seksualiserende uttalelser, publiserte CNN søndag morgen en rekke samtaler mellom han og den amerikanske radioprofilen Howard Stern.

Melania Trump: – Uakseptabelt og krenkende

Trekant-sex, utseendet til datteren Ivanka og det å ha sex med kvinner som har mensen er noen av temaene som de to snakker om.

Nattens debatt vil finne sted på Washington University i St. Louis i delstaten Missouri.

Halve debatten vil bestå av at kandidatene svarer på spørsmål fra de nøye utplukkede gjestene i salen.

– Vil «stampe imot med usakligheter»



USA-ekspertene Ole Moen og Jennifer Leigh Bailey er enige om at kveldens debatt har enorm betydning for Donald Trump.

– Oktober har blitt litt annerledes enn vi hadde forestilt oss. Anonyme kilder som står Trump nær, sier at han har vært vekselvis aggressiv, rasende og deprimert i kjølvannet av videoen. Unnskyldningen hans var vel heller ingen ordentlig unnskyldning, så han er avhengig av å gjøre opp for seg under debatten, sier Moen.

Slik han tolker Trumps unnskyldning, med tilhørende returangrep mot Clinton, er planen «å stampe imot med usakligheter».

– Jeg frykter det verste, nemlig at dette blir en typisk debatt mellom en feminist og en mannssjåvinist, sier han.

Leigh Bailey mener Trump bør fokusere på å vise sin faktiske interesse for politikk, men mener det er vanskelig å forutse fra presidentkandidaten faktisk vil gjøre.

– Det er mulig han vil angripe Hillary med Bill, men det kan også være farlig for han. Debatten er ansett helt avgjørende for Trump, for hvis han ikke lykkes nå – hva skal han gjøre for å overbevise velgerne da? spør hun.

– Videoen vil bli et tema

Alle ekspertene VG har snakket med, enes om at Trumps skandalevideo blir et tema under den kommende debatten.

– Jeg er sikker på at videoen vil bli et tema. Hvordan Trump reagerer på dette, blir spennende å se, men et sannsynlig scenario er at han vil unnskylde på ordentlig før han må svare på et angrep fra Clinton, sier Allen Saxe, professor i politikk ved universitetet i Texas.



Gaines og Saxe tror vi kan forvente oss en livlig debatt. Begge er enige om at videoen vil bli diskutert – og at det er mye spenning knyttet til måten Trump håndterer det på.

– Hvis Clinton går etter Trump om videoen, vil han parere med å snakke om Bill Clinton. Hillary vil mest trolig svare med å kritisere kvinnene Bill skal ha hatt en affære med, sier Saxe.

– Det kan også hende han snur situasjonen inn på hvor galt det er at hans private samtaler blir tatt opp og gjort tilgjengelig for allmennheten, mener Gaines.

Clinton i samme stil



Gaines tror Hillary Clinton vil kjøre samme strategi som i forrige debatt. I den første av de tre presidentdebattene ble hun utropt til vinner. Clinton fikk skryt for å svare konkret og godt på flere spørsmål, og for å være ledig og lett i stilen.

– I den første debatten var hun veldig god på å distrahere Trump og få ham til å snakke om temaer som var til fordel for henne. I denne debatten regner jeg med at hun vil konfrontere ham med noen av hans mer hårreisende uttalelser. Hun vil nok også ta opp de angivelige skatteunndragelsene hans, sier Gaines.

På sin side mener Saxe at Trump vil bruke argumentet om at USA «trenger han».

– Jeg tipper Trump vil prøve å overbevise velgerne om at Amerika trenger en macho-leder for å beholde posisjonen sin i den vestlige verden. Det kan hende Trump angriper Clinton med epost-skandalen, og kanskje vil han også hevde at videoen av ham ble publisert for å dekke opp hennes skandale, sier Saxe.

